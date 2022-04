Ortenberg (ots) – Am Samstagabend 23.04.2022 gegen 18:00 Uhr wurde Polizei, Feuerwehr und die Bergwacht Schotten, zu einem Rettungseinsatz gerufen. Ein 13-Jähriger war beim Spielen „Am Gaulsberg“ an der westlichen Seite des Steinbruchkraters abgerutscht. Er hing ungesichert an der Innenwand und drohte abzustürzen.

Die Bergwacht konnte sich zu dem 13-Jährigen abseilen und ihn sichern. Der alarmierte Polizeihubschrauber nahm eine weitere Einsatzkraft der Bergwacht auf und seilte ihn an der Absturzstelle ab. Mit einer Seilwinde des Polizeihubschraubers wurde der Junge hochgezogen und unverletzt geborgen.

_____________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen