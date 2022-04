Gefährliche Körperverletzung mittels Kantholz Bei Streitigkeiten in Ellar schlug ein 40-jähriger mit einem Kantholz auf seine 39-jährige Bekannte ein. Diese wurde dabei an mehreren Stellen verletzt. Allerdings wies der Beschuldigte auch Schlagverletzungen auf. Der genaue Hergang wird noch ermittelt

Trunkenheitsfahrt

In der Nacht auf den 24.04.22 wurde ein 39-Jähriger aus Runkel in seinem PKW beim KFC durch eine Polizeistreife angehalten. Zuvor hatte ein Zeuge aus Merenberg den PKW wegen auffälligem Fahrverhalten gemeldet. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch auf, so dass ein Test durchgeführt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung an Tür

In der Nacht auf den 24.04.22 wurde durch unbekannte Täter eine Wohnungstür in Limburg/Staffel, Koblenzer Straße beschädigt. Durch einen Fußtritt wurde die Glaseinfassung beschädigt, so dass ein Schaden von 500 EUR entstand. Hinweise nimmt die Polizei Limburg (# 06431-91400) entgegen.

Unfall mit Schwerverletzten

Am Samstag, den 23.04.22 gegen 19.30 Uhr fuhr eine 57-jährige aus Runkel mit einem Segway zwischen Lindenholzhausen und Ennerich auf dem Radfernweg R8. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Sachbeschädigung an PKW

Fr. 22.04.2022 / 21:00 Uhr – Sa. 23.04.2022 / 08:55 Uhr 65606 Villmar, Buchenstraße Ecke Tannenweg

An einem geparkten VW Polo wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Täterhinweise an Polizeistation Weilburg, 06471/93860.

Unfall mit schwerverletztem Jugendlichen

Limburg (ots)

Ein 15-jähriger Junge aus Limburg befuhr mit seinem Fahrrad die abschüssige Bischof-Blum-Straße von der Robert-Bosch-Straße kommend, in Richtung der B8. In Gegenrichtung befuhr eine 55-jährige Frau aus Limburg, mit ihrem Fiat Ducato, die Bischof-Blum-Straße. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam es dort zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Kleintransporter; der Radfahrer kam schwerverletzt auf der Straße zum Liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg, unter 06431/9140-0 zu melden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Limburg ein Sachverständiger eingesetzt.

Ort: 65549 Limburg, Bischof-Blum-Straße

Zeit: Samstag, den 23.04.2022, 18.03 Uhr

+++ Fußgängerin über Fuß gefahren in Elz +++

Tatort: Sandweg, 65604 Elz

Tatzeit: Freitag 22.04.2022, 11:25 Uhr

(sw) Am Freitag rangierte die 43-jährige Frau mit ihrem Peugeot 208 auf dem Parkplatz einer Arztpraxis. Hierbei übersah sie die 57-jährige Fußgängerin und fuhr dieser über den Fuß. Die Fußgängerin wurde dadurch leicht verletzt und in das Limburger Krankenhaus gebracht.

+++ Unfallflucht Kauflandparkplatz in Limburg +++

Tatort: Parkplatz Kaufland, Westerwaldstraße 111, 65549 Limburg Tatzeit: Freitag 22.04.2022, 15:30 Uhr bis 16:05 Uhr

(sw) Am Freitagnachmittag wurde ein schwarzer Seat Altea auf dem Kauflandparkplatz angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entkam unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.