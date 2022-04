Limburgerhof: Open Air Kino am „Schlösschen im Park“ eröffnet

Limburgerhof – Es ist sicherlich nicht der wärmste Abend des „Filmfrühlings“, der vom 22. April bis 8. Mai 2022 im „Schlösschen am Park“ stattfindet, an dem „Wie im echten Leben“ läuft. Organisationschef Michael Kötz ist an diesem Freitagabend dennoch gekommen, um die Zuschauer zu begrüßen.

Wer eine Decke dabei hat, ist klar im Vorteil. Am Eingang schätzt sich zudem glücklich, wer Online-Banking macht, den auf andere Weise sind vorab (von einer Kreditkarte abgesehen) keine Karten zu bekommen. Aber es gibt ja noch die traditionelle Abendkasse, und nachdem diese nach etwas Warten freigeschaltet worden ist, sind auch hübsche Eintrittskarten zu erwerben, sie sind schöner anzusehen als jeder Ausdruck vom Computer. Für die Abendkasse sind auch noch genug Plätze frei, denn, wie gesagt, der Filmfrühling ist an diesem Tag frischer als erwartet.

Der Film heißt eigentlich „Quistreham“, der deutsche Verleihtitel „Wie im echten Leben“ ist auch nicht viel besser. Der internationale Titel „Between two worlds“ macht es noch am besten, wenn es darum geht zu verdeutlichen, welches Thema das Werk zum Gegenstand hat. In diesem Spielfilm von 2021 geht es um folgendes journalistisches Grundproblem: Inwieweit darf eine/e Journalist/in inkognito recherchieren, ohne seine eigene persönliche Integrität aufs Spiel zu setzen?

Privat ins Open Air Kino zu gehen und dann darüber zu schreiben, stellt niemanden vor ein moralisches Dilemma. Wohl aber, inkognito in die Arbeitswelt der „Unsichtbaren“, in Alltag von Putzkolonnenmitgliedern einzutauchen und über sie zu berichten. Genau das macht Marianne (Juliette Binoche) in „Between two worlds“. Filmfrühlingchef Michael Kötz vergleicht das mit dem Recherchemodell von Günther Wallraff. „Between two worlds“ hat einzelne starke Augenblicke, ist aber insgesamt etwas zu betulich inszeniert. Die Dardenne-Brüder (z.B. das großartige „La fille inconnue, 2016) hätten das Thema härter und eindringlicher umgesetzt. Aber passt es dann noch zum lauschigen Filmfrühling in Limburgerhof? Tipp: Auf jeden Fall das kulinarische Angebot der Veranstaltung direkt am Schlösschen testen. Dorthin kann man auch ohne Online-Kinoticket, einfach so.