Friedberg: Die Polizei-News

Altenstadt: Holzbank zerstört

(ots) – Unbekannte zerstörten eine Parkbank am Radweg zwischen Lindheim und Enzheim. Sie zündeten offenbar Holz auf dem angrenzenden Feldweg an und legten die Lattung der Bank darauf. Die Lattung entzündete sich nicht. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wem sind Personen zwischen Freitag (22.04.2022) und Samstag (23.04.2022), 12:15 Uhr im Bereich des Radwegs aufgefallen? Hinweise erbittet die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480.

Büdingen-Düdelsheim: Räder gestohlen

17 Zoll Double Spoke Alufelgen samt Sommerreifen der Marke Mini stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (21.04.2022), 20:00 Uhr und Samstag (23.04.2022), 08:30 Uhr. Die Räder waren in einem unverschlossenen Öltankraum eines Hauses in der Straße “An den Steinern” gelagert.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des 1.600 Euro teuren Radsatz geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen, Tel.: (06042) 96480 zu melden.

Nidda: Mülltonnen angezündet

Aufmerksame Zeugen meldeten am Sonntag (24.04.2022) um 17:30 Uhr brennende Mülltonnen am Vereinsheim des SC Viktoria Nidda in der Gymnasiumstraße. Unbekannte hatten die Mülltonnen offenbar angezündet. Ein angrenzender Geräteschuppen aus Metall wurde durch das Feuer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Nauheim: Kennzeichen gestohlen

Zwischen 17:30 Uhr am Donnerstag und 15:15 Uhr am Sonntag (24.04.2022) stahlen Unbekannte das hintere Kennzeichen eines Skodas. Der rote Fabia stand in diesem Zeitraum auf dem Park & Ride Parkplatz Bahnhof Ost. Der Sachschaden wird mit 20 Euro beziffert. Hinweise zum Verbleib des Nummernschildes erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Niddatal-Ilbenstadt: In Schule eingebrochen

In den Osterferien, zwischen dem 11.04.2022 und Sonntag (24.04.2022) brachen Unbekannte in die Eichendorff-Schule ein. Sie beschädigten zunächst ein Kellerfenster und gelangten durch die Scheibe in den Keller der Schule. Die Einbrecher durchwühlten den Raum. Angaben zu möglichem Diebesgut könne derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Reparatur des Fensters wird rund 200 Euro kosten. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel-Dortelweil: Diebe haben es auf Mountainbike abgesehen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24.04.2022) stahlen dreiste Diebe ein schwarzes Mountainbike des Herstellers “Marin” in der Friedberger Straße. Der Besitzer hatte das Fahrrad mit einem Kettenschloss am Fenstergitter vor der Haustür angekettet. Der Wert des Bikes wird mit 500 Euro beziffert.

Wem sind zwischen 00:30 Uhr und 08:30 Uhr Personen mit einem Fahrrad aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Mountainbike Bobcat Trail 9.5 geben? Zeugen werden gebeten die Polizei in Bad Vilbel unter Tel (06101) 54600 zu informieren.

Wölfersheim-Berstadt: Kabeldiebe am Werk

Irgendwann, vor Samstag (23.04.2022), 10:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle ein. Sie gelangten offensichtlich über eine angrenzende Brücke auf das Gelände in der Straße “Am Sauerborn”. Dort schoben sie ein Rolltor hoch und drangen in die seit mehreren Jahren ungenutzte Halle ein.

Die Diebe durchtrennten im Gebäude sämtlich Stromkabel die zum Sicherungskasten führten und stahlen sie. Dabei beschädigten die Unbekannten den Kasten. Zur Höhe des Schadens können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs, Sachbeschädigung und Hausfriedenbruch und bittet um Hinweise unter Tel.: (06031) 6010.

Polizei Friedberg codiert Fahrräder

Friedberg (ots) – Am Montag 09.05.2022 in der Zeit von 09-15:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen bei der Polizei in Friedberg. Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06031/601-462 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Die Codierung findet bei der Polizeistation Friedberg, Grüner Weg 3 in 61169 Friedberg statt.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, auf die Einhaltung des vom RKI empfohlenen Mindestabstandes ist zu achten.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis/eine Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden.

E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

