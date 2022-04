Karlsruhe – Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.10 Uhr auf der

Bundesstraße 10 zwischen Karlsruhe-Durlach und der Autobahn 5 wurde ein

27-jähriger Autofahrer getötet und die 30-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Der 27-Jährige befuhr nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei die B10 von

Grötzingen kommend in Richtung Hagsfeld. Aus bislang unbekannter Ursache geriet

er in den abgesperrten Bereich einer dortigen Baustelle auf der B10 und stieß

gegen einen Bagger. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die

Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber

in ein Krankenhaus. Der Baggerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat die Ermittlungen

zum Unfallhergang aufgenommen.

Pfinztal-Berghausen – Eingeworfene Fenster an Schule

Karlsruhe (ots) – An einer Schule in der Schlossgartenstraße in Berghausen haben

Unbekannte zwischen Samstag gegen 14.15 Uhr und Sonntag 9.30 Uhr mehrere

Scheiben beschädigt.

Offensichtlich versuchten die Täter die Scheiben mit Steinen einzuwerfen.

Bereits vor mehreren Monaten zerstörten Unbekannte Scheiben an der Schule.

Zeugen werden gebeten das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0

anzurufen.

Bretten – Autofahrer mit drei Promille überführt

Karlsruhe (ots) – Ein 56-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag gegen 06.45 Uhr

mit beachtlichen drei Promille in Bretten in der Merianstraße angetroffen.

Eine Zeugin beobachtete, wie der vermeintlich Alkoholisierte bei einem

Wendemanöver wohl in einen Bach fuhr und offensichtlich in der Folge stecken

blieb. Ein bei dem 56-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von

knapp drei Promille.

Die Polizei verbrachte den Autofahrer zu einer Blutentnahme aufs Revier. Er muss

mit einem längeren Führerscheinentzug rechnen.

Karlsruhe-Grünwettersbach – Einbrecher versuchte vermutlich mehrmals in Einkaufsmarkt einzubrechen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter Täter versuchte am Freitag gegen 2.50

Uhr und am Samstag gegen 01.00 Uhr vermutlich in einen Einkaufsmarkt und der

dortigen Teststation in der Talstraße in Palmbach einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand probierte der Täter wohl in beiden Nächten die

Türen zu dem Einkaufsmarkt und der Teststation gewaltsam zu öffnen. Am Samstag

wurde er vermeintlich durch die ausgelöste Alarmanlage des Einkaufsmarktes in

die Flucht geschlagen.

Der Sachschäden beträgt mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0

anzurufen.

Waghäusel – Jagdwilderei im Gewann „Grabener Feld“

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Wilderer erlegte zwischen Donnerstag-

und Freitagabend mutmaßlich ein Reh.

Nach derzeitigen Erkenntnissen tötete der Täter das Reh mittels einer

Schusswaffe an einem bislang unbekannten Ort. Den Kadaver legte er, nachdem er

das Tier ausgeweidet hatte, in einem Feld im Gewann „Grabener Feld“ ab.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich beim

Polizeirevier Philippsburg unter 07256/9329-0 zu melden.

Linkenheim-Hochstetten – Unfallflucht auf der Bundesstraße 36 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Beim Überholen einer Fahrzeugkolonne verursachte am

Freitagmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer auf der B36 einen Unfall und

fuhr danach einfach weiter.

Eine Fahrzeugkolonne von mindestens drei Autos und einem Tanklastzug fuhr gegen

10 Uhr auf der B 36, zwischen der Einfahrt von der Landesstraße 602 und der

Ausfahrt zur Kreisstraße 3533, in Richtung Mannheim. Nach ersten Erkenntnissen

scherte der bislang unbekannte Fahrer eines großen dunklen Fahrzeuges aus, um

die Kolonne zu überholen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden

Mercedes.

Der 50-jährige Fahrer des Mercedes versuchte wohl noch auszuweichen, konnte

einen Zusammenstoß an den jeweiligen Außenspiegeln jedoch nicht mehr verhindern.

Anschließend fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher weiter in Richtung Mannheim,

ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Der Sachschaden wir auf ungefähr 300 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall

gesehen haben und nähere Angaben zum unfallverursachenden Pkw machen können,

werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944-840 zu wenden.

Marxzell – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der Herrenalber Straße zwischen

Bad Herrenalb und Marxzell mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde eine Person

leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen wollte ein 53-jähriger Autofahrer von der Herrenalber

Straße nach links in die Einfahrt eines dortigen Betriebs einfahren und bremste

hierzu seinen Ford ab. Ein hinter ihm fahrender 32-Jähriger musste daraufhin

ebenfalls bremsen. Das übersah offenbar ein 31-jähriger Audi-Fahrer und fuhr von

hinten auf den VW-Bus des 32-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde

der Bus dann auf den Ford geschoben. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer

des Ford leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus transportiert werden.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 22.000 Euro geschätzt.

