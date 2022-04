Einbruch in Café

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Wochenende im Stadtteil Erzhütten in

ein Café eingebrochen. Vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend

verschafften sich die Diebe über einen Nebeneingang Zutritt zu dem Betrieb in

der Welschgasse. Die Einbrecher stahlen Bargeld. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen

einen 33-jährigen Mann. Er hatte sich am frühen Samstagmorgen Zutritt zu einem

Haus in der Emil-Caesar-Straße verschafft. Sinnhafte Angaben zu seinem

Aufenthalt konnte er nicht machen. Auf Ansprache zeigte sich der Mann

uneinsichtig und aggressiv. Er beleidigte die Polizeibeamten und versuchte sie

zu schlagen. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt, dabei leistete er

weiterhin massiven Widerstand. Der 33-Jährige wurde mit zur Dienststelle

genommen und kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |elz

Quecksilber illegal entsorgt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntag in der Ludwigshafener Straße

mutmaßlich Quecksilber sichergestellt. Etwa 800 Milliliter des flüssigen

Schwermetalls wurden von Unbekannten in mehreren Flaschen zwischen der

Eselsfürth und dem Park & Ride Parkplatz Kaiserslautern Ost – Schweinsdell

illegal „entsorgt“. Einem Zeugen war ein Karton mit dem verdächtigen Inhalt

aufgefallen. Er informierte die Polizei. Wer die Flaschen mit der giftigen

Chemikalie abstellte ist nicht geklärt. Die Polizei ermittelt wegen des

Verdachts einer Umweltstraftat und bittet um Hinweise. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 19-Jähriger am Freitagabend eingehandelt.

Der junge Mann war mit zwei weiteren Personen gegen 23 Uhr in der Kolbenstraße

einer Polizeistreife aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Als die Gruppe

die Polizeibeamten erkannte, flüchteten alle drei in unterschiedliche

Richtungen. Der 19-Jährige konnte durch die Beamten gestoppt und kontrolliert

werden. Dabei fanden die Polizisten mehrere, in Portionseinheiten abgepackte,

Tütchen Marihuana. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere

Tütchen mit Marihuana gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |elz

Grünschnitt gerät in Brand

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf dem Grünschnitt-Sammelplatz in

Mackenbach ist es in der Nacht zu Montag zu einem Brand gekommen. Ein Autofahrer

wurde kurz vor drei Uhr auf das Feuer aufmerksam und verständigte die

Rettungsleitstelle.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, hatten sich die Flammen bereits auf

einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern ausgebreitet. Nachdem ein

Verantwortlicher erreicht wurde und das Tor aufschloss, konnte die Feuerwehr mit

dem Löschen beginnen. Zudem wurde ein Bagger angefordert, um den Grünschnitt

auseinanderzuziehen und den Brand besser bekämpfen zu können.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde zum

Glück niemand. Die Ermittlungen laufen. |cri

Unvermittelt zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend in der

Eisenbahnstraße unterwegs waren. Hier soll es gegen 23:40 Uhr zu einer

Körperverletzung gekommen sein. Die Täter flüchteten unerkannt. Über den

Rettungsdienst wurde die Polizei verständigt. Vor Ort trafen die Beamten auf

einen 18-Jährigen, der angab in Höhe der Hausnummer 14 von zwei unbekannten

Männern geschlagen worden zu sein. Ein Mann hätte ihn im Schwitzkasten gehabt,

der andere hätte auf ihn eingeschlagen. Danach sei er nach Hause gegangen und

hätte den Rettungsdienst verständigt. Der 18-Jährige beschrieb die Angreifer als

circa 1,80 Meter groß. Einer trug einen weißen Anzug, der andere eine schwarze

Lederjacke. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631

369-2150 jederzeit entgegen. |elz

Aggressive Jugendliche

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Ärger hat sich eine Jugendliche aus dem

Stadtgebiet am Wochenende eingehandelt. Am Samstagabend wurde eine

Polizeistreife kurz nach 23 Uhr am Altstadtparkhaus auf die Jugendliche

aufmerksam. Als die Beamten sie kontrollieren wollten, fing sie unvermittelt an

um sich zu schlagen. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt Sie wurde zu

