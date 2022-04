Einbrecher ertappt

Bad Homburg, Dornholzhäuser Straße, 24.04.2022, 23.10 Uhr

(gr) In Bad Homburg wurden am späten Sonntagabend drei Einbrecher von einer Zeugin überrascht. Die Täter hatten sich widerrechtlich Zutritt auf ein Baustellengelände begeben und dort nach Wertgegenständen gesucht. Nachdem sie die Zeugin bemerkten, flüchteten sie zu einem in der Nähe abgestellten PKW. Leider konnte die Hinweisgeberin keine näheren Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Randalierer unterwegs

Neu-Anspach, Bahnhofstraße, 24.04.2022, 00:55 Uhr

(gr) Unbekannte Randalier waren am vergangenen Wochenende in Neu-Anspach unterwegs. Offensichtlich warfen sie in der Nacht zum Sonntag mehrere Bierflaschen sowie ein Verkehrszeichen gegen die Verglasung eines Wartehäuschens. Anschließend flüchtete die Gruppe mit einem grauen PKW, näheres nicht bekannt, in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und mehreren leicht verletzten Personen Steinbach, 24.04.2022, 16:15 Uhr

(gr) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Steinbach wurde eine 31-jährige Autofahrerin schwer und weitere Beteiligte leicht verletzt. Die Oberurselerin befuhr mit ihrem BMW die Bahnstraße in Richtung Eschborn. In Höhe der Gartenstraße kollidierte sie mit dem Mercedes eines 27-jährigen Verkehrsteilnehmers mit Wohnsitz im Main-Taunus-Kreis, der von der Gartenstraße nach links in die Bahnstraße eingebogen war. Bei dem Unfall wurde die BMW-Fahrerin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Ihr 35-jähriger Beifahrer sowie der Mercedesfahrer wurden leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort nach Hause entlassen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 22.5000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Beide Beteiligte gaben an, dass sie bei „grün“ über die Kreuzung gefahren sind.

Seniorin bestohlen,

Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, Adelhartstraße, 22.04.2022, 11:50 Uhr

(gr) Eine Seniorin wurde am Freitagmittag in Bad Homburg, Ober-Eschbach, Opfer eines Trickdiebes. Die Frau wollte ihre Einkäufe nach Hause bringen, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser wollte ihr beim Tragen der Einkaufstüten behilflich sein. Die Seniorin nahm fälschlicherweise an, dass der Mann Mitarbeiter eines Pflegedienstes sei. Nachdem die Person die Einkäufe vor der Wohnungstür abgestellt hatte, entfernte er sich aus dem Haus. Erst später bemerkte die Frau den Diebstahl ihrer Geldbörse. Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß gewesen sein und einen Vollbart sowie kurzes schwarzes Haar gehabt haben. Er habe eine blaue Jeans, ein dunkles langärmliges Oberteil und ein Basecap getragen. Der Mann sprach Englisch mit Akzent. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.