Einbruch in Imbiss

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag (22.04.) in einen Imbiss in der Kohlhäuser Straße ein. Sie stahlen Lebensmittel und Bargeld im Gesamtwert von circa 220 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberische Erpressung

Fulda. Am Freitagnachmittag (22.04.), gegen 14 Uhr, kam es in einem Tabakwarenladen in der Dr.-Dietz-Straße zu einer räuberischen Erpressung. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter den Laden und forderte unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin leistete der Aufforderung nicht Folge, woraufhin der Täter kurze Zeit später in Richtung Pacellialleee flüchtete.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Mitarbeiterin beschreibt den männlichen Täter als circa 175 cm groß. Zur Tatzeit soll er eine grüne Jacke und eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hünfeld. Unbekannte brachen am Freitag (22.04.), zwischen 15.45 Uhr und 23.45 Uhr, in zwei Einfamilienhäuser im Wielandweg und in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Die Täter hebelten Kellerfenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck im Gesamtwert von 300 Euro und hinterließen 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. Zwischen Dienstagmorgen (19.04.) und Sonntagabend (24.04.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pegasusstraße im Stadtteil Haimbach ein. Sie gelangten über ein Balkonfenster im ersten Obergeschoss ins Haus und durchsuchten die Wohnräume. Ein weiteres Einfamilienhaus in der Pegasusstraße wurde am Samstagabend (23.04.), zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr, Ziel Unbekannter Täter. Hier brachen sie eine Terrassentür auf. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von circa 7.500 Euro und verursachten 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autos beschädigt

Fulda. In der Nacht auf Sonntag (24.04.) zerkratzten Unbekannte zwei nebeneinander geparkte Pkw in der Olympiastraße. An dem blauen VW Touran und dem schwarzen Opel Astra entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Imbissgebäude

Fulda. In der Nacht auf Samstag (23.04.) wurde ein Imbiss in der Dr.-Raabe-Straße Ziel unbekannter Täter. Sie stiegen über ein Fenster ins Gebäude ein und stahlen Lebensmittel sowie Bargeld in Höhe von 300 Euro. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag (24.04.) in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neptunstraße im Stadtteil Haimbach ein. Die Täter durchsuchten mehrere Lagerräume und flüchteten im Anschluss ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte traten am Freitagabend (22.04.), gegen 21.30 Uhr, zwei Mülltonnen eines Grundstücks in der Goethestraße die dortigen Kellertreppen hinunter. Der Deckel der Papiertonne brach dabei ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Lauterbach. Den braun gefleckten Geldbeutel eines Mannes aus Lauterbach entwendeten Unbekannte am Donnerstagabend (21.04.), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Umgehungsstraße. Der Lauterbacher bemerkte den Diebstahl erst, als er seine Einkäufe an der Kasse zahlen wollte. In dieser Zeit hatten die Täter bereits mehrere hundert Euro von dem Konto des Mannes – der seine PIN in seinem Portemonnaie bei seiner Bankkarte aufbewahrte – abgehoben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Ulrichstein. Ein Container auf einer Baustelle in der Ohmstraße wurde in der Nacht zu Freitag (22.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen des Vorhängeschlosses gelangten die Einbrecher in das Innere des Baucontainers. Anschließend entwendeten die Langfinger zwei 20 Liter-Kanister mit Diesel und flüchteten unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 170 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroraum

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (23.04.) in ein Bürogebäude in der Grünberger Straße ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, in welchem sie anschließend mehrere Türen und Schränke aufhebelten und hierdurch circa 400 Euro Sachschaden verursachten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel gestohlen

Gemünden. Den Tank eines blauen BMW 316i bohrten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend (20.04.) und Freitagnachmittag (22.04.) auf. Anschließend entnahmen die Diebe circa 20 Liter Benzin im Wert von rund 50 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto – an dem Sachschaden von etwa 300 Euro entstand – auf einer Schotterfläche in der Bahnhofstraße im Ortsteil Nieder-Gemünden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alsfeld. Ein Restaurant in der Hersfelder Straße wurde in der Nacht zu Samstag (23.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnwagen

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag (22.04.) bis Sonntagvormittag (24.04.) in einen weißen Wohnwagen des Herstellers Adria ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Vorhängeschloss des Fahrzeugs entstand Sachschaden von circa 10 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Leitplanke beschädigt und geflüchtet – Zeugenaufruf

Tann. Zwischen dem 07. April und 14. April wurde auf der L 3175 zwischen Theobaldshof und Dietgeshof eine Leitplanke beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kurz vor einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die rechte Seitenbankette und beschädigte die dortige Leitplanke. Anschließend entfernte sich der Verursacher, der vermutlich mit einem Anhänger unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda. Ein Fahrzeugführer stellte seinen roten Ford-Focus am Sonntag (24.04.), gegen 20.30 Uhr, kurzzeitig in der Kurfürstenstraße auf dem Gehweg vor einem Restaurant zum Parken ab. In dieser Zeit befuhr ein schwarzer VW-Passat die Kurfürstenstraße und hielt kurz vor dem geparkten Passat an, um eine Beifahrerin einsteigen zu lassen. Anschließend rangierte der Fahrer den Passat links am geparkten Ford vorbei in eine dortige Grundstückseinfahrt, um zu wenden. Hierbei streifte er den hinteren linken Kotflügel des Ford-Focus. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder den Passat zuordnen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall

Bebra. Zur Unfallzeit am Samstag (23.04.), gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 22-jährige Lupo-Fahrerin aus Bebra die Göttinger Straße und wollte nach links in die Luisenstraße abbiegen. Eine weitere 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Nentershausen befuhr zeitgleich mit ihrem Renault die Göttinger Straße in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen kollidierte die 22-Jährige mit ihrem Auto mit dem Fahrzeug der entgegenkommende Pkw-Fahrerin aus Nentershausen. Die 22-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt rund 14.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Unfall mit Fahrschulauto

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (21.04.), gegen 14:45 Uhr, befand sich eine 19-jährige Fahrschülerin aus Ludwigsau bei der Prüfungsfahrt mit dem Fahrschulauto auf der B62 von Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld. Der Fahrlehrer saß dabei auf dem Beifahrersitz, der Prüfer im Fond des Pkw. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw die B62 in derselben Richtung hinter dem Fahrschulauto und beabsichtigte dieses in einer langgezogenen Rechtskurve zu überholen. Hierbei fuhr die 54-jährige Pkw-Fahrerin über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrspur. Als sich Gegenverkehr näherte, lenkte die Pkw-Fahrerin ihr Auto wieder nach rechts und berührte das dort fahrende Fahrschulauto. Die Fahrschülerin wich in der Folge nach rechts auf eine dortige Verkehrsinsel aus und überfuhr dabei eine Leitbake sowie einen Schilderpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.750 Euro.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (22.04.), gegen 9:15 Uhr, parkte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Frielendorf (Schwalm-Eder-Kreis) sein Fahrzeug in Hanglage „Im Zinkgraben“ ein und betätigte mit dem Fuß die Feststellbremse des Pkw. Anschließend stieg der Fahrer aus dem Auto aus und dieser rollte plötzlich rückwärts. Der Fahrer stieg noch in den rollenden Pkw und betätigte die Handbremse, konnte aber einen Aufprall mit einem Begrenzungsgeländer und dem in der Lambertstraße befindlichen Stromverteilerkasten nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden am Stromverteilerkasten, einer Begrenzungsmauer und einem Metallgeländer in Höhe von circa 8.000 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Schenklengsfeld. Am Freitag (22.04.), gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die Straße „Am Viehmarkt“ (Zeichen 205) in Richtung Hersfelder Straße (Zeichen 306) und bog in Fahrtrichtung L3172 ab. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld befuhr zeitgleich die Hersfelder Straße aus Fahrtrichtung L3172 kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt ein Krankenhaus transportiert. Die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und suchte selbständig ärztliche Hilfe auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Alleinunfall

Bad Hersfeld. Am Sonntag (24.04.), gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B27 in Richtung A4. Auf Höhe der Zulassungsstelle streifte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig die Leitplanke. Daraufhin bremste er stark ab und lenkte nach rechts, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und frontal mit einer Leitplanke, die sich am rechten Fahrbahnrand befand, kollidierte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.500 Euro.

Mehrere Diebstähle aus Pkw in Bebra – Tipps der Polizei

Bebra. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Freitag (22.04.) die Scheiben mehrerer Fahrzeuge in der Königsberger Straße, dem Schützenweg, der Gilfershäuser Straße, der Auestraße sowie der Berliner Straße ein. Aus einem weißen BMW entwendeten die Langfinger einen Laptop im Wert von rund 1.400 Euro. Aus einem lilafarbenen Ford Fiesta stahlen die Diebe Bargeld. Auch aus dem Innenraum eines blauen Audi A1 entnahmen die Täter Bargeld sowie Schmuckstücke im Gesamtwert von circa 2.200 Euro. Darüber hinaus wurden ein blauer Mercedes Benz und ein grauer VW Golf Ziel der Diebe. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro, sodass sich der Gesamtschaden nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich beläuft.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kokelnde Holzbalken

Heringen. Am frühen Samstagmorgen (23.04.) meldete eine Spaziergängerin mehrere kokelnde Holzbalken im Bereich eines Vereinsheims in der Badstraße.

Durch die Feuerwehr aus Heringen konnte der Brandherd zeitnah abgelöscht werden, sodass keine Gebäude oder weiteren Gegenstände beschädigt wurden. Personen wurden glücklicherweise ebenfalls nicht verletzt.

