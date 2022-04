Überfall beim Geldabheben – Resolute Dame schlägt Räuber mit Stock

Kassel-Harleshausen (ots) – Äußerst resolut verhielt sich eine 85-jährige Frau, die am Samstagmorgen 23.04.2022 in einer Bankfiliale in Kassel-Harleshausen Opfer eines versuchten Raubes wurde. Ein unbekannter Täter hatte sie beim Geldabheben von hinten festgehalten und zur Seite geschoben, während sein Komplize auf die Ausgabe des Bargelds wartete und dieses in Empfang nehmen wollte.

Da die Seniorin ihre Daten am Automaten noch nicht fertig eingegeben hatte und sich mit ihrem Stock zur Wehr setzte, gingen die Räuber leer aus.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich die Tat in dem Bankvorraum im Blumenäckerweg um 10:40 Uhr ereignet. Die 85-Jährige aus Kassel hatte zu dieser Zeit bereits ihre Karte in den Geldautomaten eingesteckt, als die beiden Männer eintraten und versuchten, sie zu berauben.

Nachdem sie einen der Täter mit ihrem Stock getroffen hatte, kam ein weiterer Kunde in den Bankvorraum, woraufhin beide Räuber ohne Beute nach draußen und weiter in Richtung Frasenweg flüchteten.

Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Männlich, ca. 1,70 Meter, 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Kappe, dunkle offen getragene Jacke, weißes T-Shirt.

Täter 2: Männlich, ca. 1,70 Meter, 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Kappe, gelbe Jacke mit hellem Arm- und Brustbereich, blaue Jeans, helle Turnschuhe, Bauchtasche, die über die Schulter getragen wurde.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat oder den Ermittlern des K 35 Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Drei schwer Verletzte nach Alleinunfall

Fuldatal-Wilhelmshausen/B3 (ots) – Bei einem Alleinunfall auf der Bundesstraße 3 nahe Fuldatal-Wilhelmshausen am Sonntagabend 24.04.2022 sind die 3 Insassen eines Pkw schwer verletzt und anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen für keinen der Verletzten. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers und der Rettungsarbeiten musste die Bundesstraße für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich der Unfall gegen 18:35 Uhr ereignet. Eine 21-Jährige aus Hann. Münden war mit ihrem BMW von Hann. Münden kommend in Richtung Kassel unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt Fuldatal-Wilhelmshausen kam sie mit ihrem Wagen hinter einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit für einen kurzen Moment nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und touchierte dort einen Leitpfosten.

Anschließend geriet der BMW ins Schleudern, überschlug sich daraufhin auf der Fahrbahn, kam nach links von der Straße ab und touchierte dort ebenfalls einen Leitpfosten, bis der Wagen schließlich zum Stehen kam.

Neben der 21-Jährigen hatten sich noch ein 18-Jähriger aus Staufenberg und eine 22-Jährige aus Hann. Münden in dem Auto befunden und wurden bei dem Unfall verletzt. An dem BWM war ein Totalschaden entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 19:30 Uhr.

Täter flüchtet ohne Beute – Zeugen gesucht

Kassel-Süd (ots) – Zeugen eines am Samstagabend 23.04.2022 stattgefundenen Einbruchs in ein Mehrfamilienhaus in der Kasseler Südstadt suchen derzeit die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein bislang unbekannter Täter um 22:22 Uhr die Scheibe eines Kellerfensters zerstört und war so in das Haus in der Heinrich-Heine-Straße, Ecke Menzelstraße, eingestiegen.

Durch das Scheibenklirren war eine Bewohnerin zu dieser Zeit wach geworden und hatte anschließend gehört, dass der Einbrecher im Treppenhaus an den Wohnungstüren rüttelte. Als sie durch die geschlossene Tür rief, dass sie die Polizei alarmieren werde, flüchtete der Unbekannte über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei fehlte von dem Täter, der keine Beute gemacht hatte, bereits jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Einbruch in Einkaufsmarkt Täter klaut Zigaretten

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Montag 25.04.2022 in einen Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Gabelsbergerstraße eingebrochen und hat dort mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Bei dem Einbrecher, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde, handelte es sich um einen ca. 170 cm großen und schlanken Mann, der eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine blaue Jeans trug und mit einem Tuch maskiert war.

Der Einbruch in den Einkaufsmarkt hatte sich gegen 3 Uhr in der Nacht ereignet und war am frühen Morgen durch den ersten erscheinenden Mitarbeiter entdeckt worden. Wie die von ihm zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) feststellten, hatte der Täter zunächst versucht, die Eingangs-Schiebetür aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. Anschließend kehrte der Unbekannte mit einer Gehwegplatte zurück und warf damit die Scheibe ein. Aus dem Verkaufsraum klaute er dann mehrere Stangen Zigaretten in noch unbestimmter Anzahl, packte diese in einen mitgebrachten Müllbeutel und flüchtete aus dem Geschäft.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

