Friedberg: Die Polizei-News

Hochwertige Ladung sichergestellt – Polizei schnappt Fahrraddiebe

Karben (ots) – Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gingen der Polizei am Donnerstagabend 21.04.2022 ins Netz. Gegen 20.20 Uhr auf der Nordumgehung bei Karben kontrollierten die Beamten einen weißen Transporter mit Firmenaufschrift. Im Fahrzeug stießen sie kurz darauf auf mehrere, hochwertige E-Bikes, von welchen eines erst wenige Tage zuvor gestohlen worden war.

Die beiden Insassen, eine 39-jährige Frau und ihr 44-jähriger Ehemann wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die Räder stellten die Beamten samt Transporter sicher.

Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied, dass bei den beiden mutmaßlichen Fahrraddieben keine Wohnungsdurchsuchung erfolgen soll. Die beiden Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Feuer in Mehrfamilienhaus – Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Friedberg (ots) – Am späten Donnerstagabend 21.04.2022 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Fauerbacher Straße. Zwei Bewohner waren durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein dritter Bewohner zog sich offenbar eine leichtere Brandverletzung an einer Hand zu. Auch zwei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen.

Nach abgeschlossener Löscharbeiten der Feuerwehr sicherte das technische Hilfswerk das Gebäude gegen unbefugtes Betreten.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren in einem dortigen Lagerraum einige Reifen in Brand geraten Das Feuer hatte sich bis ins Treppenhaus ausgebreitet. Die Flammen erreichten zwar die angrenzenden Wohnungen nicht. Jedoch wurden diese durch Brandrauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden am aktuell nicht bewohnbaren Gebäude befindet sich nach erster Einschätzung im unteren, sechsstelligen Bereich.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

