Auseinandersetzung zwischen Kontrolleuren und Fahrgästen, Wiesbaden, Aunelstraße, 24.04.2022, 13.50 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagnachmittag kam es in der Aunelstraße in einem Linienbus zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Businsassinnen und drei Fahrkartenkontrolleuren. Die beiden 30 und 59 Jahre alten Frauen, Mutter und Tochter, wurden gegen 13.50 Uhr in der Buslinie 39 kontrolliert. Hierbei sei es dann zu verbalen Streitigkeiten und einem Handgemenge zwischen den fünf Personen gekommen. Während der Auseinandersetzung sei dann auch noch der Ehemann der 30-Jährigen hinzugekommen und habe die Kontrolleure bedroht. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2340 zu melden.

Einbruch in Imbiss gescheitert,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, 23.04.2022, 22.20 Uhr bis 24.04.2022, 08.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in einen Imbiss in der Goerdelerstraße einzubrechen. Die Einbrecher machten sich erfolglos an der Eingangstür zu schaffen und verursachten einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Wiesbaden, Grabenstraße, 23.04.2022, 16.30 Uhr bis 19.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Samstag im Bereich Grabenstraße und Prinzengäßchen die Fassade eines Gebäudes mit schwarzer Farbe besprüht. Die Täter schlugen zwischen 16.30 Uhr und 19.20 Uhr zu und brachten ein rund zehn Meter breites und über zwei Meter hohes Graffiti an der Wand an. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mittels Getränkedose und Beleidigung

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Wiesbaden; Igstadt (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen am Samstagabend zwei

männliche Täter nach einer gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung am

Haltepunkt Wiesbaden-Igstadt fest.

Zuvor kam es zwischen den beiden 23- sowie 29-jährigen späteren Tätern und zwei

Geschädigten aus Wiesbaden in einem Zug zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Grund hierfür war, dass die beiden Täter die vorgeschriebene

Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen und durch die Geschädigten hierauf

angesprochen wurden. Umgehend wurden die Geschädigten beleidigt und körperlich

angegriffen. Hierbei wurde ein 38-jähriger Geschädigter mit einer Getränkedose

ins Gesicht geschlagen und das T-Shirt zerrissen. Bei ihm konnten keine

sichtbaren Verletzungen festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf wurden zudem die eingesetzten Beamten durch die beiden

Männer beleidigt.

Gegen den 23-jährigen Mann aus Wiesbaden und den 29-jährigen Mittäter aus

Niedernhausen wird nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung

ermittelt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in schwimmende Gaststätte, Walluf, Rheinallee, Donnerstag, 21.04.2022, 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstagmorgen kam es in Walluf zu einem Einbruchsversuch in ein Hausboot. Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr suchten unbekannte Täter das Boot auf, welches im Bereich der Rheinallee ankert und als schwimmende Gaststätte genutzt wird. Dort angekommen, versuchten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Zugangstür zum Verkaufsraum aufzubrechen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelang es nicht die Tür zu öffnen, sodass der Täter oder die Täterin unverrichteter Dinge die Flucht antrat.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Mülltonnen brennen, Idstein, Heftricher Straße, Samstag, 23.04.2022, 04:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag brannten in der Heftricher Straße in Idstein mehrere Mülltonnen. Gegen 04:15 Uhr entdeckten Anwohner den Vollbrand von vier Mülltonnen und informierten die Polizei und Feuerwehr. Nachdem die Feuerwehr den Bereich rund um einen dafür vorgesehenen Mülltonnenabstellplatz gelöscht hatte, konnte festgestellt werden, dass mehrere angrenzende Bäume und Sträucher durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Derzeit ist die Brandursache noch unklar, daher nimmt die Polizeistation Idstein Hinweise zur Entstehung unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Vandalen auf Kita-Gelände zugange, Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstraße, Mittwoch, 20.04.2022, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21.04.2022, 07:00 Uhr

(fh)Bereits vergangene Woche haben Vandalen auf dem Gelände einer Kita in Taunusstein-Hahn ihr Unwesen getrieben. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ließen die Unbekannten ihre Aggressionen an einer Gartenhütte auf dem Kita-Gelände in der Taunusstraße aus. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Nach der Tat suchten die Unbekannten das Weite.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fahrzeug aufgebrochen, Bundesstraße 417 bei Hünstetten, Samstag, 23.04.2022, 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Samstag wurde auf einem Parkplatz nahe der B 417 bei Hünstetten ein Fahrzeug aufgebrochen und aus diesem mehrere Gegenstände gestohlen. In dem kurzen Zeitraum von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr schlugen Diebe die Seitenscheibe eines geparkten braunen VW Passats ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Jacke sowie Ausweisdokumente und persönliche Gegenstände. Am Pkw entstand darüber hinaus ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Stromkabel von Baustelle gestohlen, Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Festgestellt: Freitag, 22.04.2022, 15:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben Unbekannte von einer Baustelle in Taunusstein-Hahn Stromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Am Freitagnachmittag wurde der Diebstahl festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Es zeigte sich, dass Diebe die im Rohbau befindliche Turnhallen einer Grundschule in der Pestalozzistraße aufgesucht und dort mehrere Stromkabel im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro entwendet hatten.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Luftfilter von Grundstück gestohlen, Waldems-Esch, Schulgasse, Samstag, 23.04.2022, 14:40 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag betrat ein unbekannter Mann unberechtigterweise ein Grundstück in Waldems-Esch und stahl dort zwei Luftfilter. Um 14:40 Uhr suchte der Dieb den Einfahrtsbereich eines Grundstückes in der Schulgasse auf und entwendete dort die beiden abgestellten Luftfilter einer Gasanlage. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit seinem Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart.

Die Polizeistation in Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.