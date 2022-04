Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Main-Kinzig

Einbruch misslungen – Festnahmen – Biebergemünd

Einem aufmerksamen Bürger ist es zu verdanken, dass zwei verhinderte Einbrecher nach kurzem Fluchtversuch durch die alarmierte Polizei festgenommen werden konnten. Am späten Samstagabend, gegen 22:25 Uhr, versuchten die beiden 18.- bzw. 20-jährigen Täter mittels Brecheisen die Eingangstür eines Imbisses auf der Wirtheimer Straße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Seitentür ein. Bereits zu diesem Zeitpunkt wählte der Zeuge den Notruf. Offensichtlich durch den Anrufer gestört, versuchten die Täter mit dem Fahrrad in Richtung Ortsteil Kassel zu fliehen. Die schnell alarmierten Streifen der Polizei Gelnhausen konnten dies jedoch verhindern. Das Brecheisen versuchte einer der Täter durch einen Wurf über einen Zaun loszuwerden, was aber ein sinnloses Unterfangen war, da die Streifen bereits auf Sichtweite zu den Einbrechern waren. Auf die Heranwachsenden aus Ortenberg bzw. Biebergemünd kommt nun ein Strafverfahren zu. Ob beide für weitere Einbrüche verantwortlich sind, wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereich Offenbach

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – Offenbach

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagabend, gegen 20 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schumannstraße, im Bereich der 50er Hausnummern, in Brand. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

Dachstuhlbrand – Bruchköbel

Am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, wird der brennende Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in der St.-Andrä-Wördern-Straße in Roßdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Anwohner das Wohnhaus bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus verhindern. Das Feuer war um 20.20 Uhr gelöscht. Über die Ursache des Brandes und zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Freigericht

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstagabend, gegen 19 Uhr, ein 56-jähriger Mann aus Freigericht auf der Landesstraße 3269 zwischen Niedermittlau und Altenmittlau in einer Linkskurve mit seinem Motorrad von der Straße ab. Der Motorradfahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Fulda geflogen werden musste. Die Landesstraße wurde für die Rettungsmaßnahmen zeitweise gesperrt. Die Schadenshöhe an der Harley Davidson wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Gelnhausen bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Verkäuferin mit Messer bedroht um Schuhe zu entwenden – Bruchköbel

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Limesstraße bemerkte am Freitag, kurz vor 18 Uhr, wie ein circa 25 Jahre alter Mann das Geschäft mit Schuhen verließ, ohne diese zu bezahlen. Daraufhin lief sie dem Schuhdieb hinterher, brach die Verfolgung aber ab, als sich dieser mit einem Messer in der Hand zu ihr umdrehte. Der dunkelblonde, etwa 162 cm große Täter war mit einer Mütze und einem dunkelbraunen Pullover bekleidet und trug einen viereckigen Rucksack. Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.