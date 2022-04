4 verletzte Personen – 25 000 Euro Schaden (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Donnerstag 21.04.2022 gegen 22:30 Uhr kam es an der Einmündung Speyerer Straße/ Kirschgartenweg in Worms zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin befuhr zusammen mit 3 weiteren Fahrzeuginsassen die Horchheimer Straße in Richtung Kirschgartenweg. Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Worms-Horchheim.

An der Einmündung Speyerer Straße/Kirschgartenweg übersah die BMW-Fahrerin beim Einbiegen in den Kirschgartenweg den ihr entgegenkommenden und bevorrechtigten VW-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden die BMW-Fahrerin und zwei weitere Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Der VW-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, sodass dieser zusammen mit den beiden Fahrzeuginsassen der BMW-Fahrerin ins Klinikum Worms verbracht wurde. Durch den Zusammenprall wurden beide PKW stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Der Einmündungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Räumung und Reinigung der Fahrbahn für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Unfall mit Rollerfahrer

Worms (ots) – Am Samstag 23.04.2022 kommt es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller- und einem PKW-Fahrer. Der Pkw-Fahrer ist auf der Alzeyer Straße aus Richtung Pfeddersheim unterwegs, der Rollerfahrer in entgegengesetzter Richtung.

An der Einmündung zur Heppenheimer Straße kommt es auf Grund eines Abbiegevorgangs zu dem Zusammenstoß zwischen den Beteiligten. Der Rollerfahrer ist verletzt und kommt zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Worms. Die Alzeyer Straße wird zwecks Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten komplett gesperrt.

Kreis Alzey-Worms

Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung im Stadtbereich

Alzey (ots) – Am Freitagmorgen 22.04.2022 meldete ein aufmerksamer Zeuge im Stadtbereich in Alzey ein Fahrzeug mit auffälliger und gefährdender Fahrweise. Nach Angaben des Zeugen sei der hellblaue Renault Twingo bereits mehrfach nach der Abfahrt BAB61 in Fahrtrichtung Schafhäuserstraße von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen geraten.

Im weiteren Verlauf sei der Pkw in Schlangenlinien gefahren und habe zudem einen hohen Bordstein touchiert. Im Bereich Ernst-Ludwig-Straße/Friedrichstraße sei es schließlich an einer dort rotanzeigenden Lichtzeichenanlage zu einer Gefährdung von einer Frau mit Kinderwagen gekommen.

Demnach habe die Fahrzeugführerin des Renault Twingo zunächst angehalten, ehe sie nach Betreten des Fußgängerüberweges durch die Passantin urplötzlich beschleunigte. Nach Angaben des Zeugen sei der Kinderwagen hierbei nur durch einen glücklichen Zufall nicht vom Fahrzeug erfasst worden.

Die Passantin mit Kinderwagen sowie weitere Zeugen werden nun gebeten sich bei der Polizei in Alzey (06731 911-2500) zu melden.

PKW touchiert auf der A61 die Mittelleitplanke und überschlägt sich

Gundersheim (ots) – Am Samstag 23.04.2022 gegen 21:20 Uhr kam es auf der A61, Fahrtrichtung Koblenz, ca. zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Gundersheim, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW, der die Mittelleitplanke touchiert und sich überschlagen hat.

Die 57-Jährige Fahrerin hat bei der Unfallaufnahme angegeben, dass sie während der Fahrt plötzlich das Bewusstsein verloren habe. An den Verkehrsunfall könne sie sich nicht erinnern. Nach Zeugenaussagen befuhr die 57-Jährige Fahrerin den rechten Fahrstreifen, habe dann plötzlich auf den linken Fahrstreifen gewechselt, die Mittelleitplanke touchiert und sich überschlagen.

Die Fahrerin erlitt nach eigenen Angaben keine Verletzungen, wurde aber zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Der PKW wurde total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro. An an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Westhofen, Gundersheim sowie Monsheim waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Bis der verunfallte PKW durch einen Abschleppdienst geborgen werden konnte, war die linke Fahrspur für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfallflucht an Fußgängerüberweg

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Freitag 22.04.2022 kam es um 15:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Zebrastreifen in der Göttelmannstraße/Ecke Viktorstift. Eine 35-jährige Mainzerin fuhr mit ihrem Fahrrad über den Zebrastreifen. Am Fahrrad befestigt befand sich ein Kinderanhänger, in dem die 2-jährige Tochter der Frau saß.

In diesem Moment fuhr ein 81-jähriger Mainzer mit seinem Auto auf den Zebrastreifen zu. Als er die 35-jährige bemerkte, bremste er abrupt ab. Doch noch bevor sie den Zebrastreifen mit ihrem Gespann komplett überquert hatte, fuhr der Senior bereits wieder an und touchierte dabei den Anhänger mit dem darin befindlichen Kind.

Der Anhänger fiel zusammen mit dem Fahrrad um. Da das Kind angeschnallt war und einen Fahrradhelm trug, blieb es unverletzt. Die Mutter konnte sich abfangen und verhinderte so, dass sie auch stürzte. Nach dem Zusammenstoß bremste der 81-Jährige noch einmal kurz ab und floh anschließend vom Unfallort. Er konnte durch die Polizei ermittelt werden und muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Augenzeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch unter E-Mail pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.