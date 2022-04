Festnahme nach Streitigkeiten, Wiesbaden, Blücherstraße / Bismarckring Samstag, 23.04.2022, 20:00 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten in einer

Gaststätte in der Blücherstraße, in deren Verlauf einer der Beteiligten eine

Waffe gezeigt haben soll. Nachdem der 57-jährige Wiesbadener die Gaststätte dann

verlassen hatte, wurde die Polizei informiert. Der stark alkoholisierte Mann

konnte im Bereich des Bismarckringes angetroffen und festgenommen werden. Bei

ihm konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Nach den polizeilichen

Maßnahmen auf dem Polizeirevier verbrachte der Wiesbadener die Nacht im

Polizeigewahrsam.

Pkw aufgebrochen und Navi entwendet, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße,

Mittwoch, 20.04.2022, 10:00 Uhr bis Freitag, 22.04.2022, 10:55 Uhr

(ds) Im Zeitraum von Mittwochvormittag bis Freitagvormittag wurde ein Pkw

aufgebrochen und das Navigationssystem entwendet. Der Geschädigte hatte seinen

weißen VW Touran in der Carl-von-Ossietzky-Straße auf einen Parkplatz vor seinem

Wohngebäude abgestellt. Die Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in das

Fahrzeug ein, bauten das Navigationssystem aus und entfernten sich unerkannt.

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 /

345-0 zu melden.

Exhibitionist auf Spielplatz – Festnahme, Wiesbaden, Flachstraße,Carl-von

Ossietzky-Straße, Freitag, 22.04.2022, 16:45 Uhr

(ds) Am Freitagnachmittag zeigte sich ein Exhibitionist auf einen Spielplatz in

schamverletzender Weise. Zwei junge Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren hielten

sich gegen 16.45 Uhr auf dem Spielplatz zwischen Flachstraße und

Carl-von-Ossietzky-Straße auf, als sie auf einen Mann aufmerksam wurden, der

ihnen im Gebüsch gegenüberstand, seine Hose heruntergelassen hatte und an seinem

Geschlechtsteil manipulierte. Daraufhin informierten die Frauen die Polizei. Die

alarmierten Funkstreifen konnten den Beschuldigte noch auf dem Spielplatz

antreffen und festnehmen. Der 54-Jährige aus Wiesbaden wurde auf das 3.

Polizeirevier gebracht. Hier konnte schließlich seine Identität festgestellt

werden. Da er stark alkoholisiert war, wurde er nach einer

erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen den

Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfall mit Motorradfahrer, Wiesbaden, Rheingaustraße, Freitag, 22.04.2022,

18:15 Uhr

(ds) Am frühen Freitagabend kam es in der Rheingaustraße zu einem Verkehrsunfall

bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 53-jährige Motorradfahrer befuhr

gegen 18.15 Uhr mit seiner Ducati die Rheingaustraße aus Richtung Biebrich

kommend und wollte bei stockendem Verkehr über den Linksabbiegerfahrstreifen

nach links in die Storchenallee abbiegen. Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Pkw

Hyundai kam vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes und wollte zwischen den

verkehrsbedingt haltenden Pkw in die Rheingaustraße einfahren, um seine Fahrt

nach links in Richtung Biebrich fortzusetzen. Dabei übersah der Autofahrer den

sich nähernden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer zu

Fall kam. Der Fahrer der Ducati musste durch einen Rettungswagen zur Behandlung

in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand an den Fahrzeugen

Sachschaden von 4.500,- EUR.

Auto entwendet und Unfall verursacht, Wiesbaden, Äppelallee / Hagenauer

Straße, Freitag, 22.04.2022, 19.25 Uhr

(ds) Am Freitagabend wurde gegen 19:25 Uhr ein Pkw in der Äppelallee entwendet;

anschließend verursachte das Fahrzeug einen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines

Auslieferungsfahrzeuges hatte den weißen Pkw VW Up kurzfristig mit laufendem

Motor vor einem Restaurant in der Äppelallee abgestellt. Dieses nutzte ein

unbekannter Täter aus und entwendete das Auto. Der Täter befuhr anschließend die

Hagenauer Straße in Richtung Friedrich-Bergius-Straße. Hier kollidierte das

Fahrzeug aus unbekannten Gründen mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen

Opel Zafira. Trotz des Unfalls setzte der Täter seine Fahrt unvermittelt fort,

musste aber kurz darauf sein beschädigtes Fahrzeug anhalten und lies es mittig

auf der Fahrbahn stehend zurück. Der Fahrer flüchtete zu Fuß über einen Fußweg

in Richtung der Äppelallee. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000,- Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 – 25 Jahre

alt, schwarze Haare, Oberlippenbart und Kinnbart. Die Person war mit einem

grauen Kapuzenpullover der Marke „Nike“ mit schwarzen, schräg verlaufenden

Bruststreifen sowie einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet.

