Schiffsunfall mit Tankmotorschiff (siehe Foto)

Mainz-Mombach (ots) – Ein mit ca. 1500 t Methanol beladenes Tankmotorschiff verursachte Sonntag 24.4.2022 gegen 15:00 Uhr, während der Einfahrt rückwärts in den Mainzer-Industriehafen erhebliche Schäden durch Sog und Wellenschlag an den unterhalb der Hafeneinfahrt befindlichen Steganlagen zweier Sportvereine, sowie an zwei dort liegenden Fahrzeugen. Die Höhe der Schadenssumme ist bislang nicht bekannt.

Weiterhin wurde die grüne Fahrwassertonne unterhalb der Hafeneinfahrt überfahren, die jedoch augenscheinlich unbeschädigt blieb. Zu Tal treibende Stegteile konnten durch die Boote der Wasserschutzpolizei Mainz gesichert werden. Das Schiff befand sich auf der Reise von Antwerpen nach Mainz Mombach. Die Ursache ist vermutlich ein Fahrfehler/Fehleinschätzung. Das Tankmotorschiff blieb unbeschädigt.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten nach Verkehrsunfall

Mainz-Mombach (ots) – Zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten kam es im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am Sonntagmorgen 24.04.2022 in Mainz-Mombach. Ein 19-jähriger Mainzer hatte in der Kreuzstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, stieß frontal mit 2 geparkten Fahrzeugen zusammen und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt befreien.

Im Rahmen der medizinischen Versorgung im Rettungswagen wurde er zunehmend aggressiv und schlug einem Polizeibeamten schließlich mit der Faust ins Gesicht. Dieser konnte dem Schlag ausweichen und wurde nur leicht verletzt. Mit mehreren Beamten konnte der Mann zu Boden gebracht werden.

Da er sich weiter erheblich wehrte, musste das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) eingesetzt werden. Dies führte zur Beruhigung des Mannes und ermöglichte seine Fesselung. Da sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am Samstag 23.04.2022 gegen 16:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Burgstraße einen 26-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen auf eine drogenbedingte Beeinflussung des Fahrers. Unter anderem roch es aus dem Fahrzeuginnenraum nach Marihuana.

Der Fahrer schob dies auf vorangegangene Mitfahrer, die im Fahrzeug konsumiert hätten. Angesichts weiterer Auffälligkeiten wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bingen (ots) – Am Samstagmorgen 23.04.2022 ereignete sich auf der Landstraße 400 in Höhe der Nahetal-Arena ein Verkehrsunfall, bei dem ein 30 jähriger Motorradfahrer aus Langenlonsheim auf ein vor ihm fahrenden Pkw auffuhr. Der Pkw musste verkehrsbedingt abbremsen, was der dahinter fahrende Motorradfahrer übersah und durch die Kollision stürzte.

Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen am Oberkörper zu, die im Krankenhaus St.-Marienwörth in Bad Kreuznach behandelt werden mussten. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Versicherungskennzeichen auch für E-Roller und E-Scooter

Bingen (ots) – Am Samstagmorgen 23.04.2022 wurde in der Ortslage Gensingen erneut ein E-Scooter, gefahren von einem 17-jährigen jungen Mann kontrolliert, an dem kein gültiges Versicherungskennzeichen für das Jahr 2022 angebracht war. Nach Angaben des Jugendlichen wusste er nicht, dass für das Kraftfahrzeug ein Versicherungskennzeichen vorgeschrieben sei.

Für die Nutzung solcher Kraftfahrzeuge wie z.B. E-Scootern, E-Bikes oder S-Pedelecs ist, soweit die Fahrzeuge über eine Zulassung/Betriebserlaubnis für den Straßenverkehr verfügen, ein gütiges Versicherungskennzeichen als Nachweis für die erforderliche Haftpflichtversicherung für das aktuelle Geschäftsjahr vorgeschrieben.

