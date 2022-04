Gepäckdiebstahl im ICE – Bundespolizei macht Trio schnell dingfest

Frankfurt-Flughafen (ots) – Nach einer schnell eingeleiteten Fahndung gelang der Bundespolizei am 23.04.2022 die Festnahme von 3 algerischen und marokanischen Männern am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens. Eine 25-jährige Deutsche bemerkte während eine Haltes am Fernbahnhof, dass ihr Koffer verschwunden war. Hilfesuchend wandte sie sich an Mitreisende.

Ein 34-Jähriger, der beobachtet hatte wie 3 Männer den Intercity mit dem Gepäckstück verließen, bot sich als Zeuge an. Er begleitete die Bestohlene umgehend zur Wache der Bundespolizei. Aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung gelang den Bundespolizisten ein schneller Fahndungserfolg.

Sie nahmen die 21, 24 und 25 Jahre alten Täter vor dem Fernbahnhof fest, als sie gerade den gestohlenen Koffer nach Wertsachen durchwühlten und Teile davon im Mülleimer entsorgen wollten. Die algerischen und marokkanischen Männer wurden am 24.04.2022 dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich derzeit gegen Auflagen auf freiem Fuß.

32-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)-(fue) – Ein 35-jähriger Fahrzeugführer hatte am Sonntag 24.04.2022 gegen 16.30 Uhr, seinen VW in der Kaiserstraße geparkt. Zusammen mit einem 24-jährigen Bekannten saß er gegenüber in einem Straßencafé. Dort wurde ihm der auf dem Tisch liegende Autoschlüssel entwendet, was der 35-Jährige zunächst nicht bemerkte. Allerdings bemerkte er, dass ein Unbekannter die Wagentür öffnete und das Auto durchsuchte.

Die beiden Männer begaben sich daraufhin zu dem VW und versuchten, den Unbekannten festzuhalten. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter Pfefferspray einsetzte. In diesem Moment kam eine Funkstreife hinzu und konnte den 32-jährigen Täter festnehmen.

Der 35-Jährige musste später mit Atemproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Beschuldigten konnten weder Diebesgut noch Kfz-Schlüssel aufgefunden werden. Am dem VW konnten an der hinteren Scheibe noch Spuren eines Aufbruchsversuches festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Verfolgungsfahrt – Gefährdete Fußgänger gesucht

Sulzbach/Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(sc) – Am frühen Freitagmorgen 22.04.2022 kam es im Bereich Sulzbach/Frankfurt zu einer Verfolgungsfahrt, bei der 2 Fußgänger gefährdet wurden. Diese Fußgänger werden nun gesucht. Eine Zivilstreife der Polizei wollte einen weißen Mercedes CLA auf der L3014 in Höhe Sulzbach einer Kontrolle unterziehen. Nachdem die Fahrerin die gezeigten Anhaltesignale missachtete, beschleunigte das Fahrzeug stark und versuchte, nach Fahrt über die L3266 und A66, im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim zu entkommen.

In der Wartburgstraße am dortigen Fußgängerüberweg mussten 2 Personen dem heran nahenden Fahrzeug ausweichen. In einer Sackgasse endete die Fahrt letztlich und die 21-jährige Fahrerin konnte vorläufig festgenommen werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese keinen Führerschein besitzt. Die Polizei bittet darum, dass sich die oben erwähnten Fußgänger bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 melden.

Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen am Sonntagabend 24.04.2022 durch die Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin einen wohnsitzlosen 44-jährigen Mann fest, der zuvor einer 53-jährigen Geschädigten das Smartphone aus der Jackentasche entwendete.

Der Täter verwickelte die Geschädigte während eines Einkaufs im Hauptbahnhof Frankfurt in ein Gespräch und entwendete ihr hierbei das Smartphone aus der Jackentasche. Eine Zeugin beobachtete die Tat und sprach den 44-jährigen Mann an, worauf dieser das Handy wieder aushändigte und zu fliehen versuchte.

Der Fluchtversuch konnte jedoch von der Zeugin hierbei gerufenen Mitarbeiter der DB Sicherheit unterbunden werden. Der Täter wurde schließlich bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 44-jährigen Täter zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Der einschlägig polizeilich bekannte Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

