Im Zug geraucht – Fäuste fliegen

Gießen (ots) – Weil er während der Zugfahrt geraucht hatte, kam es letzten Samstagmorgen 23.04.2022 kurz vor dem Halt im Bahnhof Gießen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 56-Jährigen aus Dreieich und einem 18-Jährigen Gießener. Beide Männer hatten sich mit Fausthieben attackiert und erlitten dabei leichte Verletzungen im Gesicht.

Zudem soll der Jüngere den Mund-Nasenschutz nicht ordnungsgemäß getragen haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr während der Zugfahrt im Regionalexpress von Frankfurt am Main in Richtung Gießen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen beide Männer jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Wettenberg: Ungewöhnliche Anrufe falscher Polizeibeamter

(ots) – Am Montagnachmittag 25.4.22 kam es im Raum Wettenberg zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Unbekannten hatten in Telefonaten behauptet, dass man eine Diebesbande gefangen habe und dabei auch mehrere Gegenstände sichergestellt habe. Diese Gegenstände sollen vorgelegt werden.

Die mutmaßlichen Betrüger baten dann darum, dass sich die Angerufenen zum Präsidium nach Gießen begeben, um sich die sichergestellten Sachen dort anzuschauen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handelt und es möglicherweise auch in anderen Kommunen im Landkreis Gießen zu solchen Anrufen kam.

Die Kriminalpolizei rät, sehr vorsichtig bei solchen Anrufen zu sein. Rufen Sie im Zweifel bei der Polizei an. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Hinweise dazu an die Kriminalpolizei in Gießen unter der 0641- 7006 6555.

Gießen: Falscher Europol-Mitarbeiter ruft an

Etwa 3.500 Euro überwies eine 33-Jährige nachdem sie einen Anruf eines falschen Europol-Mitarbeiters erhalten hatte. Die in Gießen lebende Frau befand sich am Freitag im Krankenhaus, als der Betrüger sie anrief und vorgab von Europol zu sein.

Angeblich fänden in London Drogengeschäfte unter ihrem Namen statt und sie sei in illegale Geschäfte verwickelt. Die Kollegen des vermeintlichen Europol-Mitarbeiters hätten mehrere Kilogramm Rauschgift beschlagnahmt. Die 33-Jährige solle nun Geld an einen thailändischen Rechtsanwalt überweisen, damit dieser sie in einem Verfahren vertreten könne.

Als das Opfer mit einer Familienangehörigen darüber sprach, erkannte sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen zu sein. Sie konnte noch zwei Buchungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro stornieren und informierte die Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Strafverfolgungs- oder Ermittlungsbehörden niemals um die Überweisung von Geldbeträgen bitten. Dies gilt auch für Europol.

Die Polizei gibt dazu folgende Tipps:

Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen Europol hat keine Befugnisse Bußgelder zu verhängen oder mit sonstigen strafrechtlichen Konsequenzen gegen Sie vorzugehen.

Legen Sie einfach auf! Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Brand eines Doppelhauses mit hohem Sachschaden

Herborn-Burg (ots) – Am Sonntagabend 23.04.2022 gegen 21 Uhr wurde der Brand eines Doppelhauses gemeldet. Trotz umfangreicher Löscharbeiten der örtlichen und umliegender Feuerwehren wurde eine Doppelhaushälfte nahezu komplett zerstört, die angrenzende Hälfte durch Löschwasser zumindest stark beschädigt.

Ein 37-jähriger Hausbewohner konnte das Haus unverletzt verlassen. Der Brandort ist aktuell nicht vollständig begehbar, die Ursachen zur Brandentstehung sind Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Der derzeitige Gesamtschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Gießen: Einbruch in Shisha-Bar

Aus einer Shisha-Bar am Kanzleiberg entwendete ein Unbekannter eine Geldbörse. Am Sonntag gegen 05.00 Uhr brach er das Fenster auf und stieg in das Lokal. Dort durchsuchte er Behältnisse und Schubladen und entwendete daraus Bargeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen. 0447738/2022

Heuchelheim: Mehrere Einbrüche

Zu einem Einbruchsversuch und zu einem Einbruch kam es am vergangenem Wochenende in Heuchelheim. In der Rodheimer Straße brachen Unbekannte zwischen 17.30 Uhr am Freitag und 06.35 Uhr am Samstag auf einem Firmengelände das Fenster einer Holzhütte auf. Mit dem Inhalt einer Geldkassette flüchteten sie.

Im selben Zeitraum brachen Unbekannte in den Bürocontainer eines Restpostenhändlers ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter dort nichts. Münzen und Schmuck ließen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Falkenstraße mitgehen.

Zwischen 12.00 Uhr am Freitag (08. April) und 15.30 Uhr am Sonntag (24. April) hebelten die Täter ein Fenster auf. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Einbruch in Fitnessstudio

4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Einbruch in ein Fitnessstudio in der Ferdinand-Porsche-Straße. Der Einbrecher brach am Sonntag gegen 03.20 Uhr im ersten Obergeschoss eine Terrassentür auf.

