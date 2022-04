Zwei Mädchen werfen Steine auf fahrendes Auto

Limburgerhof (ots) – Der 44-jährige Geschädigte fuhr mit seinem PKW von Schifferstadt kommend in Fahrtrichtung Limburgerhof, als er plötzlich einen lauten Schlag an seinem Fahrzeug wahrnahm. Er sah, dass seine Windschutzscheibe einen riesigen Steinschlag hatte. Da weder vor noch hinter ihm ein weiterer PKW war, hielt der Geschädigte an und entdeckte hinter einer Hecke ein 8- und ein 13-jähriges Mädchen.

Die Beiden gaben an, dass sie in einem Videoportal einen Beitrag gesehen hätten, bei welchem ein gleichgelagerter Sachverhalt gezeigt wurde. Dies wollten die Mädchen nachahmen um zu sehen was passiert. Den Kindern war die aufgezeigte Gefahr der Aktion nicht bewusst.

Die Polizei warnt, wenn ein Fahrzeugführer nicht besonnen reagiert, kann es bei solchen Taten zu folgenschweren Unfällen kommen. Zeugen oder weitere Geschädigte, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Erdkabel und hochwertige Maschinenteile im Gewerbegebiet entwendet

Mutterstadt (ots) – In der Zeit vom 22.04.2022 bis 25.04.2022 schnitten bislang unbekannte Täter den Maschendrahtzaun auf einem Gelände am Floßbach auf und entwendeten dort ca. 400 m Kupferkabel. Außerdem wurde ein Container aufgehebelt.

In der unmittelbaren Nähe wurden die Werkshalle einer Firma aufgebrochen und im Innern mehrere hochwertige Maschinenteile im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro entwendet. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Einbruch und PKW Diebstahl in Bauhof

Böhl-Iggelheim (ots) – Während des letzten Wochenende (23.04.2022 bis 25.04.2022) schnitten bislang unbekannte Täter ein Loch in den Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände des Bauhofs/Wertstoffhofs. Sie brachen dort eine Lagerhalle auf und gelangten so in das dortige Büro. Es wurden mehrere Werkzeuge sowie ein Dienstfahrzeug entwendet.

Durch die Polizei Speyer wurde das entwendete Fahrzeug auf einem Parkplatz in Dudenhofen in der Nähe eines Kindergartens aufgefunden. An den Türen und Fenstern des Kindergartens konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.