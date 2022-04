Raub in Wohnung

Bobenheim-Roxheim (ots) – 5 bis 7 fremde Personen drangen am frühen Sonntagmorgen 24.04.2022 gegen 03 Uhr, in eine Wohnung in der Mittelstraße in Bobenheim-Roxheim ein und erbeuteten circa 200 Euro Bargeld. In der Wohnung befanden sich zum Tatzeitpunkt 4 Personen im Alter von 17-19 Jahren, welche von den Tätern mit Schusswaffen bedroht wurden.

Eine Person wurde von den Tätern in das Gesicht geschlagen. Anschließend verließen die Täter mit der Beute die Wohnung.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt im Bereich der Mittelstraße wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von Photovoltaikmodulen

Römerberg (ots) – Am Sonntagmittag bemerkte eine 37-Jährige einen Diebstahl von Bauutensilien und Photovoltaikanlagen In den Rauhweiden in Römerberg. Aus einem privat genutzten überdachten Lagerplatz wurden ca. 50 Photovoltaikmodule sowie diverse Baumaschinen und ein Baugerüst entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Zeit vom 10.04.2022 bis zum 24.04.2022 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich In den Rauhweiden in Römerberg gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der

06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.