Nach ersten Erkenntnissen entwendete er Bargeld. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er trug eine helle Cargohose, eine dunkle Kapuzenjacke mit heller Aufschrift am Rücken, helle Schuhe und helle Handschuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Fahrrad weg

Mit einem roten Kabelschloss war ein rotes Fahrrad vor dem Eingang eines Friseurs in der Straße “Neuen Bäue” gesichert. Ein Unbekannter brach zwischen 15.00 Uhr das Schloss auf und entwendet das Damenrad des Herstellers Villingers. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Rucksack aus PKW gestohlen

Mit einem Rucksack flüchteten Unbekannte nach einem Aufbruch eines Opels in der Straße “Eulenkopf”. Zwischen 23.00 Uhr am Samstag und 12.00 Uhr am Sonntag schlugen die Diebe die Scheibe des grauen Astra ein. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Gegen Stromkasten getreten

Auf einen Stromkasten hatten es Vandalen in der Straße “Am Schwimmbad” in Watzenborn-Steinberg abgesehen. Am Sonntag gegen 06.15 Uhr traten die Unbekannten gegen den Kasten und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mobiltelefon aus Jacke gestohlen

In einer Gaststätte in der Straße “Neustadt” stahl ein Unbekannter das Telefon aus der Jackentasche eines 23-Jährigen. Der Diebstahl dürfte sich am Samstag zwischen 18.45 und 19.15 Uhr ereignet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Holzdieb scheitert

Ein Gartengrundstück in der Grünberger Straße geriet in den Fokus eines Holzdiebes. Der Unbekannter versuchte am Samstag gegen 12.45 Uhr mehrere Holzscheite aus dem Garten zu entwenden. Dabei beobachtete ihn Zeugen. Als der Dieb angesprochen wurde, ließ er die Holzstücke fallen und flüchtete in Richtung Waldstadion.

Der Dieb ist etwa 1,84 Meter groß und trug einen dunklen Parker, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Der Mann hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, eine Halbglatze, dunkle Haare und einen kurzen Bart.

Wer hat den Diebstahl ebenfalls beobachtet? Wem fiel diese Person in Richtung Waldstadion auf. Hinwiese erbittet die Polizeistation Geißen-süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns/Linden: Kontrolle führt zu Verfolgungsfahrt

Einer Kontrolle wollte sich der Fahrer eines Opel aus dem Wetteraukreis entziehen. Eine Polizeistreife wollte den PKW am Samstagmorgen gegen 06.55 Uhr in Dornholzhausen kontrollieren. Als eine Polizistin aus dem Streifenwagen stieg, drückte der 18-Jährige aufs Gaspedal und fuhr in Richtung des Streifenwagens. Die Polizistin sprang, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden, zur Seite und konnte somit eine Verletzung verhindern.

Der Opel war dann, teils mit deutlich über 120 km/h in Dornholzhausen, Hüttenberg-Hochelheim und in Linden unterwegs. Während der Flucht fuhr der Fahrer mit seinem Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr. In der Hauptstraße in Hochelheim fuhr der Fahrer mit wenigen Metern Abstand und deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einem Radfahrer vorbei. In Großen-Linden flüchtete er von der Carl-Benz-Straße über einen Radweg in Richtung Robert-Bosch-Straße und stieß mit zwei Begrenzungspfosten zusammen.

Im Industriegebiet prallte das Auto zunächst gegen zwei Poller und in Höhe der Firma “Metro” gegen einen großen Findling. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und der Fahrer sowie ein Beifahrer flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Eine leicht verletzte 16-jährige Insassin blieb zurück. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Jugendliche.

Wenige Stunden später stellte sich der 18-Jährige in Begleitung seines Vaters der Polizei. Da der Verdacht des Konsums von Drogen und Alkohol bei ihm bestand, musste der junge Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrradfahrer und nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Schaufensterscheibe beschädigt

In der Kaiserstraße in Großen-Buseck warfen Unbekannte die Scheibe einer Gärtnerei ein und rissen ein Gitter von der Tür aus der Verankerung. Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 00.30 Uhr.

Zeugen, die Angaben zu dem etwa 3.000 Euro Sachschaden machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: Einbruch in Wohnwagen

Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in einen Wohnwagen. Das Fahrzeug stand im Lahnwegsberg in Launsbach zwischen 14.00 Uhr am Freitag (08. April) und 12.00 Uhr am Freitag (22. April).

Die Diebe brachen über das Dach ein und durchsuchten sämtliche Schränke. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen. 0441382/2022

Wettenberg: Hohen Schaden am Schulgebäude verursacht

Pflastersteine und Waschbetonplatten haben Vandalen am letzten Wochenende gegen Türen und Scheiben eines Schulgebäudes in der Straße Schaal in Launsbach geworfen. Die Täter hatten dann noch mehrere Bildschirme beschädigt und Blitzableiter abgerissen. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die am letzten Wochenende etwas von den Sachbeschädigungen mitbekommen hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW beschädigt

2.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflicht von Donnerstag 21.April. Zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr parkte der weiße Caddy auf einem Parkplatz in der Otto-Behagel-Straße.

