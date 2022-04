Schlägerei zwischen mehreren Personen

Germersheim (ots) – Am Sonntag 24.04.2022 kam es gegen 03:30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Posthiusstraße in Germersheim. Eine 4-köpfige Gruppe wurde auf dem Parkplatz zunächst durch eine fremde männliche Person angesprochen. Im weiteren Verlauf trat und schlug der unbekannte Mann gegen das Fahrzeug der 4-köpfigen Gruppe.

Die Auseinandersetzung entwickelte sich zu einer Schlägerei, bei der ein Kleinbus hinzugefahren kam und sich weitere unbekannte Männer an der Schlägerei beteiligten. Bei der Auseinandersetzung sollen die unbekannten Täter auch mit Glasflaschen auf die 4-köpfige Gruppe eingeschlagen haben.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die unbekannten Täter mit dem Kleinbus. Durch die Auseinandersetzung wurden 3 der 4 angegriffenen Personen leicht verletzt.

Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unfallfahrer flüchtet

Wörth-Schaidt (ots) – Am Freitag 22.04.2022 kurz vor Mitternacht, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße in Schaidt. Hier kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Trotz eines heftigen Unfallschadens an beiden Fahrzeugen, flüchtete der in hiesiger Region wohnende Fahrer zunächst mit seinem Pkw.

Doch noch während der Unfallaufnahme durch die hinzugezogenen Polizeibeamten, kehrte der Flüchtige nun mit seiner Ehefrau, jedoch ohne sein Fahrzeug zur Unfallstelle zurück. Mit dem Vorwurf der Unfallflucht konfrontiert, bestritt dieser zunächst seine Beteiligung, was anhand von neutralen Zeugenaussagen aber schnell widerlegt werden konnte.

Während der geführten Gespräche bemerkten die Beamten allerdings auch Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine deutliche Atemalkoholkonzentration von immerhin 1,88 Promille. Damit wurde der Mann von der eingesetzten Funkstreife zur Wache der Polizeiinspektion Wörth verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Warum der Unfallfahrer zur Unfallstelle zurückgekehrt war, lässt sich letztlich nur vermuten. Der Umstand, dass er bei der Kollision sein vorderes Fahrzeugkennzeichen verloren und an der Unfallstelle zurückgelassen hatte, dürfte allerdings ein nicht ganz unerheblicher Beweggrund gewesen sein.

Brand eines Waldstücks

Leimersheim (ots) – Am Freitagabend 22.04.2022 kam es am Wohnplatz Seehof in Leimersheim aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines Waldstücks. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der genaue Sachschaden konnte bisher noch nicht genau beziffert werden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.