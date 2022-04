Germersheim (ots) – Ein Insektenhotel stand am Sonntagmorgen 24.04.2022 in der Verlängerung der Blumenstraße (Nähe Haltestelle GER Süd/Nolte) in Flammen. Kurz nach 06 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Flammen hinterließen ein abgebranntes Insektenhotel und richteten einen Schaden in noch unbekannter Höhe an.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Insektenhotel angezündet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.