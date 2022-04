Niederweimar (ots) – Drei Reisende wollten nicht auf das Eintreffen der Polizei warten. Mit körperlicher Gewalt beförderte das Trio einen 28-jährigen Fahrgast aus dem Zug, weil dieser es ablehnte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nun müssen sich die 3 Männer in einem Strafverfahren wegen Nötigung verantworten.

Ein 28-Jähriger aus Bad Nauheim fuhr am Sonntagmorgen 24.4.2022 gegen 04:30 Uhr im Regionalexpress von Marburg in Richtung Gießen. Weil er nicht die vorgeschriebene Mund-Nasenbedeckung tragen wollte, sollte der Mann den Zug beim Halt in Niederweimar verlassen. Der Zugbegleiter hatte deswegen die Bundespolizei verständigt und den Zug gestoppt.

Bis zum Eintreffen der Polizei zu warten, dauerte den 3 Mitreisenden (zwei 22-Jährige und ein 32-Jähriger) zu lange. Somit packten sie gemeinschaftlich den 28-Jährigen und beförderten ihn kurzerhand aus dem Zug. Dieser wehrte sich und beleidigte das Trio.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel leitete gegen den 28-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch ein. Aber auch das Handeln der 3 Männer blieb nicht folgenlos. Die beiden 22-Jährigen sowie der 32-Jährige müssen sich künftig in einem Strafverfahren wegen Nötigung verantworten.