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug auf der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Unfall im Begegnungsverkehr

Freitagmorgen (22.April) gegen 08.00 Uhr fuhr ein 18-Jähriger in einem Renault von Oberkleen nach Oberwetz. Kurz hinter einer Kreuzung kam dem Renault-Fahrer ein bislang unbekannter weißer Transporter in einer Kurve entgegen und kam auf die Fahrspur des 18-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Wer kann Angaben zu dem weißen Transporter oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Smart beschädigt

Zwischen Mittwoch (20.April) 08.00 Uhr und Samstag (23.April) 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkmanöver in der Bismarckstraße einen geparkten Smart. Als der Besitzer zu seinem grauen Smart zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel beschädigt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Richard-Wagner-Straße

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (22.April) 13.30 Uhr und Sonntag (24.April) 01.15 Uhr in der Richard-Wagner-Straße. Offenbar beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter den schwarzen A6 auf der hinteren, linken Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Grünberg: Auspuff verloren

Am Sonntag (24.April) gegen 12.20 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter in einem VW die Bundesautobahn 5 von Frankfurt in Richtung Kassel. In Höhe der Anschlussstelle Grünberg verlor der Unbekannte den Auspuff des Fahrzeugs und dieser blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Auspuff wurde gegen den Hyundai einer 30-Jährigen geschleudert und landete wieder auf der Fahrbahn.

Ein 43-jähriger Mann in einem Bus fuhr anschließend noch über das Hindernis. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte am Sonntag (17.April) zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr beim Vorbeifahren in der Straße “Spitzwegring” einen am Fahrbahnrand geparkten roten VW Polo. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mazda touchiert

Zwischen Mittwoch (20.April) 18.00 Uhr und Freitag (22.April) 20.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Straße “Röderring” einen geparkten Mazda. Als der Besitzer zu seinem blauen Mazda 6 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW touchiert

In der Bahnhofstraße (Höhe 97) touchierte ein bislang Unbekannter am Samstag (23.April) 16.30 Uhr und 16.45 Uhr einen geparkten braunen VW Caddy auf der Beifahrerseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf/Lumda: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte offenbar beim Vorbeifahren zwischen Freitag (22.April) 20.00 Uhr und Samstag (23.April) 09.45 Uhr in der Rheingasse einen am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Ford Focus auf der Fahrerseite.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Beim Wenden Mauer angefahren

Am Sonntag (24.April) gegen 17.30 Uhr fuhr ein zunächst Unbekannter rückwärts aus einer Parklücke in der Kleebachstraße und beabsichtigte zu wenden. Dabei überfuhr der Unbekannte zunächst den Gehweg und stieß gegen die Mauer eines angrenzenden Grundstücks. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 1.250 Euro zu kümmern.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 23-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Unfall bei Überholvorgang

Am Samstag (23.April) eggen 13.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann in einem VW die Landstraße 3481 von Ober-Bessingen nach Nieder-Bessingen. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, setzte der VW-Fahrer zu einem Überholvorgang an. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem Daimler eines 74-Jährigen, der sich bereits im Überholvorgang befand.

Aufgrund des Zusammenstoßes prallte der Daimler gegen die linke Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A485/Linden: Hoher Sachschaden nach Unfall

Etwa 25.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Sonntag (24.April). Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann in einem Daimler die Bundesautobahn 485 auf dem rechten Fahrstreifen von Linden in Richtung Gießener Südkreuz. Offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, setzte der Daimler-Fahrer zum Überholen eines vorausfahrenden VW an.

Ein auf dem linken Fahrstreifen heranfahrender 34-Jähriger in einem Cupra, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Daimler geriet durch den Aufprall ins Schleudern und stieß gegen einen vorausfahrenden VW. Entgegengesetzt der Fahrtrichtung kam der 35-Jährige auf dem linken Fahrstreifen und die beiden anderen Unfallbeteiligten auf dem Standstreifen zum Stehen.

Ein 41-jähriger Tesla-Fahrer überfuhr die Trümmerteile und beschädigte sein Fahrzeug. Keiner der Unfallbeteiligten verletzte sich. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Einparken Peugeot touchiert

Am Montag (25.April) gegen 07.30 Uhr beabsichtigte ein 42-jähriger Mann aus Gießen in der Wolfstraße vorwärts einzuparken. Dabei touchierte er einen geparkten Peugeot. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Beim Rückwärtsfahren Mazda gestreift

Montagmorgen (25.April) gegen 07.10 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger die Straße “Kirchgärten” in Launsbach. Aufgrund der Sperrung der Fahrbahn, musste der LKW-Fahrer rückwärtsfahren und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen