Mannheim-Herzogenried: Erneut dringen Unbekannte in stillgelegte Sporthalle ein – Achtung Einsturzgefahr! – Zeugen gesucht

Mannheim-Herzogenried (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 17.04.2022 und

Sonntag, 24.04.2022 (Osterferien) drangen erneut unbekannte Täter in eine

stillgelegte Sporthalle im Stadtteil Herzogenried ein und richteten dabei

zahlreiche Beschädigungen an. Während der Ferien verschafften sich die

Unbekannten durch Aufhebeln einer Notausgangstüre Zugang zu der Sporthalle eines

Schulkomplexes in der Herzogenriedstraße. Im Inneren der dreigeteilten Halle

verschafften sie sich Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten. Hierzu hebelten sie

mehrere verschlossene Türen und Schränke auf. In den Räumen aufbewahrtes

Inventar verteilten die Unbekannten in der kompletten Halle und beschädigten es

größtenteils. Außerdem schlugen sie mit einem hölzernen Sportgerät mehrere

Scheiben der Glasfassade am angrenzenden Unterrichtsgebäude ein.

Bei der Sporthalle handelt es sich um eine zu der Schule gehörige Hallenanlage.

Die in drei Teile trennbare Halle ist aufgrund Einsturzgefahr derzeit gesperrt

und verschlossen. Es ist geplant, dass die einsturzgefährdete Halle im Sommer

abgerissen wird. Aus gegebenem Anlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

das Betreten des einsturzgefährdeten Bereichs der Halle gefährlich und verboten

ist.

Bereits in den Fastnachtsferien waren Unbekannte in die stillgelegte Halle

eingedrungen und hatte dort Zerstörungen gleicher Art angerichtet. Ein

Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim: Mehrere Pkw aufgebrochen und Beute gemacht – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein unbekannter

Täter gleich bei zwei geparkten Fahrzeugen in Mannheim-Rheinau jeweils eine

Seitenscheibe ein und entwendete zurückgelassene Wertsachen aus diesen. Bei

Autos waren in der Zeit von 19 Uhr bis 6.45 Uhr in der Karlsruher Straße auf

Höhe einer Schule geparkt. Neben einem Sachschaden von 1.000 Euro erbeutete der

Täter Werkzeuge im Wert von mindestens 2.500 Euro.

Etwa im selben Tatzeitraum machte sich auch im Mannheimer Lindenhof ein

Unbekannter an mehreren Pkw zu schaffen. Insgesamt wurden bei drei Fahrzeugen im

Bereich der Heiligenstraße die Seitenscheibe eingeschlagen und hieraus

zurückgelassene Wertsachen, unter anderem ein Laptop, entwendet.

Die Ermittlungen werden derzeit vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt,

dass Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Diebesgut im Wert von knapp 4.000 Euro entwendeten in der Nacht

von Samstag auf Sonntag ein oder mehrere Täter beim Einbruch in eine Gaststätte

in der Neckarpromenade. Durch das Aufbrechen eines Fensters wurde sich dabei

zunächst Zutritt verschafft und anschließend Zigaretten und Münzgeld aus dem

Innenraum entwendet. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum von 22.30 Uhr bis 9 Uhr

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 33010

zu melden.

Mannheim: Lkw verliert Kraftstoff; Ludwigshafener Straße zur

Reinigung voll gesperrt

Mannheim (ots) – Die Ludwigshafener Straße ist derzeit ab der Stotzstraße/

Fahrlachstraße in Richtung SAP-Arena voll gesperrt.

Ein Lkw hatte gegen 15.45 Uhr Diesel-Kraftstoff verloren und die Fahrbahn

verunreinigt. Eine Fachfirma ist zur Reinigung bestellt.

Wie lange die Arbeiten und somit die Sperrung dauern werden, steht noch nicht

fest.

Mannheim: „My name is Adkins, James Adkins“; falscher Agent

von Europol ergaunert mehrere tausend Euro; Vorsicht vor

Telefonbetrug

Mannheim (ots) – Nicht mehr die allerneueste Masche, aber dennoch erfolgreich

sind Telefonbetrügereien, bei denen falsche Mitarbeiter von Europol mehrere

tausend Euro von Menschen aus der Region erbeuten.

So erging es am Freitag, den 22. April einer 33-jährigen Mannheimerin, bei der

sich ein Mann so oder so ähnlich telefonisch meldete: „My name is Adkins, James

Adkins.“ Er sei Agent von Europol.

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen brachte er die Frau dazu, eine App auf

ihren Computer herunterzuladen und mehrere Geldbeträge zur Verifizierung der

Daten zu überweisen.

