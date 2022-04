Butterflymesser steckt in Motorhaube fest

Bensheim (ots) – Mit einem Butterflymesser wurde zwischen Sonntag 24.04. und Montagmorgen 25.04.2022 die Motorhaube eines Autos “Am Ritterplatz” zerkratzt. Zu guter Letzt stach der Täter das Messer so in die Haube des blauen Ford Fiesta, dass die Stichwaffe stecken blieb.

Der Sachschaden an dem Wagen ist mindestens 1.000 Euro hoch. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 41) in Bensheim. Telefon: 06251 / 8468-0.

Glasscheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Viernheim (ots) – Mit einem Gullydeckel wurde am Wochenende 23.04.-25.04.2022 die Scheibe eines Drogeriegeschäfts in der Janusz-Korczak-Allee eingeworfen. Offensichtlich wurde das Geschäft aber nicht betreten. Ob die Täter Angst vor Entdeckung hatten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit den Ermittlern in Heppenheim (K 21/ 22) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 706-0.

Küchenbrand – 90-jährige Frau im Krankenhaus

Groß-Rohrheim (ots) – Eine 90-jährige Frau wurde am Montagmittag 25.04.2022 mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Ihr 63-jähriger Sohn bemerkte als er gegen 12.50 Uhr nach Hause kam, dass die Rauchmelder des Einfamilienhauses in der Rheinstraße aktiv waren. Beim Öffnen der Haustür schlug ihm auch schon dichter Rauch entgegen. Seine ansprechbare Mutter half er noch vom Küchenboden auf, nachdem er den Notruf absetzen konnte.

Die alarmierten Feuerwehren aus Groß-Rohrheim, Einhausen, Nordheim, Wattenheim und Biblis waren schnell vor Ort. Die Brandbekämpfer brachten die Seniorin, ihren Sohn und den Familienwellensittich aus dem Haus.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei brach das Feuer in der Küche, im Bereich des Herdes aus. Infolge des Brandes konnte sich starker Rauch entwickeln, der durch die Räume zog. Beim Eintreffen der Wehren war das offene Feuer bereits aus. Durch die starke Verrußung ist das Haus jedoch vorerst nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Brandermittler der Polizei werden zusammen mit einem Gutachter zeitnah den Brandort untersuchen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes

Heppenheim (ots) – Heppenheim: Am Samstag (23.04.), zwischen 16:00 und 16:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tiergartenstraße in Heppenheim, zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in/aus eine/r Parklücke einen geparkten silberfarbenen Mercedes, wobei dieser, am Stoßfänger und der Felge vorn links, beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 3.500 EUR.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/ 706-0 entgegen.

Freibad-Kiosk aufgebrochen

Bürstadt (ots) – Einen Schaden in Höhe von mindestens 1.800 Euro ist bei dem Einbruch in dem Freibad-Kiosk in der Wasserwerkstraße entstanden. Die Tat, die am letzten Samstag 23.04.2022 entdeckt wurde kann bis zum 12.04.2022 zurückliegen.

Die Kriminellen haben unzählige Getränkedosen und Speiseeis mitgehen lassen. Die Ermittler in Viernheim (K 42) hoffen auf Zeugenhinweise, die auf die Spur der Täter führen. Telefonisch sind die Ermittler unter 06204/9377-0 zu erreichen.

Büroräume nach Bargeld durchsucht

Bensheim (ots) – In der Hasengasse/Ecke Mittlere Hasengasse wurde am Freitag 22.04.2022 ein Firmenbüro aufgebrochen und mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Täter drangen nach ersten Erkenntnissen zwischen 18.10-21 Uhr in die Räume im Hochparterre ein. Vermutlich mit einem Schraubenzieher wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet.

Die Täter hatten es offensichtlich nur auf Geld abgesehen. Andere Wertsachen, wie hochwertige Technik, blieb zurück. Wer Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Autos nach Wertsachen durchsucht

Lorsch (ots) – Kriminelle konnten in der Nacht zum Montag (24. – 25.04.)aus zwei Autos zwei Geldbeutel mit Bargeld, persönlichen Papieren, eine Sporttasche, einen Jagdrucksack, eine Bohrmaschine sowie eine Decke und einen Hocker erbeuten. Der Gesamtschaden liegt bei über 1.000 Euro.

Der betroffene schwarze VW Up parkte in der Wingertsbergstraße, während der silberfarbene Hyundai in der Josefstraße abgestellt war. Aufbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden. Die Fahrzeuge waren unter Umständen nicht verschlossen.

Wer verdächtige Personen im Umfeld der Fahrzeuge bemerkt hat, soll sich bei der Kripo (K 41) in Heppenheim melden. Telefon: 06252 / 706-0.

Weitere Schmierereien an Privatzaun angezeigt

Bürstadt (ots) – Am Osterwochenende (15. – 16.04.) wurden Farbschmierereien mit einem Hakenkreuz an einer Grundstücksmauer in der Goethestraße angezeigt (wir haben berichtet). Im Nachgang wurde eine weitere Schmiererei in der parallel laufenden Elisabethenstraße gemeldet. Die Tatzeit dürfte ebenfalls an dem Osterwochenende gewesen sein.

Die Ermittler gehen von denselben Tätern aus. An dem Holzzaun des betreffenden Grundstücks ist mit grauer Farbe ein Hakenkreuz, im Durchmesser von etwa einem Meter, gesprüht worden. Beamte des polizeilichen Staatsschutzes in Darmstadt nehmen alle Hinweise hierzu entgegen. Telefon: 06151/969-0.

Einbrecher lösten Alarm aus

Zwingenberg (ots) – Möglicherweise hat der schrille Alarmton Einbrecher am Samstag 23.04.2022 davon abgehalten, Wertsachen aus einem Einfamilienhaus in der Straße “Im Alten Graben” zu stehlen. Die Täter haben sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag 22.04.-23.04.2022 über den Gartenbereich ans Haus herangepirscht. Dort wurden die Terrassentür und die Tür zum Wintergarten aufgebrochen. Nach erster Durchsicht wurde jedoch nichts gestohlen.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch hat die Kripo (K 21/ 22) in Heppenheim übernommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Haben Sie sich auch schon mit dem Gedanken beschäftigt, wie Sie sich effektiver gegen Einbrecher schützen können? Informieren Sie sich unverbindlich bei den Fachberatern der Polizei. Der Service ist kostenlos, individuell und produktneutral. Kontaktaufnahme unter 06151 / 969- 40444.

Weitere Informationen, zum Einbruchsschutz oder allgemein zu Präventionsthemen, finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei.hessen.de/praevention/einbruch-diebstahlschutz/

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Fürth (ots) – Am Sonntag 24.04.2022 wurde zwischen 15-18:20 Uhr in Fürth in der Schulstraße 12 ein schwarzer Opel Insignia am linken Heck beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz vor dem Sportgelände abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es handelte sich vermutlich um einen weißen Pkw. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 3.000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Unfallfluch VU Flucht in Zotzenbach

Rimbach-Zotzenbach (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 24.04.2022 zwischen 15-18 Uhr, ereignete sich in Zotzenbach in der Straße ‘Am Thasberg’ ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei stellte der Geschädigte seinen Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab, auf Höhe der Hausnummer 22/Fahrtrichtung Gartenstraße.