Bruchsal- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Karlsruhe (ots) – Wohl nur leichter verletzt wurden zwei Pkw-Insassen bei einem

Unfall in der Weingartener Straße in Untergrombach am Samstagabend. Eine

71-Jährige hatte das Auto beim Einfahren in die Straße offenbar übersehen.

Die Frau wollte gegen 19 Uhr mit ihrem Opel von dem Gelände einer Tankstelle in

die Weingartener Straße einfahren. Hierbei übersah sie wohl den herannahenden VW

Golf einer 58-Jährigen. Die Golf-Fahrerin wollte nach ersten Ermittlungen noch

ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Dabei erlitten die

Fahrerin des Golfs und ihre Beifahrerin leichte Verletzungen.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den

beiden Fahrzeugen wurde auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Unter Alkoholeinfluss entgegen der Einbahnstraße unterwegs und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Autofahrer war am Samstag gegen 00.35 Uhr in

Karlsruhe unterwegs. Der 55-jährige Ford-Fahrer konnte von einem Zeugen

beobachtet werden wie er entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße

Akademiestraße in Richtung Hans-Thoma-Straße fuhr. Nachdem der Zeugen den

55-Jährigen auf diesen Umstand angesprochen hatte, versuchte er sein Fahrzeug zu

wenden und beschädigte beim Rangieren ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß

geparktes Fahrzeug. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle

des Ford-Fahrers Alkoholgeruch fest, weshalb ein freiwilliger Alkoholtest

durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille und der 55-Jährige

musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Da der

alkoholisierte Mann keine Person benennen konnte, die den Pkw verkehrssicher

hätte abstellen können musste der Ford durch ein Abschleppunternehmen zu einem

Verwahrplatz gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einige

hundert Euro geschätzt.

Ubstadt-Weiher – Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Eine 21-jährige Autofahrerin verursachte am Sonntagmorgen

unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall in Weiher.

Die Fahrerin eines Kleinwagens war gegen 06.30 Uhr auf der Ubstadter Straße

unterwegs. Kurz vor der Abfahrt „Hardtsee“ kam sie offenbar von der Fahrbahn ab

und touchierte eine Leitplanke. Der Wagen der jungen Frau schleuderte danach

gegen eine Werbetafel und einen Baum.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde dabei verletzt und musste in ein

Krankenhaus eingeliefert werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Aus dem

Unfallfahrzeug liefen Flüssigkeiten aus, die von der Freiwilligen Feuerwehr

Ubstadt-Weiher beseitigt werden konnten.

Da die Beamten bei der Fahrzeugführerin deutliche Anzeichen für eine

Alkoholisierung feststellten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der ein

Ergebnis von über 2,2 Promille ergab. Die Frau musste daher neben einer

Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.

Karlsruhe – Unfall in Durlach-Aue

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Durlach-Aue wurde eine

der Autofahrerinnen leicht verletzt.

An der Kreuzung Westmarkstraße / Ostmarkstraße übersah eine 27-Jährige

Daimler-Fahrerin gegen 7 Uhr offenbar die von rechts aus der Ostmarkstraße

kommende 31-jährige Fahrerin eines Ford Focus. Beide Fahrzeuge kollidierten in

der Kreuzungsmitte.

Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt. Insgesamt

entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Philippsburg – Alkoholisierter Radfahrer zieht sich bei Sturz Platzwunde zu

Philippsburgg (ots) – Ein alkoholisierter Radfahrer befuhr am Sonntag gegen

00.30 Uhr die Straße Rheinschanzinsel in Richtung Klärwerk. Vermutlich aufgrund

seiner alkoholischen Beeinflussung streifte der 36-jährige Fahrer in Höhe der

Brücke über den Altrheinarm mit seinem Rad am Bordstein und kam in der Folge zu

Fall. Hierbei zog er sich eine stark blutende Platzwunde zu. Während der

anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem

36-Jährigen, weshalb sie einen freiwilligen Alkoholtest durchführten. Dieser

ergab einen Wert von 1,5 Promille. Im Anschluss brachten hinzugerufene

Rettungskräfte den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo er während der medizinischen

Versorgung auch eine Blutprobe abgeben musste.

