Polizei stellt Dealer

Speyer (ots) – Am Montag 25.04.2022 kam es um 17:21 Uhr im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer zu einem Einsatz mit einer Gruppe dealender Jugendlicher. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Gruppe in einem Gebüsch und informierte die Polizei. Die Gruppe ergriff beim Anblick der Polizei die Flucht.

Drei Personen konnten allerdings gestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere Tütchen mit Cannabis und Haschisch sowie Bargeld aufgefunden.

Bei zwei der Personen wurde die Durchsuchung angeordnet.

Im Anschluss wurden die Beteiligten auf freien Fuß entlassen.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Dudenhofen (ots) – Am Montag 25.04.2022 um 19:36 Uhr ereignete sich in Dudenhofen im Boligweg ein Verkehrsunfall. Beteiligt war hierbei 12-jähriges Kind. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Boligweg in Richtung der Kettelerstraße und wollte diese geradeaus überqueren.

An der Kreuzung beider Straßen kam es zum Konflikt mit einer von rechts kommenden 54-jährigen PKW-Fahrerin. Diese wollte den Boligweg geradeaus überqueren als es zum Zusammenstoß kam. Der 12-Jährige stürzte und kam mit Schmerzen im Beinbereich in ein umliegendes Krankennhaus.

Einsatz von Videotechnik – Spiel der Meisterrunde gegen Eintracht Trier

Dudenhofen (ots) Am Samstag 30.04.2022 trifft in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der FV Dudenhofen auf die Gäste aus Trier. Zu der Fußballpartie werden etwa 350 Fans erwartet. Anstoß an der Iggelheimer Straße ist um 14:30 Uhr.

Die Partie wurde seitens der Polizei als risikobehaftetes Spiel eingestuft. Sie wird mit ihren Einsatzkräften den reibungslosen und sicheren Verlauf der Veranstaltung gewährleisten und Störungen konsequent unterbinden. Hierfür ist eine Trennung beider Fan-Lager vorgesehen.

Während des Einsatzes setzt die Polizei Videoüberwachung zur Verhinderung, aber auch zur beweissicheren Verfolgung von Straftaten ein. Dadurch soll ein störungsfreier Verlauf gewährleistet werden.

Vor Ort werden Hinweisschilder aufgestellt. Die Polizei verweist auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. Informationen hierzu finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/Service/datenschutzinformationen sowie auf einem Infoblatt, welches bei der Polizeiinspektion Speyer eingesehen werden kann.