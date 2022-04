Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 16-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern ist am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde gegen 00:55 Uhr am Schillerplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,80 Promille. Dem 16-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |ho

Einbruchsdiebstahl in Büroräume – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Gewaltsam hatte sich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Bürokomplex in der Burgstraße in Kaiserslautern verschafft. Hierzu hebelte dieser ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen, im Innern wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Neben dem nicht unerheblichen Sachschaden wurde nach derzeitigem Stand nur ein geringer Geldbetrag entwendet.

Zeugen, die von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |ho

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht

Ramstein-Miesenbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht kommt es in Ramstein-Miesenbach, im Bereich des Rathausringes. Am Samstag 23.04.2022 gegen 16:20 Uhr, befuhren mehrere Fahrradfahrer den Rathausring in Richtung Bahnhofstraße.

Im Kurvenbereich wurden die Radfahrer von einem Pkw überholt. Dieser musste aufgrund Gegenverkehrs nach rechts ausweichen, wodurch ein Fahrradfahrer stürzte und verletzt wurde.

Zeugen des Unfallgeschehens können Hinweise der zuständigen Polizeiinspektion Landstuhl, Tel.: 0631 805 1850, melden. Insbesondere der oder die Fahrerin des Fahrzeugs des Gegenverkehrs sollte sich bitte bei der v.g. Dienststelle melden.|pilan

Verkehrsunfall mit Motorradfahrerin

Ruppertsecken (ots) – Am Freitag kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Motorradfahrerin. Sie befand sich mit einer insgesamt v4-köpfigen Gruppe auf einer Motorradtour. Die Gruppe befuhr die K34 von der Rußmühle kommend in Richtung Ruppertsecken.

In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus Unachtsamkeit auf den unbefestigten Streifen neben der Fahrbahn und stürzte beim Zurücklenken auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am linken Knie zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. |pirok

Unfall bei Forstarbeiten

Alsenz (ots) – Am Freitag kam es gegen 11.00 Uhr zu einem Betriebsunfall bei Forstarbeiten. Im Auftrag der Forstverwaltung Donnersberg wurden mehrere Bäume durch eine Firma im Bereich Alsenz gefällt.

Während den Arbeiten fiel ein Baum ohne Einwirkung der Mitarbeiter um. Eine Person wurde unter dem Baum eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mittels Rettungshubschrauber in die BG-Klinik nach Ludwigshafen geflogen. |pirok