Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person (siehe Foto)

Rümmelsheim (ots) – Am Sonntag 24.04.2022 um 01:25 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Gemarkung Rümmelsheim. In einer Linkskurve kam er mit dem Pkw vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der offenbar nicht angeschnallte 23-jähriger Fahrzeugführer erlitt hierdurch schwere Kopfverletzungen und wurde durch herbeigerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des 23-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall dauern zurzeit noch an.

Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdungen auf der B 48

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag 23.04.2022 gegen 15:07 Uhr meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein auf der B 48 von Altenbamberg kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach fahrenden PKW mit auffälliger Fahrweise. Ein grauer Audi A2 soll insbesondere im Kurvenbereich immer wieder in den Gegenverkehr gefahren und dadurch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Eine Streife der Polizei Bad Kreuznach konnten den PKW feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der fahrtüchtige 55-jährige Fahrzeugführer begründete seine auffällige Fahrweise darin, absichtlich in den Gegenverkehr gefahren zu sein, um dadurch möglichst wenig bremsen zu müssen und so Sprit sparend unterwegs sein zu können.

Den 55-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen und ggfs. weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der 0671-8811 0 bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.