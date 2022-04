Pkw-Anhänger-Gespann überschlägt sich auf B 45

Michelstadt/B45 (ots) – Am Freitag 22.04.2022 gegen 14:15 Uhr kam es auf der B 45 zwischen Michelstadt und Bad König zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein Pkw-Anhänger-Gespann befuhr mit einem Pkw beladen die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad König.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den umher schlingernden Anhänger und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Bankette überschlug sich das Zugfahrzeug mehrfach und kam anschließend auf den Rädern zum Stehen. Der auf dem Anhänger transportierte Pkw überschlug sich ebenfalls und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.

Für die Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn teilweise mehrere Stunden gesperrt werden.

2000 Euro Schaden an Bushaltestelle

Bad König (ots) – Die Glasscheibe eines Buswartehäuschens am Bahnhofsplatz wurde in der Zeit zwischen dem 7. und 9. April 2022 von Unbekannten beschädigt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Diebe haben es auf schwarzen Mercedes abgesehen

Groß-Umstadt (ots) – Auf einen schwarzen Mercedes hatten es bislang noch unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag 21.04.2022 in Groß-Umstadt abgesehen. Das Fahrzeug, dessen Wert bei rund 5.000 Euro liegt, war im Bereich “Landwehr” an einem Feldweg zwischen Groß-Umstadt und Semd abgestellt.

Zwischen 16.50-17.15 Uhr entwendeten die Kriminellen den C 200 mit dem amtlichen Kennzeichen DA-P 1296 und flüchteten unerkannt. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu den flüchtigen Tätern? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 melden.

Geldautomatensprengung misslingt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Nach einer misslungenen Geldautomatensprengung in der Nacht zum Freitag (22.04.) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 02.45 Uhr alarmierten Anwohner aus der Ludwigstraße im Stadtteil Braunshardt die Polizei und meldeten zunächst den Brand eines Fußabtreters vor der dortigen Bank.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass scheinbar Kriminelle am Werk waren und es auf den Geldautomaten abgesehen hatten. Aufgrund des vorgefundenen Spurenbildes kann davon ausgegangen werden, dass die bislang noch unbekannten Täter den Automaten durch das Einleiten von Gas sprengen wollten. Als dies jedoch misslang flüchteten sie ohne Beute.

Zeugen hatten in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren hören. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen.

Hinweise zu den Tätern oder ihrem Fluchtfahrzeug nimmt das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Vergessenes Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht zum Freitag 22.04.2022 gegen 0.30 Uhr, brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Farmstraße. Ausgelöst wurde der Brand nach ersten Ermittlungen der Polizei durch eine von einem Bewohner auf dem Herd “vergessene” Pfanne mit Kochgut.

Verletzt wurde niemand, alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Hierfür war wohl auch die frühzeitige Warnung durch die angebrachten Rauchmelder verantwortlich. Am Kücheninventar entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten und Belüftung der Räumlichkeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Mörfelden und Walldorf sowie vorsorglich der Rettungsdienst und 2 Notärzte im Einsatz.

Transporter aufgebrochen – Werkzeuge im Visier

Rüsselsheim (ots) – Einen in der Paul-Ehrlich-Straße geparkten Transporter der Marke Opel brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag 22.04.2022 auf. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Sie entwendeten aus dem Ladebereich unter anderem mehrere Fräsen, eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 7.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

39-Jähriger attackiert und bestohlen – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Ein 39-jähriger Mann wurde nach eigenen Angaben am späten Donnerstagabend 21.04.2022 gegen 23.50 Uhr, in der Starkenburgstraße von 3-4 Jugendlichen körperlich attackiert und sein Mobiltelefon geraubt. Er zog sich hierbei leichte Blessuren zu.

Die Jugendlichen waren allesamt dunkel gekleidet und 175-180 cm groß. Eine genauere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter Tel: 06252/7060.

