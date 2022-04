Neustadt: Das Gaspedal mit der Bremse verwechselt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat eine 42-Jährige aus Neustadt/W am 25.04.22 um 16:30 Uhr, als sie auf einem Privatgrundstück in der Karolinenstraße in 67433 Neustadt einparken wollte.

Die Frau fuhr dadurch zunächst in einen gemauerten Unterstand für Mülleimer und hiernach in eine abschüssige Hofeinfahrt, wo sie im weiteren Verlauf eine Mauer durchbrach und ein geparktes Fahrzeug streifte. Der PKW der Frau kam letztlich in der Hofeinfahrt stark beschädigt zum Stillstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 200.000 Euro.