Erforderliche Versicherungskennzeichen können bei allen ortsansässigen Versicherungen wie auch Online erworben werden und sind jeweils für maximal 1 Jahr gültig. Eine Nutzung solchen Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr ohne gültigen Versicherungsschutz wird hingegen als Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz geahndet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Oppenheim (ots) – Bereits im Zeitraum zwischen Freitag 22.04.2022 und Samstag 23.04.2022, kam es Nierstein in der Karolingerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte Niersteinerin hatte ihren Pkw, einen Mini-Cooper von BMW, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie den offensichtlichen Schaden am linken, vorderen Radkasten fest.

Der Spurenlage nach ist davon auszugehen, dass der geflüchtete Fahrzeugführer in der gegenüberliegenden Parkplatzeinfahrt wendete und hierbei den Mini Cooper beschädigte. Der entstandenen Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Brand von Strohballen

Nierstein (ots) – Am Samstag 23.04.2022 gegen 19:05 Uhr wurde die Polizei Oppenheim von der Feuerwehrleitstelle über die Meldung einer unklaren Rauchentwicklung in der Gemarkung Nierstein informiert. Vor Ort konnte im Bereich der “Fockenberghütte” am Roten Hang der Brand mehrerer Strohballen festgestellt werden.

Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpft, wobei die Löscharbeiten gegen 00 Uhr beendet waren. Die Anzahl der Ballen sowie die Schadenshöhe können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ursache für den Brand ist bislang ungeklärt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sowie insbesondere der oder die Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 in Verbindung zu setzen.

Raub-/räuberischer Diebstahl

Bingen (ots) – Am Freitagmorgen 22.04.2022 gegen 08:30 Uhr kam es nach Meldung zu einem Einbruch in ein Anwesen der Gaustraße in Bingen. Hierbei seinen zwei derzeit unbekannte Personen in den Innenraum des Anwesens eingedrungen und hätten dort versucht, ein Fahrrad zu entwenden. Nachdem sie daraufhin angesprochen wurden flüchteten beide Personen in Richtung Innenstadt.

Der Zeuge verfolgt die Personen und versucht die flüchtende, männliche Person festzuhalten worauf dieser den Zeugen mit einem Schraubendreher angreift und am Hals verletzt. Der daraufhin weiter flüchtende Mann betrat ein Gebäude in der Schmittstraße und setzt seine weitere Flucht höchstwahrscheinlich mit einem dort ebenfalls entwendeten Fahrrad fort.

Auf der Flucht hinterlässt der vermeidliche Täter eins der Fahrräder, sowie mehrere mitgeführte Gegenstände.

Beschrieben werden kann die männliche Person, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Kappe. Zudem konnte der verletzte Mitteiler ein Foto des unbekannten Mannes mit seinem Handy fertigen.

Die bei der Tat in der Gaustraße anwesende Frau kann nicht weiter beschrieben werden. Die hiesige Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

Erneute Streckenkontrolle nach Bürgerbeschwerde

Sprendlingen (ots) – Am Freitagnachmittag 22.04.2022 im Zeitraum von 14-18:00 Uhr wurde erneut auf der Landstraße 415 von Sprendlingen in Richtung Ober-Hilbersheim in Folge einer Bürgerbeschwerde eine Kontrollstelle errichtet.

Im gesamten Kontrollzeitraum konnten lediglich 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wovon lediglich einer Bußgeld bewertet war.

Zudem konnten ein nicht angelegter Sicherheitsgurt sowie eine abgelaufene Hauptuntersuchung festgestellt werden. Bei keinem der kontrollierten Motorräder kam es zu einer technischen Beanstandung. Als Resümee kann festgestellt werden, dass sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeits-beschränkung hielt, insbesondere die erneut monierten veränderten und zu lauten Auspuffanlagen der Motorräder konnten nicht festgestellt werden.

Fahrt unter BTM mit überhöhter Geschwindigkeit

Bingen (ots) – Am Freitagnachmittag 22.04.2022 wurde auf der Landstraße 415 bei Sprendlingen/Rheinhessen ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-jährigen Fahrers aus Duchroth konnten typische Betäubungsmittel Anzeichen festgestellt werden.

Im späteren Verlauf räumte er deren Konsum ein. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme zur Polizei Bingen verbracht, er muss sich auf entsprechende Verfahren einstellen, die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde ihm untersagt.