Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof

Schifferstadt (ots) – Am Freitagabend 22.04.2022 gegen 21:43 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie ein unbekannter Täter (Grüne Jacke und T-Shirt mit Adidas-Streifen) ein Fahrradschloss eines am Bahnhof abgeschlossenen Fahrrads gewaltsam öffnete. Anschließend nahm er das Fahrrad an sich und entfernte sich mit dem Zug in Richtung Neustadt.

Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, dem Täter oder dem entwendeten Fahrrad machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitagabend 22.04.2022 zwischen 23:30-23:59 Uhr kam es in der Dürkheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer fuhr in die Dürkheimer Straße ein und stieß frontal mit einem am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme am Folgetag konnte der flüchtige PKW unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Anhand der entstandenen Schäden und der Spurenlage, konnte der BMW als unfallverursachendes Fahrzeug identifiziert werden.

Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Dieser gab an, dass er vor Fahrtantritt am Vorabend Alkohol konsumiert habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

An dem Fahrzeug des Unfallverursachers konnten weiterhin frische Unfallschäden am Kotflügel vorne rechts festgestellt werden. Diese konnten bisher keinem Unfall zugeordnet werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

PKW-Aufbruch – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Freitagmittag 22.04.2022 zwischen 13:05-14:20 Uhr, wurde an einem in der Joseph-Haydn-Straße geparkten PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und zielgerichtet ein in der Mittelkonsole befindlicher Geldbeutel entwendet. Darin befanden sich mehrere Debit-Karten und 100 Euro Bargeld.

Diebstahl eines Transporters

Lambsheim (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Transporter am Abend des 23.04.2022 vor seiner Hofeinfahrt in Lambsheim ab. Gegen 02:00 Uhr stellte er fest, dass der Transporter im Wert von 15.000 EUR entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Abend des 22.04.2022 in Lambsheim gab der 28-jährige Fahrer aus Frankenthal an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.