Er trug eine schwarze, ärmellose Weste und schwarz-weiße Sneaker. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Trunkenheit und hohem Schaden, Wiesbaden, Danziger Straße, Samstag,

23.04.2022, 02:00 Uhr

(am) In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein betrunkener Autofahrer

in der Danziger Straße einen schwerwiegenden Verkehrsunfall, bei dem hoher

Sachschaden entstand.

Ein 30 Jahre alte Wiesbadener befuhr gegen 02:00 Uhr mit seinem Pkw Mercedes die

Danziger Straße in Richtung Stadtmitte. Auf gerader Strecke verlor der Fahrer

die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stieß gegen drei am

Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden die Pkw der Marke

Audi, Nissan und Mercedes zusammengeschoben und teilweise massiv beschädigt. Das

Fahrzeug des Verursachers war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht

mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 40.000,- EUR. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht

verletzt. Da dieser deutliche Zeichen einer Alkoholisierung zeigte, wurde bei

ihm ein Alkoholtest durchgeführt, der eine Wert von über 2 Promille ergab.

Deshalb musste bei ihm auf dem Polizeirevier eine Blutentnahme durchgeführt

werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer erwartet nun ein

entsprechendes Strafverfahren. Das 4. Polizeirevier hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Körperverletzungen in der Altstadt, Wiesbaden, Bärenstraße und Wagemannstraße,

Freitag, 22.04.2022, 23:40 Uhr und Samstag, 23.04.2022, 04:55 Uhr

(am) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wiesbadener Altstadt zu

zwei Körperverletzungen, bei denen zwei Personen geschlagen und verletzt wurden.

Gegen 23:40 Uhr geriet ein 54 Jahre alter Wiesbadener in einem Lokal in der

Wagemannstraße mit dem Sicherheitspersonal in Streit, woraufhin er der

Gaststätte verwiesen wurde. Vor dem Lokal soll der Gast dem 31-jährigen

Angestellten zwei Mal in das Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser leicht

verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Täter, konnte jedoch kurz darauf

durch eine Streife festgenommen werden. Vor einem Lokal in der Bärenstraße kam

es am frühen Samstagmorgen zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 21 Jahre

alter Wiesbadener hatte in dem Lokal zunächst eine verbale Auseinandersetzung

mit einer Personengruppe. Dieser Streit setzte sich vor dem Lokal fort. Dort

soll dann eine Person aus dieser Gruppe heraus dem Geschädigten mit der Faust in

das Gesicht geschlagen haben. Dieser erlitt dadurch eine Verletzung an der Nase,

die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Gruppe flüchtete

anschließend in unbekannte Richtung. Zwei Personen aus der Gruppe wurden als 170

cm groß, dunkelhaarig und mit 3-Tage-Bart beschrieben. Das 1. Polizeirevier

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Historisches Moped entwendet, Wiesbaden, Herderstraße Zwischen Donnerstag,

21.04.2022, 22:00 Uhr und Freitag, 22.04.2022, 08:30 Uhr

(am) Im genannten Zeitraum wurde in der Herderstraße ein historisches Moped

entwendet, welches dort auf dem Gehweg abgestellt war. Das Fahrzeug war mit zwei

Schlössern an einer Metallstange gesichert. Bei der Rückkehr des Besitzers am

Abstellort waren das Moped und die Schlösser verschwunden. Es handelt sich bei

dem Moped um eine 1973 gebaute rote Honda, Typ Monkey Z 50 A, an dem das

Versicherungskennzeichen „180-WDO“ angebracht war. Das Zweirad weist

altersbedingte Gebrauchsspuren auf.

Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden, Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 23.04.2022,

19:00 Uhr bis Sonntag, 24.04.2022, 03:00 Uhr

(wo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei und

der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener

Innenstadt durch. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der

Parkanlage „Warmer Damm“, am Schlachthof, Reisinger Anlage und im Schelmengraben

beim ehemaligen Einkaufszentrum gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01.

Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. Bei einer Kontrolle von zwei

Personen konnte jeweils ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Insgesamt wurden 32 Personen kontrolliert. Stadt und Polizei werden weiterhin

bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der

Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger

ansprechbar, sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++ Diebstahl von Mercedes-Stern +++ Idstein, Berliner

Straße, im Laufe der letzten Woche

Am Freitag wurde durch den Besitzer eines Mercedes-Benz an seinem Oldtimer

festgestellt, dass der auf der Motorhaube angebrachte Mercedes-Stern abgebrochen

und entwendet wurde. Der Zeitraum des Diebstahls ist die Woche von Montagabend

bis Freitagnachmittag. sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter

06126-93940 entgegen.

+++ Körperverletzung +++ Freitag, 22.04.2022, gegen 16:50 h, Hünstetten-Limbach,

Feldgemarkung Hunderennbahn

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Feldweg zwischen Limbach und Görsroth zu

einem Streit zwischen einem 46jährigen Spaziergänger und einem unbekannten

Pkw-Fahrer. Der Spaziergänger hatte sich über die augenscheinlich unzulässige

Nutzung des Feldweges durch den Pkw aufgeregt und dies laut kundgetan. Der

Unbekannte ist daraufhin ausgestiegen und hat den Spaziergänger nach einem

Wortgefecht in das Gesicht geschlagen. Der Täter wird beschrieben als männlich,

ca. 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, weiße Haare und

Brille. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter 06126-93940 entgegen.

+++ Beleidigung und Sachbeschädigung an Pkw +++ Freitag, 22.04.2022,

Hünstetten-Kesselbach, Neukirchner Straße

Am Freitagnachmittag kam es im Gewerbegebiet zu einem Streit zwischen zwei

Pkw-Führern nach einem Verkehrskonflikt. Nachdem beide Pkw angehalten hatten,

stieg ein Beteiligter aus seinem Fahrzeug und beide begannen, sich gegenseitig

zu beschimpfen und zu beleidigen. Der Konflikt eskalierte derart, dass die

Seitenscheibe eines Pkw durch einen Schlag mit der Hand zerschlagen wurde. Eine

Anzeige wurde aufgenommen.

+++ Kreislaufprobleme bei Motorradfahren +++ Samstag, 24.04.2022, 15:15 h, L

3374, zwischen der Bäderstraße und der Abfahrt nach Fischbach

Ein 53jähriger Motorradfahrer aus Mainz befuhr mit seinem Motorrad die L 3374

aus Langenseifen kommend in Richtung Bäderstraße. Er fuhr hinter einem Freund

her. In einer Linkskurve fuhr der Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache einfach

geradeaus und kam mit seinem Motorrad zu Fall. Er verletzte sich dabei schwer

und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein

Sachschaden von etwa 4000,- Euro.

++ Ungewöhnliches Diebesgut bei Einbruchsdiebstahl ++

Rheinuferstraße in Lorch, Tatzeitraum: 22.04.2022 20:00 Uhr bis 23.04.2022 10:00

Uhr

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es in Lorch zu einem Einbruchsdiebstahl

aus einer Lorcher Gaststätte. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln

zweier Türen Zugang zum Verkaufsraum, der Küche sowie dem Geräteraum und

entwendeten diverse Utensilien die zum Betrieb der Gaststätte notwendig sind.

Hierunter befanden sich unter anderem ein Dönerspieß sowie das dazugehörige

elektrische Dönermesser. Neben einem Sachschaden wurden Gegenstände im Wert von

circa 750EUR entwendet. Vor Ort wurde von polizeilicher Seite eine umfassende

Spurensicherung durchgeführt. Hinweisgeber und Zeugen, die zur Aufklärung der

Straftat beitragen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06722

911240 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

++ Sachbeschädigung an Pkw – Zeugenaufruf – ++ Pfarrgasse in Oestrich-Winkel /

OT Hallgarten, Tatzeitraum: 20.04.2022 16:00 Uhr bis 23.04.2022 09:45 Uhr

Der Anzeigenerstatter parkte seinen Audi A3 im Tatzeitraum vor seiner Haustür am

Straßenrand und musste am Samstagmorgen feststellen, dass sein Pkw von

unbekannten Tätern mit insgesamt vier tiefen Kratzern am Fahrzeugheck und der

Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird von polizeilicher Seite

auf circa 10.000EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber, die zur Aufklärung der

Straftat beitragen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06722

911240 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind ++ Freitag, 22.04.22, 18: 50 Uhr,

65232 Taunusstein-Hahn, Busbahnhof

Eine PKW-Fahrerin befährt mit ihrem silbernen Kleinwagen den Kreisel am ZOB. An

einem Zebrastreifen überquert ein Mann und kurz nach ihm ein 14jähriges Mädchen

aus Taunusstein-Hahn diesen. Die Autofahrerin hält, um dem Mann da Überqueren zu

ermöglichen und fährt dann los. Dabei übersieht sie wohl das Mädchen und fährt

es an. Die Frau hält auch, fragt das Mädchen nach seinem Namen und seiner

Adresse, hinterlässt aber die eigenen Daten nicht. Anschließend fährt sie

weiter. Das Mädchen erleidet bei dem Zusammenstoß Prellungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach in Verbindung zu

setzen. Tel.: 06124-70780