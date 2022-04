Im Südwesten Deutschlands grenzt Rheinland-Pfalz an Frankreich, Belgien und Luxemburg. Allein diese Möglichkeiten sind ein Grund, den nächsten Urlaub in diesem Bundesland zu verbringen. Wälder, Felsen, Seen, Bäche – die Pfalz hat für jeden etwas zu bieten. Egal ob ein sensationeller Ausblick, ein Ausflug ins Mittelalter oder andere Sehenswürdigkeiten – diese Must-visits können sich sehen lassen.

Urlaubsregion mit Erlebnissen für jeden Geschmack

Rheinland-Pfalz: zwischen Kultur und Natur

Inmitten bizarrer Felsformationen gibt es einiges zu entdecken: Es finden sich nicht nur historische Bauwerke, sondern auch einzigartige Kultur. Die Geschichte des Bundeslands reicht bis über 2000 Jahre zurück – so zeigt sie sich auch in den Sehenswürdigkeiten. Über 300 Burgen, Schlösser und Festungen prägen das Bild der Pfalz.

Ein Sprung in die Vergangenheit

Burg Eltz

Für wenige Stunden kann man sich zurück ins Mittelalter befördern – auf der Burg Eltz! Nahe der Mosel befindet sich die Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert, die als eine der bekanntesten ihrer Art in Deutschland gilt.

Burg Rheinstein

Die Spornburg im oberen Mittelrheintal ist ein Anblick für sich – mit Blick auf den Rhein bekommt man hier einen mittelalterlichen Flair. Das Romantik-Schloss, das seit drei Generationen im Familienbesitz ist, ist für Besucher zugänglich. Mit einem Restaurant, einem Museum und einer Schlosskapelle, in der sogar Trauungen stattfinden können, bietet die Burg Rheinstein ein atemberaubendes Ambiente.

Die schönsten Städte in der Pfalz

Mainz

Historische Gebäude, Denkmäler und Museen – zu entdecken gibt es in der Landeshauptstadt einiges! Die Mainzer Altstadt präsentiert sich mit wundervollen Fachwerkbauten. Eine Tour von den Mainzer Weinstuben im Kirschgarten bis hin zum Weinrestaurant Augustinerkeller sollte für jeden Besucher ein Muss sein – mit einem genüsslichen Wein zum Abschluss im Weinrestaurant Augustinerkeller.

Die Sakralbauten

Niemand kommt am Mainzer Dom vorbei – das Sakralgebäude gilt als das Wahrzeichen der Stadt. Aber auch die Zitadelle oder die St. Stephan, eine von Marc Chagall mit blauen Fenstern ausgestattete Kirche, sind einen Besuch wert.

Gutenberg Museum

Das Museum für Buchdruck mit beweglichen Lettern ist ein Must-visit – und das nicht nur für Buchbegeisterte! Zwei original Gutenberg-Bibeln aus dem 15. Jahrhundert können hier bestaunt werden. Das Highlight jedoch ist, dass zu jeder vollen Stunde der damalige Buchdruck gezeigt wird – anhand einer rekonstruierten Gutenberg-Presse.

Trier

Ein Ausflug in die Antike: Porta Nigra

Zu den Wahrzeichen in Trier gehört die Porta Nigra, ein antikes römisches Stadttor direkt am Porta-Nigra-Platz. Als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und geschütztes Kulturgut der Haager Konvention zählt es den besterhaltenen römischen Stadttoren Deutschlands und lockt jedes Jahr unzählige Besucher an.

Dom Trier

Ist man schon einmal in Trier, zählt die Hohe Domkirche St. Peter zu den Must-visits. Mit ihrer sakralen Baukunst sorgt sie allein schon von außen für einen Wow-Effekt, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber auch von innen überzeugt die älteste Bischofskirche Deutschlands.

Der Pfälzerwald

Das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands liegt in Rheinland-Pfalz: Der Pfälzerwald wartet mit tollen Sehenswürdigkeiten auf Natur- und Kulturliebhaber.

Der Naturpark Pfälzerwald

Einen Abstecher wert ist der Teufelstisch – ein riesiger Felsbrocken, der wirklich aussieht wie ein Tisch. Aber auch die Altschloss Felsen, die beinahe an der Grenze zu Frankreich liegen, sind absolut sehenswert! Die markanten Bundstein-Formationen bieten tolles Bildmaterial mit Wow-Effekt.

Ruinen im Pfälzerwald

Hinter der auf dem Schlossberg gelegenen Burg Frankenstein nahe Kaiserslautern liegt ein markanter Sandsteinfels, der jedem bewusst macht, was die Natur kann.. Aber auch die Burgruine Spangenberg zählt zu den absoluten Sehenswürdigkeiten!

Mit dem Fahrrad in der Pfalz unterwegs

Aus einem anderen Blickwinkel: Durch den Mix aus historischen Städten und roher Natur lässt sich die Gegend wunderbar mit dem Fahrrad erkunden. Sowohl in flachen Regionen als auch in den malerischen Landschaften mit sanften Hügeln kommen Fahrradliebhaber voll und ganz auf ihre Kosten. Zu den besonders beliebten Radwegen gehören der Barbarossa-Radweg, der Maare Mosel Radweg und der Radweg Deutsche Weinstraße.

Mandelblüte in der Pfalz

Weniger bekannt, aber dennoch einen Hype wert: Die Mandelblüte! Während der Rest Deutschlands sich auf die Kirsch- und die Apfelblüte freut, zeigt sich das besondere Erlebnis in Rheinland-Pfalz in ganz anderer Form. Im Frühling kleidet sich die Pfalz entlang der Deutschen Weinstraße in einen rosafarbenen Schleier, der die Mandelblüte zeigt. Ein Grund mehr, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein! Außerdem werden in den Pfälzer Mandelwochen spezielle Ausflugstouren, geführte Wanderungen und Verkostungen angeboten.