Im angegebenen Tatzeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die hintere linke Fahrzeugseite (Fahrerseite) eines schwarzen Chevrolet KLAK und verursachte Sachschaden. Das beschädigte Fahrzeug wies durch den Zusammenstoß weiße Lackabriebe an der hinteren linken Fahrzeugseite auf.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Einbruch in Kellerraum – Hochzeitskleid gestohlen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Nach dem Einbruch in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bartningstraße, bei dem die Täter unter anderem ein Hochzeitskleid und einen Werkzeugkoffer mitgehen ließen, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Mittwoch 20.04.2022 und Sonntagnachmittag 24.04.2022 eingegrenzt. Innerhalb dieser Zeit hatten sich Kriminelle offenbar Zugang zu dem Haus verschafft, das Schloss zur Kellerparzelle aufgebrochen und Beute gemacht, deren Wert sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte.

Möglicherweise konnten die ungebetenen Besucher bei ihrem kriminellen Treiben und dem Abtransport des Diebesguts beobachtet werden? Wem in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, wird gebeten sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Dieb nutzt Gelegenheit und schnappt sich Handtasche

Darmstadt (ots) – Einen kurzen Augenblick der Unachtsamkeit hat ein noch unbekannter Täter am Sonntag 24.4.2022 in der Mornewegstraße ausgenutzt. Gegen 21.30 Uhr hatte dort eine 49-Jährige ihr Auto beladen und dabei ihre Handtasche im Bereich der Beifahrerseite abgelegt.

Als sie sich für einen kurzen Moment von ihrem Fahrzeug entfernte, ergriff der noch unbekannte Kriminelle kurzerhand die Gelegenheit und schnappte sich die Tasche der Frau.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das für diesen Fall zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt zu erreichen.

Shisha-Bar im Visier Krimineller – Täter entwendet Geld und flüchtet

Darmstadt-Nord (ots) – Am Sonntag 24.04.2022 gegen 06 Uhr hat ein unbekannter Täter sein Unwesen in der Alsfelder Straße getrieben und sich gewaltsam Zutritt zu einer Shisha-Bar verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der Kriminelle mit einem Stein die Fensterscheibe der Lokalität ein, betrat die Räume und entwendete unter anderem Scheingeld aus einer Geldkassette.

Wie viel Geld der Unbekannte mitgehen ließ, ist abschließend noch nicht bekannt. Der von ihm verursachte Sachschaden wird derzeit auf mindestens 2.500 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt der Tat soll der flüchtende Täter einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue, ärmellose Weste sowie hellgraue Handschuhe getragen haben.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt und ist unter der Rufnummer 06151/9690 für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, zu erreichen.

Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Kiosk

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Bei dem Versuch in der Nacht zum Samstag 22.04.-23.4.2022 in einen Kiosk in der Frankfurter Landstraße einzubrechen, haben noch unbekannte Täter einen Schaden von rund 500 Euro verursacht.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen gemacht, die dem kriminellen Vorhaben glücklicherweise Stand hielt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt unter Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei beim “Biker Safety Day” des OAMC Reinheim

Brensbach (ots) – Im Rahmen des “Biker Safety Day” des OAMC Reinheim am 01.05.2022 wird die Polizei mit einem eigenen Stand vertreten sein und lädt interessierte Biker herzlich ein. Von 10-17 Uhr wird zusammen mit der Rennleitung#110 e.V. den Motorradfahrern am Präventionsstand einiges geboten.

Neben Informationen rund um unsere Präventionskampagne “Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall” und zu unserem Bike-Konzept 2022 werden praktische in Form eines MotoGymKhana Parcours Trainingsübungen im Umgang mit ihren Maschinen dargestellt.

Die Veranstaltung findet an der Hornsmühle auf dem Gelände des dortigen Rewe-Marktes und der angrenzenden Shell-Tankstelle statt.

Auf Fahrzeuge abgesehen – Zwei Männer festgenommen

Groß-Zimmern (ots) – Auf mehrere Fahrzeuge, die unter anderem in der Johannes-Held-Straße abgestellt waren, hatten es nach derzeitigem Kenntnisstand zwei junge Männer abgesehen. In der Nacht zum Samstag 23.4. gegen 02 Uhr, alarmierten Anwohner die Polizei und gaben an, dass sich zwei Männer an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten.

Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten 2 tatverdächtige Männer im Alter von 21 und 22 Jahren festnehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sie Ausschau nach geöffneten Fahrzeugen. Ob sie etwas entwendeten, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Einbruch in Bauwagen – Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Ein Bauwagen, der auf einem Gartengrundstück im Urberacher Weg abgestellt war, rückte am Sonntag 24.04.2022 in das Visier eines bislang Unbekannten. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte sich der Mann gegen 01.20 Uhr an dem Bauwagen zu schaffen und hielt auf dem Grundstück Ausschau nach potentieller Beute.

Im Anschluss erbeutete er unter anderem eine Kabelrolle, Scheinwerfer und Gartenmöbel. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen Höhe Kaserne

Darmstadt (ots) – Am Montagmorgen 25.04.2022 kam es auf der B3 auf Höhe der Major-Karl-Plagge-Kaserne zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Folge waren zwei Totalschäden und zwei schwer verletzte Personen.

Ein 62-Jähriger aus Babenhausen befuhr mit seinem Fahrzeug die B3 aus Richtung Darmstadt-Eberstadt in Richtung Bickenbach, als ein 37-Jähriger aus Seeheim-Jugenheim mit seinem Auto in Richtung Kaserne abbiegen wollte.

Der 37-Jährige Fahrzeugführer kam aus Richtung Bickenbach und “übersah” den 62-Jährigen, wodurch es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden an der Front stark beschädigt.

Die Fahrzeugführer waren ansprechbar und wurden nach kurzer Behandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Neben den Rettungskräften und mehreren Streifen der Polizeistation Pfungstadt waren auch die Freiwillige Feuerwehr Pfungstadt und die Bundeswehrfeuerwehr Darmstadt vor Ort. Die Fahrbahn der B3 war auf Höhe der Kaserne für eine Stunde voll gesperrt.

Trickdiebe erbeuten mit Schockanruf Geld und Schmuck – Wer hat die Übergabe beobachten können?

Erzhausen (ots) – Mit der bekannten Betrugsmasche der falschen Amtsträger, haben Kriminelle eine 73-jährige Frau aus Erzhausen am Freitag 22.4.2022 dazu gebracht, Geld und Schmuck im Wert von rund 12.000 Euro herauszugeben.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die ältere Dame im Verlauf des Freitags mehrere Anrufe erhalten. Die Anrufer suggerierten der Seniorin, dass ihre Tochter in Untersuchungshaft sitze und nun für ihre Entlassung eine Kaution zwingend notwendig sei. Geschockt und in Sorge um ihre Tochter hob die 73-Jährige kurzerhand ihre Ersparnisse bei der Bank ab und händigte das Geld, zusammen mit wertvollem Schmuck, einer ihr unbekannten Person aus.

Die Übergabe erfolgte am Abend, im geschätzten Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr, vor dem Rathaus in der Rodenseestraße. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Zeugen, die die Übergabe möglicherweise beobachten konnten und Hinweise zu dem Abholer geben können.

Der noch unbekannte Täter wurde als etwa 1,90 Meter groß und circa 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze, braune Haare, einen auffällig gebräunten Teint und war mit einem hellen Hemd über einer dunklen Hose bekleidet. Nachdem der unbekannte Mann mit ihren Habseligkeiten verschwunden war, flog der Betrug auf. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist unter der Rufnummer 06151/9690 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Metalldiebe erbeuten über 2000 Meter Kupferkabel

Dieburg (ots) – Nachdem bislang unbekannte Metalldiebe von einer Baustelle in der Groß-Umstädter Straße über 2000 Meter Kupferkabel entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, suchten die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag (22.4.) und Montagmorgen (25.4.) den Rohbau auf. Neben dem Kupferkabel hatten es die ungebetenen Gäste auch unter anderem auf Werkzeuge abgesehen.

Ob sie für den Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug genutzt haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg um Kontaktaufnahme von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamten sind unter Tel: 06071/9656-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Ein “Am Schnepperberg”, vor dem Gelände eines Hundevereins geparkter VW, geriet am Sonntagnachmittag 24.04.2022 in der Zeit zwischen 15.25-16.00 Uhr, in das Visier Krimineller.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Sie ließen anschließend einen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und wenigen Euro Bargeld mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbruch in Friseursalon

Stockstadt (ots) – Auf bislang unbekannte Weise drang ein Krimineller in der Nacht zum Samstag 23.04.2022 gegen 3.00 Uhr, in einen Friseursalon in der Vorderstraße ein. Im Geschäft ließ der ungebetene Besucher anschließend diverse Friseur-Gerätschaften, eine Handtasche sowie Bargeld mitgehen.

Eine Zeugin beobachtete den Unbekannten, als er den Tatort durch ein Fenster verließ. Der Mann ist 35-40 Jahre alt, hat eine ein dickliche Figur und ist eher klein. Der Kriminelle trug eine schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe und eine schwarze Lederjacke mit weißen Ärmelstreifen. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug der Polizei

Rüsselsheim-Königstädten (ots) – Am Samstagabend 23.04.2022 um 19.19 Uhr kam es bei einer Einsatzfahrt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Kreuzung L3040/Astheimer Straße/ K159. Das Einsatzfahrzeug der Polizei war auf dem Weg zu einem dringenden Einsatzort nach Groß-Gerau, als es zu dem Unfall mit einer 67-jährigen Rüsselsheimerin kam.

Die Frau wollte mit ihrem Pkw Opel Corsa an der o.g. Kreuzung die L3040, aus Richtung Astheimer Straße kommend, überqueren.

Die beiden 22 und 23-jährigen Polizeibeamten sowie die 67-jährige Rüsselsheimerin wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Büttelborn (ots) – Zwei Verletzte und etwa 30.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagmittag (24.04.) gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße 3094 zwischen Büttelborn und Klein-Gerau. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Büttelborn befuhr die Landstraße 3094 aus Richtung Büttelborn und Richtung Klein-Gerau. Dabei geriet er in einer Kurve noch aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 57-jährigen aus Büttelborn zusammen frontal zusammen.

Dabei wurde eine Person leicht, eine schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Die Strecke war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Rettungs-und Aufräumarbeiten von 12.45 bis gegen 14.15 vollgesperrt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Schwarzer BMW X5 aus Hofeinfahrt gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses im Gärtnerweg geparkter schwarzer BMW X5, wurde in der Nacht zum Montag 25.04.2022 in der Zeit zwischen 01-03.40 Uhr von Unbekannten gestohlen. Das Fahrzeug verfügt über das sogenannte “Keyless go”-System.

Die Ermittler vermuten daher den Einsatz eines Funkwellenverlängeres zur Entwendung des Autos durch die Kriminellen. An dem BMW im Wert von rund 70.000 Euro sind die amtlichen Kennzeichen GG-KY 28 angebracht.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Drogenfahnder stellen über 300 Gramm Marihuana sicher

Höchst (ots) – Drogenfahnder aus dem Odenwald haben am Freitagnachmittag 22.04.2022 zwei Männer im Alter von 27-36 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen mit Drogen zu handeln. Die Fahnder hatten die Männer bereits im Visier, als sie mit dem Auto unterwegs waren. Gegen 16.30 Uhr stoppte die Polizei das Auto auf der Bundesstraße 45, Ortsdurchfahrt Höchst.

Im Auto lagen über 140 Gramm Marihuana sowie eine Drogenwaage und typisches Verpackungsmaterial. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen in Lützelbach wurden nochmals 200 Gramm Marihuana, Verpackungsmaterial sowie 1.600 Euro sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Weil der Verdacht besteht, dass sie illegal mit Drogen handeln, wurden entsprechende Anzeigen erstattet.