Gesagt, getan. Nach vier Überweisungen von jeweils weit mehr als 1000.- Euro

stoppte das Überweisungssystem. Der Unbekannte, der die 33-Jährige während des

gesamten Vorgangs am Telefon hielt, legte just in dem Moment auf, als die

Überweisung auf den Weg und die 33-Jährige um über 5.000.- Euro gebracht war.

Die Frau hatte schließlich Zweifel an der Identität des James Adkins und

informierte sich direkt bei Europol in den Niederlanden über die Personalie.

Dort riet man ihr, Anzeige zu erstatten.

Ob eine Rückholung des Geldes erfolgreich ist, steht noch nicht fest. In diesem

Zusammenhang weist die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nochmals darauf hin:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder

sonstige Bankdaten preis.

sonstige Bankdaten preis. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und

informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Mannheim/Köln: Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln zurückgenommen – PM Nr. 2

Dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung hat die Polizei Köln den mit

Bildern einer Überwachungskamera der Diskothek „Flamingo Royal“ gesuchten Mann

identifiziert. Es gab Hinweise, dass sich der Gesuchte evtl. auch im Raum

Mannheim aufhalten könnte, weshalb die Öffentlichkeitsfahndung auch hier

veröffentlicht wurde.

Der 21 Jahre alte Mann aus Bonn lässt sich anwaltlich vertreten.

Mannheim-Neuostheim: 22-jähriger Mann am Neckarufer überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuostheim (ots) – Ein 22-jähriger Mann wurde am Sonntagabend in

Stadtteil Neuostheim am Neckarufer überfallen. Der junge Mann war gegen 19.30

Uhr zu Fuß auf einem Spazierweg am südlichen Neckarufer stadteinwärts unterwegs.

Zwischen den Straßenbahnhaltestellen Holbeinstraße und Fernmeldeturm wurde er

unvermittelt von einer unbekannten Person von hinten gegen die Schulter

gestoßen. Hierdurch kam der 22-Jährige ins Straucheln und fiel zu Boden. Als er

sich wieder aufgerichtet hatte, bemerkte er, dass ihm der Unbekannte die

Laptop-Tasche samt Laptop entrissen hatte und nun in Richtung Fernmeldeturm

davonrannte.

Der 22-Jährige konnte den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Männliche Person

Ca. 180 bis 190 cm groß

Normale Statur

Bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, die Kapuze war über den

Kopf gezogen

Kopf gezogen Trug dunkelblaue oder schwarze Hosen

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Unbekannte erbeuten hochwertigen Schmuck

Mannheim-Käfertal (ots) – Bereits am vergangenen Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und

15:00 Uhr gab sich ein bisher unbekannter Mann gegenüber einer 86-jährigen

Seniorin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und verschaffte sich unter dem

Vorwand der Überprüfung von Leitungen nach einem Wasserrohbruch Zutritt zu deren

Wohnung. Während der Unbekannte die Dame im Badezimmer ablenkte, konnte eine

weitere Person unbemerkt in die Wohnung eindringen und entwendete Schmuck im

Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld.

Der angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke wird wie folgt beschrieben: Etwa 195

bis 200 cm groß, kräftige Statur, südeuropäischer Phänotyp, kurze schwarze

Haare, dunkle Augen. Der Mann soll eine Jeans und ein weißes Longsleeve getragen

haben. Zu der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nimmt Hinweise auf das unbekannte Duo unter

der Rufnummer 0621 71849-0 entgegen.

Mannheim-Friedrichsfeld: Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Bereits am vergangenen Mittwochmorgen gegen 1

Uhr wurde ein Zeuge auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam, welche sich im

Bereich der Fahrradständer des Südbahnhofs aufhielt. Da die Unbekannten sich

verdächtig verhielten, informierte der Zeuge die Polizei. Die eingesetzten

Beamtinnen und Beamte stellten vor Ort mehrere aufgebrochene Fahrradschlösser

fest. Nach derzeitigem Stand entwendeten die unbekannten Täter insgesamt drei

Fahrräder. Vier weitere Fahrräder wurden am Tatort mit beschädigten Schlössern

zurückgelassen und durch die Polizistinnen und Polizisten sichergestellt. Die

Fahrräder konnten bisher nicht ihren Eigentümern zugeordnet werden. Es handelt

sich hierbei um ein blaues „Gudereit“ Citybike, ein rot/weißes Trekkingrad der

Marke „McKenzie“, ein silber/blaues Citybike von „McKenzie“ und ein silbernes

„torrent“ Fahrrad mit violetter Gepäckträgertasche. Zeugen, welche Hinweise auf

die Tat vom Mittwochmorgen geben können oder Eigentümer, welche ihr Fahrrad auf

den Bildern wiedererkennen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten

Edingen-Neckarhausen unter Tel.: 06203/892029 in Verbindung zu setzen. Eine

Herausgabe eines Fahrrads kann nur bei Vorlage eines eindeutigen

Eigentumsnachweises erfolgen.