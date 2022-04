Zeugenaufruf – Unfall nach gesundheitlichem Notfall

Am 25.04.2022 wurde gegen 12:00 Uhr der Polizei Bad Kreuznach ein verunfallter PKW zwischen Bad Kreuznach und Winzenheim gemeldet. Ein silberfarbener Honda konnte durch die Streife beschädigt in einem dortigen Feldweg festgestellt werden. Der noch im Fahrzeug befindliche 71-jährige Fahrzeugführer wies hierbei ein medizinisches Problem auf, wodurch durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst direkt mit medizinischen Maßnahmen begonnen wurde. Am Fahrzeug konnten frische Unfallspuren (u.a. Holzsplitter) festgestellt werden. Der Unfallverursacher konnte aber keine konkreten Angaben zu einer möglichen Unfallörtlichkeit bzw. seiner Fahrtstrecke machen. Nach medizinischer Erstbehandlung wurde der Fahrzeugführer ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Durch einen Zeugen wird im Nachgang mitgeteilt, dass der Unfallverursacher bereits zuvor wegen unsicherer Fahrweise im Bereich der Straße Charles-de-Gaulle (Bad Kreuznach) aufgefallen sei.

Wer Hinweise zu der Fahrtstrecke des Unfallverursachers bzw. Hinweise zu einer konkreten Unfallörtlichkeit geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach (0671-88110) zu melden.

Polizei sucht Unfallflüchtigen

In der Nacht auf Sa., 23.04.2022, wurde in der Richard-Wagner-Straße in Bad Kreuznach ein am Straßenrand parkender PKW durch ein anderes Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt (Schaden ca. 5000 Euro). Der Unfallverursacher ist von der Unfallstelle geflüchtet. Sein Fahrzeug müsste im rechten Frontbereich einen massiven Schaden aufweisen. Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671-8811100.