Kreisel beschädigt – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Vermutlich in den frühen Morgenstunden am 24.04.22, befuhr ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Toyota Corolla die B 38 von Niederhorbach kommend in Richtung Bad Bergzabern. Am Stadteingang Bad Bergzabern überfuhr der Fahrer die Verkehrsinsel am Kreisel Landauer Straße, durchbrach die Steinmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Verkehrsunfall wurde gegen 06:30 Uhr, festgestellt. Das Kennzeichenschild des Fahrzeugs konnte noch an der Unfallstelle aufgefunden werden. Vom verantwortlichen Fahrzeugführer fehlt bislang noch jede Spur. Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. dem Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Trunkenheitsfahrt

Birkweiler (ots) – Nicht die beste Idee eines 26-jährigen PKW-Fahrers aus der VG Annweiler war es, am späten Sonntagabend 24.04.2022 unmittelbar vor einem Funkstreifenwagen seinen PKW im Verlauf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Pirmasens bei erlaubten 100km/h auf 170km/h zu beschleunigen.

Im Verlaufe der damit verdienten Verkehrskontrolle am Mitfahrerparkplatz in Birkweiler wurden beim 26-Jährigen betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt, die ein Urintest bestätigte.

Seine enthemmte Fahrt unter dem Einfluss von THC-haltigen Substanzen hat ein Strafverfahren zur Folge und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, die seine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr überprüfen wird.

Unfallverursacher landet im Polizeigewahrsam

Gemarkung Dörrenbach L 545 (ots) – Am 24.04.2022, gegen 0:40 Uhr, befuhr der Fahrer eines PKW Hyundai die Landstraße 545 von Bad Bergzabern in Richtung Steinfeld. Auf Höhe der Kreuzung zur K 23 kam er aufgrund der erheblichen Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb beim Versuch seine Fahrt fortzusetzen, im Feld stehen.

Während der Unfallaufnahme beleidigte der 62-jährige Fahrer die eingesetzten Beamten und musste aufgrund seiner Aggressivität und Alkoholisierung in den polizeilichen Gewahrsam gebracht werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss mit Pkw unterwegs

B 48 Höhe Völkersweiler (ots) – Am 24.04.2022, gegen 07:10 Uhr, wurde auf der B 48, Höhe der Einmündung Völkersweiler, der Fahrer eines Pkw VW, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde eine Alkoholisierung von fast 2,7 Promille festgestellt.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der 28-jährige aus dem Raum Südwestpfalz muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.