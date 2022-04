Tuning-Kontrolltag der PI Speyer am 22.04.2022 (siehe Foto)

Speyer (ots) – Am Freitag 22.04.2022 wurde zwischen 15-22 Uhr in Speyer ein stadtweiter Tuningkontrolltag durchgeführt. Hierbei arbeiten die Kräfte der PI Speyer eng mit Kräften der umliegenden Dienststellen und der Zentralen Bußgeldstelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zusammen. Im Einsatz befanden sich mehrere Funkstreifenwagen, ein Zivilfahrzeug sowie ein Schallpegelmessgerät.

Ziel der Kontrollen waren die Eindämmung illegaler und sicherheitsrelevanter Umbauten an Kraftfahrzeugen, der Schutz von Anwohnern und Passanten vor schädlichen Auspuffgeräuschen und nicht zuletzt die Aufklärung von Fahrern getunter Fahrzeuge über Voraussetzungen legalen Tunings.

Durch die Einsatzkräfte wurden an mehreren Örtlichkeiten in Speyer stationäre Kontrollstellen eingerichtet. Dabei konnten insgesamt 120 Fahrzeuge sowie die fahrzeugführenden Personen kontrolliert werden. In 16 Fällen konnte eine illegale Veränderung am Fahrzeug festgestellt werden, womit eine negative Auswirkung auf die Sicherheit des Straßenverkehrs einhergeht. Dies hat eine Untersagung der Weiterfahrt und das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Zudem wurden in sieben Fällen die benötigen Papiere über legale Veränderungen nicht mitgeführt. In diesen insgesamt 23 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Highlight der Kontrollen ergab sich bei einem Alfa Romeo. Der 57-jährige Fahrer hatte sein Fahrzeug als Rennstreckenfahrzeug umgebaut. Er verbaute neben einem Rennlenkrad und Slick-Reifen auch nur für Rennstrecken zugelassene Sitze. Umbauarbeiten in solchem Umfang bedürfen regelmäßig einer Einzelabnahme durch eine hierfür geeignete Stelle. In besagtem Fall unterlies der Fahrer dies allerdings. Da sich daher eine abstrakte Gefahr für den Straßenverkehr ergab, hatte dies eine Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Verfahrens zur Folge.

Insbesondere Veränderungen von Reifen, Felgen und Fahrwerk können sich bei unsachgemäßer Ausführung negativ auf das Fahr- und Bremsverhalten auswirken. Durch einen nicht sachgemäßen und abgenommenen Einbau, kann das Fahrzeug unkontrollierbar werden und es im schlimmsten Fall kann es zu schweren Verkehrsunfällen kommen. Dadurch gefährdet man nicht nur sich, sondern auch andere. Anbauteile wie Spoiler können im Falle eines Unfalls vermeidbare Gefahren, insbesondere zu Lasten schwächerer Verkehrsteilnehmer hervorrufen. Daher wird dringend geraten, Ein- oder Umbauten nur von fachmännischen oder spezialisierten Stellen durchführen zu lassen und die Veränderungen von geeigneter Stelle prüfen zu lassen.

Darüber hinaus konnte bei einem 22-Jährigen Hinweise auf den Konsum illegaler Substanzen erlangt werden. Ein Urintest verlief zudem positiv auf Cannabis. Bei einem anderen Verkehrsteilnehmer, einem 40-jähriger Fahrer eines Opels, konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Beiden droht nun ein Verfahren.

Auch künftig wird die Polizei in Speyer im Interesse der Verkehrssicherheit ein verstärktes Augenmerk auf unzulässige KFZ-Veränderungen und die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen legen.

Einbruch in Kirche

Speyer (ots) – Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Speyer ein Einbruch in die Kirche St. Bernhard. Hierbei gelangten die Täter gewaltsam ins Gebäude und versuchten zur Sakristei vorzudringen. Dort konnte eine Spendendose entwendet werden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich allerdings auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am 24.04.2022 um 22:15 Uhr kam es im Brucknerweg in Speyer zu einem Verkehrsunfall. Es stellte sich heraus, dass eine 44-jährige Fahrradfahrerin von Dudenhofen nach Speyer fuhr und plötzlich ohne fremde Einwirkung stürzte.

Der Grund hierfür war den alarmierten Beamten schnell klar: Die Dame war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Um schwerwiegendere Verletzungen auszuschließen kam die Fahrradfahrerin zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Dort wurde ihr zudem eine Blutprobe entnommen. Ihr droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Betrüger ergaunern Bargeld

Speyer (ots) – Wie schon in den letzten Wochen, treten im Bereich Speyer immer wieder vermehrt Betrügereien am Telefon auf: Der sogenannte “Enkeltrick”. Es geht dabei darum, dass Betrüger zuhause Anrufen und verschiedenste Geschichten vortäuschen um an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen. Die Varianten der Täter sind hierbei vielfältig, zielen aber fast immer auf einen “Schock-Moment” ab.

Neben der häufig verwendeten Variante, vorzutäuschen es handele sich um einen nahestehenden Verwandten (Enkel beispielsweise), tritt auch wiederholt die Variante des “falschen Polizeibeamten” auf.

Hier täuschte ein Betrüger am vergangenen Donnerstag eine 90-jährige Frau. Er gaukelte ihr vor, er sei ein Kriminalbeamter und man habe bei Einbrechern ein Notizbuch mit ihrem Namen gefunden. Deshalb müsse er nun aus Sicherheitsgründen wissen, ob sich Bargeld zuhause habe. Er erzählte ihr von einer angeblichen Betrugsmasche, bei der ein Angestellter einer Bank Falschgeld aushändige. Er müsse nun ihre Scheine mit den falschen Scheinnummern abgleichen. Da laut den Angaben des angeblichen Beamten einige Fälschungen darunter seien, vereinbarte er mit der Dame die Übergabe ihres heimischen Bargeldbetrags. Dass es sich hierbei um einen Schwindel handelte, bemerkte die Geschädigte leider erst zu spät und erstattete Strafanzeige.

Zu einem weiteren Betrug kam es am 24.04.2022. Ein 62-Jähriger aus Römerberg war auf der Suche nach einer Wertanlage und entschied sich für den Onlineankauf von Gold. Nachdem der Geschädigte einen fünfstelligen Betrag überwies und sich mit dem angeblichen Verkäufer in Verbindung setzte, wurde ihm mitgeteilt, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen und rät:

Die Geschichten sind vielfältig und können variieren. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Raten sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen bei einem unerwarteten bzw. nicht selbst veranlassten Telefonanruf preis.

Die Polizei fragt niemals danach, ob sie Bargeld oder Schmuck zuhause haben. Und niemals fordert die Polizei Sie auf, dies auszuhändigen. Sollten Sie in solchen Fällen Anrufe erhalten, in denen sich jemand als Polizei ausgibt, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie nach Möglichkeit von einem anderen Gerät oder Handy aus bei der für Sie zuständigen Polizeidienststelle zurück.

Gehen Sie nie auf finanzielle Forderungen ein.

Überprüfen Sie auch bei Nachrichten, ob es sich wirklich um die Person handelt, die er oder sie vorgibt zu sein. Veranlassen Sie möglicherweise Videoanrufe oder kontaktieren Sie selbst weitere Bekannte auf Ihnen bekannten Rufnummern.