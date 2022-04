Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung an der Michaelis-Kapelle

Bad Dürkheim (ots) – Bislang unbekannte Täter randalierten in der Nacht von Samstag, 23.04.2022 auf Sonntag, 24.04.2022 an der Michaelis- Kapelle, Bad Dürkheim. Sie beschädigten das Dach und die Fassade der Kapelle indem sie Gegenstände dagegen warfen. Außerdem beschädigten sie teilweise die an der Kapelle neu aufgestellten Holztische durch Feuer. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Außerdem hinterließen die Täter viel Unrat. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Battenberg: Wohnungseinbruch

Battenberg (ots) – Während sich die Bewohner eines Einfamilienhauses in Battenberg, Panoramastraße in Urlaub befanden kam es zu einem Einbruch in das Anwesen. Der Einbruch wurde am 22.04.22 festgestellt. Der oder die Täter verschafften sich durch das Einwerfen eines Fensters mit einem Stein Zugang zum Wohnobjekt. Alle Räumlichkeiten wurden offenbar zum Auffinden von Wertgegenständen durchwühlt. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Grünstadt: Motorradkontrollen

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 23.04.22, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt durch den Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt Motorradfahrer kontrolliert. Erfreulich war, dass bei über 30 kontrollierten Motorrädern nur bei einigen wenigen Motorrädern geringe Mängel festgestellt wurden. So wurde z.B. ein mangelhafter Rückspiegel festgestellt. In anderen Fällen wurden die erforderliche Betriebserlaubnis nicht mitgeführt.

Grünstadt: Verkehrsunfall, Fahrer verletzt

Grünstadt (ots) – Am 24.04.22, gegen 00:25 Uhr kam es auf dem Luitpoldplatz in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit kam der Unfallverursacher in den Gegenverkehr. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die beiden Fahrzeugführer gaben an Schmerzen zu haben und wurden ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wattenheim, Carlsberg: Verkehrsunfall

Wattenheim/Carlsberg (ots) – Am 24.04.22, 01:14 Uhr kam die Fahrerin eines PKW aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der L 520 von Wattenheim kommend in Richtung Carlsberg, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Sie verlor die Kontrolle über den PKW und überschlug sich. Die Fahrerin stand unter Schock und wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Da es Hinweise auf Alkoholkonsum gab wurde bei der Fahrerin eine Blutprobe entnommen.

Haßloch: Kriminalitätsstatistik 2021 veröffentlicht

Haßloch (ots) – Die Polizeiinspektion Haßloch hat auf ihrer Website die Kriminalitätsstatistik 2021 veröffentlicht. Sie ist barrierefrei kann unter folgendem Link eingesehen werden. https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/ueber-uns/dienststellen/polizeipraesidium-rheinpfalz/polizeidirektion-neustadt/polizeiinspektion-hassloch/

