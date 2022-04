Einbruchsversuch in Shisha-Bar

Spangenberg (ots) – 24.04.2022, 01:45 Uhr bis 24.04.2022, 16:00 Uhr – Am Sonntag versuchten unbekannte Täter in die Shisha-Bar in der “Lange Gasse” einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 150 Euro Sachschaden.

Die Täter hatten erfolglos versucht ein Fenster aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Einbruchsversuch in Gartenhütte – Eigentümer überrascht Täter

Borken (ots) – 21.04.2022, 17:00 Uhr – Bei dem Versuch in eine Gartenhütte in der Kurt-Schumacher-Anlage einzubrechen wurde gestern Nachmittag ein unbekannter Täter überrascht, woraufhin er flüchtete. Der unbekannte männliche Täter begab sich auf das Privatgrundstück und dort zu der mit einem Vorhängeschloss gesicherten Gartenhütte.

Direkt nachdem er das Vorhängeschloss aufgebrochen hatte, wurde er vom Eigentümer überrascht und flüchtete vom Grundstück. Auf seiner Flucht über mehrere Gartenzäune verlor er seinen türkisfarbenen Kapuzenpulli.

Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden beträgt 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Eisdiele und Postfiliale

Spangenberg (ots) – 24.04.2022, 05:50 Uhr bis 06:00 Uhr – Am Samstagmorgen 23.04.2022 brach mindestens ein unbekannter Täter in eine Eisdiele und eine angrenzende Postfiliale am Marktplatz ein und stahl Bargeld. Der Täter brach eine Zugangstür zu der Eisdiele auf und drang anschließend in den Verkaufsbereich ein. Hier brach er einen Automaten auf und stahl das enthaltene Münzgeld.

Weiteres, im Bereich des Tresens vorgefundene Bargeld stahl der Täter ebenfalls. Eine verschlossene Tür zur angrenzenden Postfiliale brach der Unbekannte ebenfalls auf und durchsucht die anschließenden Räumlichkeiten. Ob hier etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht genau fest.

Er ist ca. 4 bis 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß und hat eine normale Statur. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Regenjacke mit Kapuze über dem Kopf und einer dunklen Hose bekleidet.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Versuchter Einbruch in Cafe

Melsungen (ots) – 22.04.2022, 23:00 Uhr bis 23.04.2022, 12:40 Uhr – In ein Café in der Brückenstraße versuchten unbekannte Täter einzubrechen, hierbei verursachten sie 150,- Euro Sachschaden. Die Täter versuchten ein Flügelfenster aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Das Fenster wurde bei dem Aufbruchsversuch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

6 geparkte Pkws zerkratzt

Fritzlar (ots) – 22.04.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 23.04.2022, 10:40 Uhr – In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag beschädigten unbekannte Täter 6 geparkte Pkws in der Neustädter Straße, indem sie den Fahrzeuglack zerkratzten. Die Täter begaben sich zu den Pkws und zerkratzten diese an den Seiten und zum Teil auf dem Dach.

An den sechs Pkws, es handelt sich um einen blauen VW Beetle, einen weißen VW UP, einen roten Suzuki Ignis, einen grünen Opel Agila, einen weißen Davia Logan und einen grauen VW Golf, entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Sachbeschädigungen an Baustelle

Melsungen (ots) – 22.04.2022, 18:00 Uhr bis 23.04.2022, 08:14 Uhr – Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter im Bereich einer Baustelle an der Dreuxallee. Die Täter betraten das umzäunte Baustellengelände und brachen dort einen Baucontainer auf. In dem Baucontainer wurde ein Pappkarton angezündet.

Ebenfalls besprühten sie Gegenstände und die Innenwände des Baucontainers mit Markierungsfarbe. Des Weiteren entnahmen sie zwei Flaschen Bremsenreiniger und entzündeten diese außerhalb des Baustellengeländes. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

