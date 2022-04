4 Shisha-Bars kontrolliert – 4x Strafanzeigen

Marburg (ots) – Die Ermittler der BAO Spektrum, das Hauptzollamt Gießen, das Ordnungsamt sowie die Stadtpolizei Marburg kontrollierten am Freitag 22.04.2022 vier Shisha-Bars Marburg. Unterstützt wurden die Fahnder durch die Bereitschaftspolizei. Nicht eine der Kontrollen blieb ohne Folgen!

Es gab 4 Strafanzeigen wegen festgestellter Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz, eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Gaststättengesetz und eine weitere nach einem Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz.

Die Fahnder stellten wegen der steuerrechtlichen Verstöße insgesamt über 29 Kilogramm Shisha-Tabak sicher.

Ein Betrieb fiel besonders durch einen vielfach die Normgrenze überschreitenden CO-Wert in der Luft auf. Die erste Messung führte zu einer Alarmierung der Feuerwehr und vorübergehenden Schließung des Betriebs, in dem sich zu dieser Zeit noch keine Gäste aufhielten. Die Feuerwehr überprüfte sicherheitshalber die Sauerstoffsättigung bei allen Einsatzkräften, um Gesundheitsgefahren auszuschließen.

Insgesamt dauern die Ermittlungen zu den festgestellten Verstößen an.

Die BAO Spektrum

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte im Jahr 2021 nach immer wieder eingehenden Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen Wettbüros und Spielhallen mit kriminellem Handeln (z.B. illegalem Glücksspiel, Steuervergehen, Inverkehrbringen von Falschgeld; Schwarzarbeit) das Projekt “Spektrum” gestartet.

Das Projekt war zunächst begrenzt auf die Polizeidirektion Gießen, jedoch in kurzer Zeit so erfolgreich, dass eine Ausweitung auf alle anderen Polizeidirektionen des Präsidiums erfolgte. Als “Besonderen Aufbauorganisation” (BAO) der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Mittelhessen arbeitet die BAO Spektrum seit 01. Juli 2021. Bis heute gab es in allen Landkreisen des Polizeipräsidiums eine Vielzahl von Kontrollen mit Sicherstellungen von illegal betriebenen Spielgeräten und Wettterminals.

“Ein solches Gerät macht im Jahr mehrere Zehntausend Euro Umsatz. 2021 haben wir Dutzende davon sichergestellt. Wir haben darüber hinaus zum Teil gravierende Verstöße festgestellt, etwa zoll-, steuer- und baurechtliche Verstöße. Immer arbeiten wir eng mit anderen Behörden, wie dem Zoll, dem Regierungspräsidium und der Stadt zusammen” so Polizeipräsident Bernd Paul.

Der Paragraf 284 des Strafgesetzbuches stellt das unerlaubte Veranstalten eines Glücksspiels unter Strafe, der Paragraf 285 die Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel.

Das erste Vergehen führt zu einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren, wobei sich der Strafahmen z.B. bei gewerbsmäßigem Handeln auf eine Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren erweitert. Die Beteiligung führt zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten. Die beim Glücksspiel verwandten Geräte oder etwaiges Geld unterliegen der Einziehung. Die strafrechtlichen sind unabhängig von etwaigen gewerberechtlichen Konsequenzen.

Marburg – Graffiti

(ots) – Nach auf den Krieg in der Ukraine bezogenen, politisch motivierten Sachbeschädigungen durch Graffiti ermittelt der Staatsschutz der Kripo Marburg und bittet um sachdienliche Hinweise. In der Kugelgasse besprühte ein Täter mit weißer Farbe die Straße.

Die Polizei erhielt die Meldung über dieses Graffiti am Sonntag 24.04.2022 um 21 Uhr. Der zweite Fall betrifft die Schmiererei an einer Betonmauer am Fußweg zwischen der Universitätsstraße und dem Barfüßertor. Von diesem gelben Schriftzug erfuhr die Polizei am Montag, 25.04.2022 um 10.30 Uhr.

In beiden Fällen gibt es bislang weder Zeugenaussagen noch Täterhinweise. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wem sind Personen mit weißen oder gelben Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Beifahrerseite verkratzt

In der Zeit von Samstag 23.04.2022 bis 13 Uhr am folgenden Sonntag 24.04.2022 parkte ein grauer VW Golf mit HSK-Kennzeichen in der Straße Am Grün. Als der 23 Jahre alte Fahrer zu dem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Kratzer, der sich über die gesamte Beifahrerseite hinzog.

Der entstande Sachschaden ist vermutlich 4-stellig. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienlich Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Sachbeschädigungen – Hinweise erbeten

Neustadt (ots) – Die Polizei ermittelt nach 2 Sachbeschädigungen in Neustadt und bittet um sachdienliche Hinweise. Im ersten Fall liegt die Tatzeit vor Mittwoch, 13. April. An diesem Tag um 08 Uhr wurde am Kultur- und Bürgerzentrum in der Querallee eine beschädigte Außenlampe festgestellt. Nachdem sich bei der Stadt niemand zur Schadensregulierung meldete, erstattete die Stadt nunmehr eine Strafanzeige.

Gleiches gilt für Schäden an der öffentlichen Toilette im Historischen Rathaus in der Marktstraße. Hier wurde der Schaden am Donnerstag, 21. April festgestellt. Beschädigt waren eine Scheibe, ein Waschbecken und ein Spiegel.

Der Gesamtschaden bei beiden Taten beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinwiese in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Einbrüche

Marburg – Einbruch im vierten Stock

Beim Einbruch in eine Wohnung im vierten Stocke eines Hauses in der Sudetenstraße erbeutete der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag, eine Herrenarmbanduhr und den Reisepass des Mieters. Der Einbruch war am Samstag, 23. April, zwischen 08 und 11 Uhr.

Derzeit steht nicht fest, wie der Täter in den Hausflur gelangte. Die Wohnungstür war nach ersten Ermittlungen zwar ge- jedoch nicht verschlossen und stellte dadurch für den Täter kein großes Hindernis dar. Wer hat zur Tatzeit fremde Personen im Haus gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Keine Beute

Gewaltsam verschaffte sich eine Einbrecher Zugang in eine Wohnung im dritten Stock eines Hauses Am Ortenbergsteg. Der Täter bediente sich am Kühlschrankinhalt, nutzte offenbar die Schlafgelegenheit und nahm Bilder von der Wand, die er an anderer Stelle ablegte. Mitgenommen hat er offenbar nichts. Durch das Aufbrechen der Wohnungseingangstür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Tatzeit lässt sich nach den bisherigen Ermittlungen eingrenzen auf die Zeit zwischen 18 Uhr am Donnerstag, 14. April und 11 Uhr am Samstag, 23. April. Die Kripo Marburg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Roter Audi verkratzt

Die Polizei bittet nach einer Sachbeschädigung an einem roten Audi A 3 um sachdienliche Hinweise. Der Audi stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Samstag, 23. April auf einem Parkplatz in der Straße In der Aue.

Der oder die Täter verkratzten den Pkw und richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf,

Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Neustadt – Winterreifen gestohlen

Nach Zeugenaussagen hielt ein dunkler Kombi mit ausländischem Kennzeichen, eventuell ein Audi mit polnischem Kennzeichen, an und ein ca. 40 Jahre alter Mann mit dicklicher Statur, packte die vier kurzfristig unbeaufsichtigt abgelegten Winterreifen ein.

Die vier Räder im Wert von insgesamt ca. 500 Euro lagen auf dem Grundstück des Anwesens Emil-Rössler-Straße 1.

Der Diebstahl war am Samstag, 23. April, zwischen 11 und 11.15 Uhr. Wer hat das Verladen noch beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem beschriebenen Auto und/oder dessen Fahrer machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Emsdorf – Sachbeschädigungen und Graffiti

In der Nacht zum Donnerstag, 21. April, hinterließen Unbekannte eine Spur von verschiedenen Sachbeschädigungen in Emsdorf. Der entstandene Schaden ist sicherlich vierstellig. Mit roter und oranger Farbe sprühten der oder die Täter diverse Worte auf die Königsstraße und die Willersdorfer Straße. Die Worte haben augenscheinlich keine politische Motivation und keinen extremistischen oder beleidigenden Hintergrund.

Darüber hinaus war das Straßennamenschild “Emsdorfer Straße” aus der Befestigung gelöst und verbogen, das Straßennamenschild “Zur Dorflinde” komplett abgebrochen und ein Hinweisschild zum Bürgerhaus beschädigt. Der oder die Täter lösten zudem eine Plakatwand und legten das Schild anschließend auf einer Hecke ab.

Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag in Emsdorf Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen