Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Montag 25.04.2022 gegen 20:00 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten, wobei ein Messer im Spiel war, in der Bad-Aussee-Straße gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 12- und 14-Jähriger in der Straßenbahn in Streit geraten waren und dieser in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Im Verlauf des Streites hatte der 14-Jährige den 12-Jährigen zudem mit einem Messer bedroht.

Der 14-Jährige stritt die Vorwürfe ab.