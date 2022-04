Mannheim: Mannheim feiert Hans Zimmer mit seiner gigantische Live Show

Mannheim – Seit 11. April 2022 ist er in ganz Europa unterwegs und erlebt ausverkaufte Arenen. In der Mannheimer SAP Arena erwarteten rund 10.000 Zuschauer den erneuten Oscar-Preisträger Hans Zimmer.

Die Zuschauer erlebten an dem Abend nicht nur ein dreistündiges Konzert, sondern die perfekte Inszenierung von unglaublichem Sound, tolle Solisten und eine unbeschreibliche Lichtshow, bei der eine Szene die andere jagte. Obwohl der Weltstar in den letzten Wochen zwar immer „on Tour war“, konnte man in Mannheim keinen Funken Müdigkeit oder Erschöpfung des 64-Jährigen erkennen. Eher unspektakulär betrat er die Bühne und stand zusammen mit seinen Musikern im Rampenlicht. Anders als bei seinen beiden anderen Konzerten 2016 in Mannheim und im Frankfurter Waldstadion 2017 war Hans Zimmer diesmal sehr redselig. Er erklärte, dass diese Tournee vor 858 Tagen geplant war und ihm mehrmals wegen Corona die Tour verschoben werden musste. Endlich sollte es dann 2022 losgehen und am 24. Februar 2022 war mit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine auch diese Tour gefährdet.

Zimmer hatte nämlich das ukrainische „Odessa Opera Orchestra“ für diese Tournee gebucht gut die Hälfte der Mitglieder des Orchesters konnten rechtzeitig aus der Heimat fliehen, um sich in Berlin in Sicherheit zu bringen. Dort wurde dann für die Show geprobt, unterstützt durch andere europäische Musiker, die kurzzeitig zur Verfügung standen.

Bei dem Konzert erlebten die Besucher absolut hochmotivierte Musiker auf der Bühne, die sichtlich ihren Spaß hatten. Egal ob Solist, Backgroundmusiker oder Weltstar Hans Zimmer: Jeder war offenbar perfekt in seiner Rolle an den unterschiedlichsten Instrumenten. Gemeinsam formten sie einen unbeschreiblich zarten, aber auch manchmal gigantischen Sound, der sich teilweise in der SAP Arena zu einem musikalischen Gewitter formierte. Zu den umwerfensten Stücken zählte auf jeden Fall da Thema von „Dark Night“. Die Musiker verstanden es, in einem durchgängigen Sound, das Thema nur einen Hauch anzustreifen. Nach und nach folgten Rhytmenwechel und die Lautstäke steigerte sich. Es wird lauter und lauter und irgendwann kommt der Punkt, bei dem man im eigenen Kopfkino ein Hochhaus einstürzen sieht. Der absolute Hammer war dann, als alle Bässe voll aufgedreht wurden und jeder im Saal die Druckwelle im Magen spürte. Zuschauer in den oberen Rängen glaubten das Dach der SAP Arena wurde abheben. Ein unglaubliches, gigantisches und faszinierendes Erlebnis.

Das Mannheimer Publikum erlebte an diesem Abend ein musikalisches Spektakel, das an Einmaligkeit nicht zu übertreffen ist. Hans Zimmer war immer mittendrin, entweder an der Gitarre, am Banjo, am Piano und am Synthesizer. Immer wieder stellte Hans Zimmer seine Solisten in den Mittelpunkt, egal ob an der Klarinette, dem Cello, Gitarre, Querflöte oder die geballte Frauenpower an den Schlagzeugen. Auch wenn die „Ohrwürmer“ eher selten waren und man sich zwischendurch gewünscht hätte, auf der Leinwand eine Filmszene zu der Musik sehen zu können: Wer die Augen verschlossen hatte, tauchte in eine ganz andere Welt ein.

Die einzelnen Musiker zählen mit Sicherheit zu den Besten ihres Fachs. Erwähnt sei beispielhaft die Cellistin Tina Guo, die, so könnte man meinen, mit dem elektronischen Cello zusammengewachsen sei. 80 hochkarätige Musiker und Sängerinnen und Sänger, die den unglaublichen Sound der Hollywood Musik live in Mannheim ausmachen. Und wir mittendrin! Aber auch die perfekt inszenierten Lichteffekte waren unschlagbar und gaben der Musik auch noch eine optische Spannung. Hans Zimmer und seine unglaubliche lebendige Soundmaschinerie live zu erleben, ist ein musikalischer Höchstgenuss, den man erlebt haben muss.