Verkehrsunfall mit Personenschaden: Kinderfahrrad angestoßen

Sprendlingen, 23.04., Genlinsstraße, 14:29 Uhr. Ein 10-jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig. Vor Erreichen eines Spielplatzes wurde sein Fahrrad von einem dahinterfahrenden PKW erfasst. Durch den Anstoß kam das Mädchen nicht zu Fall, es verletzte sich jedoch leicht an der linken Wade durch das Fahrradpedal. Nach der Kollision fuhr der PKW einfach weiter. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Trunkenheitsfahrt

Niederheimbach, 25.04., Märchenhainstraße, 01:45 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Seats einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sowohl bei Fahrer als auch bei Beifahrer konnte Alkohol-Geruch wahrgenommen werden. Bei dem Fahrer wurde ein Wert von 0,61 Promille gemessen; er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 24.04., Schultheiß-Kollei-Straße, 19:20 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen schwarzen Mercedes mit Frankfurt-Kennung aufmerksam. Bei der Kontrolle durchsuchten sie aufgrund des starken Marihuana-Geruchs das Fahrzeuginnere. Hierbei fanden sie einen Hundekotbeutel mit ca. 50 Gramm Cannabis. Der Beifahrer gab an, dies kurz zuvor als seine Monatsration erworben zu haben. Weitere Angaben zum Verkäufer wurden nicht getätigt. Nach der Mitnahme auf die Wache gab er des Weiteren zu, mehrere Cannabis-Pflanzen zuhause anzubauen. Diese konnten im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt werden.

Erfreulich wenige LKW-Fahrer bei Abfahrtkontrollen beanstandet

A 61/Wonnegau (ots) – Am Sonnabend führten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim erneut Abfahrtkontrollen auf der Tank- und Rastanlage

Wonnegau-West an der A 61 durch. Insgesamt wurden 24 Fahrzeugführer kontrolliert

und Atemalkoholtests durchgeführt. Erfreulicherweise konnte lediglich bei zwei

Fahrzeugführern jeweils 0,50 Promille und bei einem weiteren Trucker 0,97

Promille gemessen werden. Diese mussten stehenbleiben. Bei allen anderen Fahren

ergab sich kein Grund zur Beanstandung. Sie konnten ihre Fahrt antreten.

Schlangenlinien mit über 1,3 Promille

A 61 – Gau-Bickelheim (ots) – Zeugen melden der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am 24.4.2022 gegen 15 Uhr einen PKW, der auf der A 61 unsicher

geführt wurde. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den PKW bei

Gau-Bickelheim kontrollieren. Die Polizisten stellten bei dem 47-jährigen Fahrer

des PKW deutlichen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab ca. 1,36

Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Dem Mann droht nun neben dem Verlust

der Fahrerlaubnis für mehrere Monate auch ein Strafverfahren.

Warnung vor Betrug per WhatsApp

Mainz (ots) – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor einer

Betrugsmasche, die aktuell vermehrt über den Messenger-Dienst WhatsApp kursiert.

Dabei geben sich die Täter als Verwandte oder Bekannte aus und behaupten, dass

die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit sei. Im Anschluss wird um die

Überweisung von Geldbeträgen gebeten, da man sich in einer Notlage befinde oder

aktuell selbst keine Überweisungen vornehmen könne.

So oder so ähnlich lauten die Textnachrichten der Betrüger:

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen. Hier meine neue Nummer. Die alte

Nummer kannst du löschen.“

„Ich muss heute noch Rechnungen überweisen, komm aber nicht an meine Daten.

Kannst du das für mich übernehmen? Morgen kriegst du das Geld zurück.“

Doch das Geld, meist einige tausend Euro, landet auf einem Konto der Betrüger.

Der Betrug fällt meist erst nach einer Überweisung auf, wenn die echten

Bekannten oder Verwandten angerufen werden oder sich selbst bei dem Opfer

melden.

Die Polizei rät:

Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei. Diese wird überprüfen, ob ein strafbares Handeln vorliegt und gegebenenfalls ein Anzeigenverfahren einleiten. Tätigen Sie keine Überweisung nur aufgrund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie gegebenenfalls den Chatverlauf durch Screenshots, da

die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch

die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine

weiteren persönlichen Daten preis. Die Screenshots können

wichtige Beweismittel in einem Strafverfahren sein.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/startseit

e-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/sicher-im-messenger-dienst-schuetzen-sie-

sich-und-ihre-kontakte-vor-betrug/.

Tresor aus Bar entwendet

Mainz – Hartenberg/Münchfeld (ots) – In den frühen Morgenstunden des vergangenen

Sonntagmorgens kam es auf dem Mainzer Hartenberg zu einem Einbruch in eine Bar.

Etwa zwischen 05:20 Uhr und 06:00 Uhr verschaffte sich ein männlicher Täter

Zugang zu dem Lokal im Dr.-Martin-Luther-King-Weg und entwendete unter anderem

einen Tresor samt einem niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei

in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der

Bevölkerung. Es liegt die nachfolgende Beschreibung des Täters vor: Männlich,

ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, ausgeprägter 3-Tage-Bart, dickliches

Gesicht, sportliche Statur, heller Kapuzenpullover, dunkle Hose, Sportschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Seniorin bestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots) – Zwei Trickdiebe brachten eine 87 Jahre alte Frau am

vergangenen Samstagvormittag um eine hohe Summe Geld sowie mehrere

Wertgegenstände. Die Frau aus Bretzenheim war gegen 09:35 Uhr vom Einkaufen

zurückgekehrt und traf im Hausflur des Mehrparteienhauses in der

Karl-Zörgiebel-Straße auf die beiden Männer, welche ihr gegenüber angaben,

Polizeibeamte zu sein. Einer der Männer erklärte der Frau, dass in das Haus

eingebrochen worden sei und er nachschauen müsse, ob ihre Wohnung auch betroffen

sei. Die 87-jährige, welche sich im Glauben befand, es tatsächlich mit

Polizisten zu tun zu haben, ließ die Männer in die Wohnung und übergab diesen im

weiteren Verlauf einen Geldbetrag sowie mehrere Wertgegenstände, deren

Gesamtwert im Bereich eines hohen fünfstelligen Bereichs liegt. Die

Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise

aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Festfahrung eines Tankmotorschiffes

Am 25.04.2022 gegen 04:30 Uhr ereignete sich im Bereich Mainz bei RKM 506 ein Schiffsunfall.

Ein mit 1747 Tonnen Gasöl beladenes Tankmotorschiff fuhr sich aufgrund eines Navigationsfehlers während der Einfahrt in den Mombacher Stromarm fest.

Unter Aufsicht des zuständigen Strommeisters der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung konnte sich der Havarist mit einem Turnversuch selbst befreien und durfte seine Fahrt zur Entladestelle in den Industriehafen Mainz fortsetzten.

Es kam zu keinem Ladungsaustritt, verletzt wurde niemand.