Boden gebracht und gefesselt, dabei leistete die Minderjährige weiterhin

massiven Widerstand, beleidigte die eingesetzten Polizisten und versuchte sich

selbst zu verletzen. Da sich die Jugendliche nicht beruhigen ließ und sich in

einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in ein Krankenhaus

gebracht. |elz

Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses

in der Bännjerstraße ist am Montagmorgen ein 48-jähriger Mann gestorben. Der

Hausbewohner wurde von der Feuerwehr leblos aus seiner Wohnung geborgen und vom

Rettungsdienst reanimiert. Alle Versuche den 48-Jährigen zu retten waren

erfolglos. Der Mann starb. Die Todesursache ist aktuell nicht geklärt. Andere

Hausbewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Sie konnten mittlerweile

in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell

nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |erf

Zu tief ins Glas geschaut…

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt die

Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der 33-Jährige hat

sich am Sonntag selbst einen Bärendienst erwiesen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der stark alkoholisierte Mann am

frühen Morgen in Kaiserslautern in ein Taxi gesetzt und sich nach Hause in die

Verbandsgemeinde Landstuhl fahren lassen. Als er daheim angekommen und sein

„Chauffeur“ schon wieder weg war, stellte der 33-Jährige allerdings fest, dass

er seinen Geldbeutel und sein Mobiltelefon im Taxi liegen gelassen hatte.

Statt in der Taxi-Zentrale anzurufen, setzte sich der Mann ans Steuer seines

eigenen Autos und fuhr zurück nach Kaiserslautern, um sich seine Sachen wieder

zu holen. Dabei fiel jedoch auf, dass er betrunken am Steuer saß. Eine

Polizeistreife stoppte den 33-Jährigen auf der L472 kurz vor Queidersbach. Ein

Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,66 Promille.

Er musste daraufhin sein Auto vor Ort stehen lassen und im Streifenwagen mit

zurück nach Kaiserslautern fahren, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Geldbeutel und Handy hatte er zwar wieder – dafür war er seinen Führerschein

los…

Einen ähnlichen Alkoholpegel hatte eine 32-jährige Autofahrerin, die am späten

Sonntagabend in der Verbandsgemeinde Weilerbach aus dem Verkehr gezogen wurde.

Zeugenangaben zufolge hatte die Frau im Verlauf des Abends mehrere Gläser Wein

getrunken und sich dann ans Steuer ihres Autos gesetzt, um nach Hause zu fahren.

Laut Schnelltest hatte sie 1,65 Promille. Auch sie musste mit zur Dienststelle

kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Ein Strafverfahren ist

eingeleitet. |cri

Ein besonderer Moment

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann aus dem Stadtgebiet hat Polizeibeamte zum

Staunen gebracht – im positiven Sinn. Wie die Kollegen berichten, legte sich der

29-Jährige mächtig ins Zeug, um einen „Fehltritt“ wiedergutzumachen.

Vorausgegangen war ein Polizeieinsatz am späten Abend des Ostersonntag, bei dem

sich der Mann in sturzbetrunkenem Zustand völlig daneben benahm. Er trat nicht

nur gegen ein geparktes Fahrzeug, sondern verhielt sich den Beamten gegenüber

teilweise hoch aggressiv, beleidigte sie auch immer wieder und weigerte sich

hartnäckig, sich auszuweisen. Nur seiner Schwester war es zu verdanken, dass er

nicht noch mehr Dummheiten anstellte – und schließlich auch mit ihr nach Hause

gehen durfte, anstatt im Polizeigewahrsam zu landen.

Nachdem der 29-Jährige seinen Rausch ausgeschlafen hatte – und seine Schwester

ihm vermutlich erst einmal gehörig den Kopf wusch und ihm erzählte, was er

angerichtet hatte – packte ihn das schlechte Gewissen. Voller Reue meldete sich

der Mann bei der Polizei und bat darum, sich entschuldigen zu dürfen. Auf seinen

Wunsch hin wurde ein Termin mit dem Streifenteam vereinbart, das die Aussetzer

und Beleidigungen abbekommen hatte. Zum Gespräch am vergangenen Samstag brachte

der 29-Jährige auch seine Schwester mit, zumal er selbst sich an die Ereignisse

des Oster-Abends gar nicht erinnern konnte.

Vollkommen glaubhaft entschuldigte er sich für sein Verhalten und war dabei so

voller Scham und Reue, dass es die Polizeibeamten schwer beeindruckte. Sie zogen

daraufhin ihre Strafanträge wegen Beleidigung zurück. „Ich bin jetzt 30 Jahre

bei der Polizei, aber so eine ernstgemeinte Entschuldigung habe ich noch nie

erlebt!“, berichtet einer der betroffenen Kollegen.

Die Polizisten nahmen dem Mann noch das Versprechen ab, dass er sich auch bei

dem Autobesitzer, gegen dessen Pkw er getreten hatte, entschuldigt (ein Schaden

war am Fahrzeug nicht entstanden), und dass er seine Schwester, die ihn vor

schlimmeren Folgen bewahrt hatte, zum Essen einlädt. Zu dem war der

29-Jährige – der vor diesem Ostersonntag aus polizeilicher Sicht ein völlig

„unbeschriebenes Blatt“ war – gerne bereit.

Für die betroffenen Polizeibeamten

war dieses Erlebnis, wie sie selbst sagen, „ein herausragend positiver Moment“.

|cri