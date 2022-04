Ludwigshafen: Schlägerei in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 24.04.2022 gegen 04:40 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 8 Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten 2 Personengruppen, eine 29-Jährige und ein 34-Jähriger mit einer Gruppe aus 3 Männern und 3 Frauen im Alter zwischen 28 und 33 Jahren in einen Streit, welcher eskalierte.

Der Grund des Streites ist bislang unklar. Die Beteiligten wurden zum Teil leicht verletzt und erhielten nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis. Die Ermittlungen dauern an.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 24.04.2022 gegen 18:00 Uhr, wurde ein 6-jähriger Junge an der Kreuzung Benckiserstraße/Danziger Platz bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Das Kind soll, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn gelaufen und mit einem dort fahrenden Auto eines 23-Jährigen zusammengestoßen sein. Das Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Streit unter Hundespaziergängern eskaliert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 24.04.2022 gegen 18:40 Uhr gerieten zwei Männer, welche mit ihren Hunden spazieren gingen, in der Hans-Sachs-Straße in Streit. Ein 39-Jähriger hatte einen unbekannten Mann aufgefordert seinen Hund kürzer an der Leine zu halten. Daraufhin habe der Unbekannte dem 39-Jährigen an den Kopf geschlagen und leicht verletzt.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Er soll eine Tätowierung im Gesicht haben und öfters dort mit seinem Hund spazieren gehen.

Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Lagerhalle

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht vom Samstag (23.04.2022) auf Sonntag (24.04.2022) in eine Lagerhalle im Bereich In den Villen ein. Aus einem dortigen Raum wurde ein 3-stelliger Eurobetrag entwendet.

Durch den Einbruch entstand zudem ein Gebäudeschaden in Höhe von 350 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.