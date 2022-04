Mühlhausen-Rettigheim: Auto kracht in Baustelle; drei Verletzte

Mühlhausen-Rettigheim (ots) – Drei Verletzte, darunter ein Schwerverletzter

sowie ein Sachschaden von rund 10.000.- Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend im Ortsteil Rettigheim ereignete.

Ein 18-jähriger Autofahrer war gegen 21.45 Uhr auf der K 3521 von Östringen in

Richtung Rettigheim unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang von Rettigheim verlor

er nach einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidierte kurz nach der Einmündung zum Nelkenweg mit einem Baukran, der rechts

neben der Fahrbahn aufgestellt war. Dabei wurde das Fahrzeug des 18-Jährigen

total beschädigt.

Er und seine beiden 17- und 19 Jahre alten Mitfahrer verletzt. Während der 17-

und der 18-Jährige leichtere Verletzungen davontrugen, wurde der 19-Jährige, der

auf Rücksicht vermutlich nicht angeschnallt war, schwer verletzt. Alle drei

wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Neben verschiedenen Baustellenabsicherungen wurde auch der Kran beschädigt.

Aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit des Fahrzeuges wurde der ca. 30 Tonnen

schwere Kran aus seiner Sicherung geschoben.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Rettigheim war mit 15 Einsatzkräften zur

Absicherung der Unfallstelle und der Baustelle vor Ort. Ein Statiker der THW

wurde zur Beurteilung der Standfestigkeit des Baukrans hinzugezogen. Das Auto

wurde abgeschleppt.

Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 0.30 Uhr am Montagmorgen beendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Auto in Brand gesetzt – Zeugen gesucht!

Ketsch (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr setzte ersten

Ermittlungen zufolge ein bislang unbekannter Täter einen Honda in Brand, der im

Hof eines Anwesens in der Bachstraße abgestellt war. Einem Anwohner gelang es,

den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, wodurch ein Übergreifen auf die

angrenzenden Anwesen verhindert wurde. Dennoch entstand an dem Auto ein

Totalschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Aufgrund der Umstände des

Brandes ermittelt die Kriminalpolizei Heidelberg wegen Brandstiftung und sucht

Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher entwenden Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

Ladenburg (ots) – Im Zeitraum von Freitag, den 15.04., bis Sonntag, den 24.04.,

verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus

im Hinteren Rindweg und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Innere des

Hauses. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und erbeuteten Schmuck im Wert

von über 10.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier

Ladenburg zu melden.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Hemsbach (ots) – Im Zeitraum von Freitag, gegen 20 Uhr bis Samstag, gegen 06 Uhr

schlugen bislang unbekannte Täter im Seeweg die Scheiben von zwei Autos ein und

durchwühlten diese. Da sich in beiden Fahrzeugen keine Wertgegenstände befanden,

gingen die Täter leer aus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in

Höhe von mehr als 2.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Reilingen/BAB 6: Ladung auf Sattelzug nicht ausreichend gesichert – Sattelauflieger mit technischen Mängeln

Reilingen/BAB 6 (ots) – Am frühen Samstagnachmittag stellten Beamte der

Autobahnpolizei Walldorf einen Sattelzug mit technischen Mängeln fest, auf

dessen Ladefläche die transportierte Ladung nur unzureichend gesichert war. Der

Sattelzug fiel einer Polizeistreife gegen 13.30 Uhr auf der A 6 in Richtung

Heilbronn fahrend auf. Er wurde auf einen nahegelegenen Parkplatz ausgeleitet

und dort einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass

die in 42 Kunststoffkisten aufgeteilte Ladung nur unzureichend gesichert war.

Statt der erforderlichen 21 Zurrgurte hatte der Fahrer nur vier solcher Gurte

angebracht. Eine rutschhemmende Unterlage hatte der Fahrer zwar auf dem

Auflieger mitgeführt, diese aber nicht unter die geladenen Kisten unterlegt. Bei

der weiteren Überprüfung des Sattelaufliegers stellten die Beamten technische

Mängel im Bereich der Stoßdämpfer fest, da diese entweder ausgeschlagen oder

ohne Befestigung waren. An einem Reifen der zweiten Achse hatte sich zudem

bereits die Lauffläche eines Reifens gelöst.

Dem 58-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Sattelzug wurde

sichergestellt und einem Gutachter vorgestellt.

Die Ermittlungen dauern an, Fahrer und Transportunternehmen sehen nun

empfindlichen Bußgeldern entgegen.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer – Unfallverursacher flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits

am Freitagvormittag in Altlußheim ereignete, wurde ein 75-jähriger Fahrradfahrer

schwer verletzt. Eine unbekannte Frau war kurz nach 10 Uhr mit ihrem Mercedes

von Oberhausen-Rheinhausen in Richtung Altlußheim unterwegs. In der Rheinhäuser

Straße, am Ortseingang von Altlußheim musste sie an einem am Fahrbahnrand

stehenden Lieferfahrzeug vorbeifahren und fuhr dabei auf die Gegenfahrspur.

Dabei fuhr sie in sehr geringem Abstand einer entgegenkommenden Dreiergruppe

Fahrradfahrer vorbei, ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten.

Hierdurch kam der 75-Jährige, der als letzter der Dreiergruppe fuhr, zu Fall und

stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen

und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach

Auskunft der behandelnden Ärzte befindet er sich in kritischem Zustand. Die

Fahrerin des Mercedes fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Bei dem unfallverusachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes,

Modell A-Klasse gehandelt haben, der von einer weiblichen Person gesteuert

wurde.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin geben

können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.:

0621/174-4222 zu melden.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kiosk – mehr als 2.500 Euro Schaden

Hemsbach (ots) – Zwischen Freitag, gegen 18:30 Uhr und Samstag, gegen 09:40 Uhr

verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in

der Bray-sur-Seine-Straße und verursachten einen Schaden von mehr als 2.500

Euro. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Kiosks ein und gelangten so in

das Innere. Hier entwendeten die Täter etwa 150 Euro Bargeld, mehrere Flaschen

alkoholischer Getränke sowie ein Laptop und ein Handy. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Heddesheim/ Hirschberg – BAB 5: Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab und landet auf Dach – PM Nr. 2

Heddesheim/ Hirschberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen

01.00 Uhr auf der BAB 5 in Richtung Norden in der Aus- bzw. Auffahrt der

Anschlussstelle Hirschberg zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Person

leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Audifahrer kam vermutlich aufgrund

überhöhter Geschwindigkeit in der Ausfahrt der o.g. Anschlussstelle von der

Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine angrenzende Grünfläche sowie

die Fahrbahn der Autobahnauffahrt. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam

kopfüber zwischen zwei Bäumen zum „Stehen“. Der Fahrer konnte sich

glücklicherweise selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Beim Eintreffen der

ersten Einsatzkräfte vor Ort konnte der 30-Jährige nach kurzer Absuche der

Unfallörtlichkeit in einem Gebüsch sitzend festgestellt werden. Ein bei ihm

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Er wurde im

Anschluss leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Audi

wurde bei dem Unfall stark beschädigt, teils gelangten auslaufende

Betriebsstoffe ins Erdreich. Der Pkw wurde durch die Feuerwehr Hirschberg

geborgen und anschließend durch einen Abschleppdienst mittels einem Kran

abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden lässt sich zum Berichtszeitpunkt noch

nicht beziffern. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme mussten sowohl die Ab- als

auch die Auffahrt der BAB kurzzeitig gesperrt werden. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe

entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine

Strafanzeige. Der Unfall wurde durch den Verkehrsdienst Mannheim –

Verkehrsgruppe Bundesautobahn aufgenommen.

