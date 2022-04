Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Doppelt hält besser

Bad Dürkheim (ots) – Gleich zwei Mal fiel am 22.04.2022 ein Mann in Bad Dürkheim negativ auf. Durch unterschiedliche Mitteiler wurde, zu unterschiedlichen Zeiten, eine männliche Person gemeldet, welche sich auffällig verhalten würde. Dabei würde die Person umherlaufen, Passanten bedrängen und rumschreien. Beide Male konnte die Person, auf einem Fahrrad fahrend, angetroffen und kontrolliert werden. Bei der ersten Kontrolle räumte der 42-jährige Mannheimer ein, Betäubungsmittel, in Form von Speed, konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Schnelltest verlief positiv auf mehrere Stoffgruppen. Da er ein Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch bei der zweiten Meldung konnte der Mann auf einem Fahrrad fahrend angetroffen werden. Es lagen nur wenige Stunden dazwischen. Der Mann wurde daher ein zweites Mal beanzeigt und eine weitere Blutprobe entnommen. In beiden Fällen handelte es sich nicht um das Fahrrad des 42-Jährigen. Auf Grund der Gesamtumstände, muss sich der Mannheimer nun, wegen der Begehung einer Trunkenheitsfahrt in zwei Fällen sowie dem Diebstahl von Fahrrädern in zwei Fällen, verantworten. Die Fahrräder konnten den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