Es entstand jedoch Sachschaden von circa 150 Euro.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei Bad Hersfeld. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Auflieger geöffnet

Bad Hersfeld. Die Sicherung eines Lkw-Aufliegers öffneten Unbekannte am frühen Samstagmorgen (23.04.), in der Zeit zwischen 2 Uhr und 8.30 Uhr, gewaltsam. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang noch unklar. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf dem „Krone-Parkplatz“ an der B27 von Ludwigsau in Richtung Bad Hersfeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach mehreren Bränden in der Innenstadt – 51-Jährige in Untersuchungshaft

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidium Osthessen

Zeugenaufruf nach mehreren Bränden in der Innenstadt – 51-Jährige in Untersuchungshaft

Fulda. Nachdem es in der Nacht von Mittwoch (20.04.) auf Donnerstag (21.04.) zu mehreren Brandvorfällen im Stadtgebiet gekommen war, wurde am Freitagnachmittag eine tatverdächtige 51-jährige Frau dem Haftrichter am Amtsgericht Fulda vorgeführt – wir berichteten. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen die 51-Jährige, die im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

An einem der Brandorte, der Jugendkulturfabrik in der Weimarer Straße, stellten die Beamten einen Feuerlöscher fest, an dem sich Blutanhaftungen befanden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass eine bislang unbekannte Person den Brand frühzeitig bemerkte, versuchte abzulöschen und sich dabei möglicherweise verletzte. Im Anschluss verließ der oder die Unbekannte – bei dem oder der es sich um einen wichtigen Zeugen beziehungsweise Zeugin handeln könnte – den Tatort noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden oder der Identität der bislang unbekannten Person geben können, aber auch den beziehungsweise die Unbekannte selbst, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Frau im Zug von Exhibitionist belästigt

Fulda (ots) – Opfer einer exhibitionistischen Handlung wurde in der vergangenen

Nacht eine 27 Jahre alte Frau aus Fulda. Der Vorfall ereignete sich am 25.

April, gegen 0:30 Uhr, während der Zugfahrt (RE 4536) von Frankfurt in Richtung

der Domstadt.

Der bislang Unbekannte soll in Gegenwart der Frau mit geöffneter Hose an seinem

Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Fuldaerin wechselte daraufhin ihren

Sitzplatz und verständigte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen des

Bundespolizeireviers Fulda soll der Tatverdächtige den Regionalexpress bereits

in Neuhof verlassen haben.

Personenbeschreibung

Nach Angaben der Zeugin soll der Mann groß und schlank und mit einem Trenchcoat

bekleidet gewesen sein. Weitere Angaben liegen zurzeit nicht vor. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Zeugen gesucht! Hochwertiges Mountainbike am Bahnhof gestohlen

Fulda (ots) – Opfer von Fahrraddieben wurde am vergangenen Freitag (22.4.) ein

48-jähriger Mann aus Fulda-Petersberg. Der Fahrradbesitzer hatte sein

E-Mountainbike letzten Freitag, gegen 6:45 Uhr, am Abstellplatz an der

Richthalle abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Als er am Abend, gegen 21 Uhr, von der Arbeit zurückkam, war sein Rad

verschwunden.

Bei dem gestohlenen Zweirad handelte es sich um ein E-Mountainbike der Marke

„Cube“ (Cube Reaction Hybrid, orangefarben).

Die Schadenshöhe wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Mann randaliert im Bahnhof Fulda

Fulda (ots) – Völlig ausgerastet ist gestern Abend (24.4.; 19 Uhr) ein

29-Jähriger aus Kirchberg an der Iller (Gemeinde in Baden-Württemberg) im

Bahnhof Fulda und initiierte dadurch einen Einsatz der Bundespolizei.

Mitarbeiter des DB-Servicezentrums alarmierten die Beamten vom Bundespolizei

Revier der Domstadt, weil der Rowdy Bahnmitarbeiter bedrohte und beleidigte.

Telefon fliegt durch die Luft

Beim Eintreffen der Bundespolizisten warf der 29-Jährige ein Telefon in Richtung

der Beamten. Nur mit einem Sprung zur Seite konnte der Bundespolizist dem

Telefon ausweichen. Das Telefon landete an der Wand und ging dabei zu Bruch.

Zuvor wählte der Randalierer unberechtigterweise noch den Notruf.

Angriff auf Bundespolizisten

Auch gegenüber den Ordnungshütern zeigte sich der Mann gewalttätig. Mit

einfacher körperlicher Gewalt überwältigten die Bundespolizisten den Mann und

legten ihm Handfesseln an. Ein Bundespolizist erlitt dabei leichte Verletzungen

am Knie, er musste später seinen Dienst abbrechen. Drogen- oder Alkoholkonsum

war in diesem Fall nicht im Spiel.

Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann unkooperativ

und aggressiv. Am gleichen Tag war der 29 Jahre alte Randalierer bereits wegen

Erschleichens von Leistungen straffällig geworden und den Beamten somit bekannt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hatte gegen den 29-Jährigen u. a. ein

Strafverfahren wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde in Zusammenarbeit mit der

Polizei in Fulda die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung angeregt.