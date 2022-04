Aufdringlicher Schläger

Am Samstag, 23.04.2022, kam es gegen 01.20 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Spießgasse in Alzey. Ein 17-jähriger Beschuldigter legte seinen Arm um eine 17-Jährige und flirtet mit dieser. Der Freund der 17-Jährigen, ebenfalls 17 Jahre alt, stellte diesen zur Rede und forderte die Unterlassung dieses Verhaltens. Der Beschuldigte schlug nach dem 17-Jährigen, traf jedoch die 17-Jährige im Gesicht. Im Anschluss schlug der Beschuldigte noch den Freund und eine 19-jährige Zeugin, die die Beteiligten eigentlich nur trennen wollte. Bei der Anzeigenaufnahme befand sich der Beschuldigte nicht mehr vor Ort. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen/Heranwachsenden

In der Nacht von Freitag, 22.04. auf Samstag, 23.04., kam es gegen 00:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen bzw. Heranwachsenden im Bereich zwischen Roßmarkt und Obermarkt. Einer von zwei geschädigten Jugendlichen aus einer Vierergruppe informierte die Polizei, dass sie aus einer Gruppe von ebenfalls vier Jugendlichen bzw. Heranwachsenden mittels eines Schlagstocks angegangen worden seien. Angeblich habe eine Person aus der Angreifergruppe auch eine Pistole dabei gehabt. Der genaue Geschehensablauf ist nicht klar, ebenso die Motivlage. Zumindest gibt es Hinweise auf den bzw. die Täter. Aufgrund des unklaren Tatgeschehens bittet die Polizei Alzey um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Alzey unter der nachfolgend genannten Nummer zu melden.