Bad Mingolsheim, Kronau – Mehrere Pkw-Aufbrüche am Wochenende

Bad Mingolsheim, Kronau (ots) – In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag,

11.30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in Bad Mingolsheim und Kronau

insgesamt sieben Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen auf. Fünf der

betroffenen Fahrzeuge waren in Bad Mingolsheim in den Straßen Max-Rieger-Ring,

Johann-Strauß-Straße, Franz-Liszt-Straße und Karl Millöcker-Straße geparkt. Zwei

weitere Fahrzeuge standen in Kronau in der Friedenstraße und in der

Wilhelmstraße. Der bei den Aufbrüchen insgesamt entstandene Diebstahls- und

Sachschaden beziffert sich einige hundert Euro.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet um sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer 07253 80260.

Karlsbad – Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Im Lauf des vergangenen Wochenendes brach ein bislang

unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Karlsbad-Auerbach ein und stahl dort

Schmuck.

Das geschädigte Ehepaar stellte am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, fest, dass in ihr

Haus im Meisenweg offensichtlich eingebrochen worden war. Die Geschädigten waren

seit Freitagmorgen verreist. Der oder die Täter waren wohl über eine

aufgehebelte Kellertür an der Rückseite des Anwesens ins Haus eingedrungen und

hatten dort die Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Aus einem Schlafzimmer

im Obergeschoß wurde Schmuck entwendet.

Die genaue Schadenssumme bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in Auerbach verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier

Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Einbrüche in Kleingartenanlagen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Wochenende in mehrere Gartenhäuser

in Kleingartenanlagen in Grötzingen und Karlsruhe ein und entwendeten Werkzeuge

und ein Fahrrad.

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerschnitten unbekannte Täter einen

Maschendrahtzaun der Kleingartenanlage „Sandäcker“ in Grötzingen. Mit scheinbar

unterschiedlichen Werkzeugen hebelten sie offenbar mehrere Gartenhäuser auf und

entwendeten Werkzeuge und alkoholische Getränke. Die Höhe des Diebesgutes sowie

des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Auch der Kleingartenverein „Am Reitschulschlag“ geriet am Wochenende ins Visier

der Einbrecher. In der Zeit zwischen Samstag gegen 18.00 Uhr und Sonntag 16.00

Uhr brachen Unbekannte ein Gartenhaus auf, stahlen ein Pedelec und ließen wohl

ein Fahrrad zurück. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Bei dem Einbruch

entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Pfinztal – Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Sturz

Pfinztal (ots) – Am Freitag, kurz nach 17.00 Uhr, befuhr ein 63 Jahre alter

Pedelec-Fahrer die verlängerte Waldstraße von Söllingen kommend in Richtung

Stupferich. Auf einem geschotterten Waldweg mit Gefälle kam der Radler dann im

Bereich einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich trotz

getragenem Helm schwerste Kopfverletzungen zu. Der 63-jährige versuchte noch zu

Fuß weiter Richtung Stutensee zu laufen, brach zusammen und wurde letztlich

durch einen Passanten aufgefunden, welcher Rettungskräfte verständigte. Der

lebensgefährlich Verletzte wurde dann mittels eines Rettungshubschraubers in ein

nahegelgenes Krankenhaus verbracht.

Feuer zerstört Dachgeschoss

Malsch (LK Karlsruhe)

Zu einem Dachstuhlbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Malsch am Freitag, 22.04.2022 gegen 13:40 Uhr in die Rosenstraße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Brandausbruch im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte. Die in dieser Etage wohnende Mutter konnte sich mit ihrer 5-jährigen Tochter selbständig ins Freie retten, während ihre im 1. Obergeschoss lebende, nicht gehfähige Großmutter mittels Tragetuch durch einen Trupp der Feuerwehr gerettet werden musste.

Während die Rettung im ersten Geschoss in vollem Gange war, wurde im Dachgeschoss eine Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz vorgenommen. Durch den massiven Einsatz von Löschwasser konnte der Brand zwar schnell bekämpft werden, dennoch war die Brandausbreitung derweil fortgeschritten, so dass die Dachhaut beschädigt und das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Mit Hilfe einer Drehleiter wurde vorsorglich die Dachhaut weiter geöffnet und weitere Glutnester abgelöscht.

Durch die Vornahme von 2 B-Rohren und deren gezielten Einsatz konnte die nicht vom Brand betroffene Doppelhaushälfte vor weiterem Schaden geschützt werden. Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.

Im Einsatz waren alle 3 Abteilungen der Gemeinde Malsch, sowie die Kameraden aus Ettlingen unter der Leitung des Malscher Kommandanten Gernot Schneider. Personalstärke war an diesem Freitagnachmittag 57 Mann. 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren unter der Leitung des Organisatorischen Leiters Stefan Sebold im Einsatz. Die Polizei eilte mit 2 Streifen nach Malsch. Die Entstehungsursache sowie die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.