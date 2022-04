Heidelberg: Kind an Zebrastreifen von Auto erfasst;

Heidelberg (ots) – Mit dem Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben,

wurde ein Kind mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen

an der Einmündung Rohrbacher Straße/Poststraße überquert haben und dabei von

einem einbiegenden Auto erfasst worden sein.

Auch der Vater des Kindes soll bei dem Unfall verletzt worden sein.

Weiteres ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Heidelberg: Einmündung Rohrbacher Straße/Poststraße aktuell wegen Verkehrsunfall gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls ist derzeit die Einmündung von

der Rohrbacher Straße in die Poststraße gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen

wurde gegen 15.20 Uhr ein Fußgänger beim Abbiegen eines Autos von der Rohrbacher

Straße in die Poststraße angefahren. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie Widerstands gegen Polizeibeamte

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg einen

Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen erwirkt. Er steht im

dringenden Verdacht, am Samstagvormittag in zwei Wohnungen im Stadtteil

Neuenheim eingebrochen zu sein. Zudem leistete er bei seiner anschließenden

Festnahme Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Der Tatverdächtige soll am 23.04.2022 zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr in eine

Wohnung in der Gundolfstraße eingestiegen sein, die Wohnräume nach

Stehlenswertem durchsucht und schließlich einen Zimmerschlüssel entwendet haben.

Im gleichen Zeitraum sei er auch in der Keplerstraße in eine Wohnung

eingestiegen, habe auch diese durchsucht und soll letztendlich einen

Zimmerschlüssel, einen Stempel sowie einen kleineren Bargeldbetrag in

inländischer und ausländischer Währung entwendet haben.

Durch eine Polizeistreife konnte der Tatverdächtige wenig später aufgrund einer

Personenbeschreibung in Tatortnähe, in der Moltkestraße, ausgemacht und

vorläufig festgenommen werden. Hiergegen setzte sich der 24-Jährige durch Winden

und Zerren zur Wehr. Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim

Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. Er wurde

am Sonntag, 24.04.2022 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach Erlass und

Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.