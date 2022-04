Wetzlar-Niedergirmes: Angefasst

(ots) – Auf dem Fußweg an der Lahn, parallel zur Wolfgang-Kühle-Straße, fasste ein südländisch aussehender Mann am Mittwoch 20.04.2022 einem 20-jährigen Mann in den Schritt, nachdem er ihn zuvor angesprochen hatte. Der Geschädigte flüchtete anschließend. Der Vorfall ereignete sich zwischen 21.30-21.40 Uhr.

Täterbeschreibung:

Männlich, Ende 20 und etwa 176 cm groß. Südländisches Erscheinungsbild, schwarzes volles Haar, Drei-Tage-Bart um die Mundpartie herum. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann den Unbekannter näher beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06441/918110.

Dillenburg: Fußgängerin verletzt

(ots) – Auf dem Lidl-Parkplatz in der Herwigstraße kollidierte am Donnerstag 21.04.2022 ein Auto mit einem Fußgänger. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 39-jährige Dacia-Fahrer aus Dillenburg gegen 20.10 Uhr langsam über den Parkplatz, als plötzlich eine 78-jährige Fußgängerin unvermittelt hinter einem hohen Auto auf die Fahrbahn trat.

Der 39-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die Fußgängerin kam wegen des Verdachts einer Beinfraktur ins Krankenhaus. Am Dacia entstand kein Schaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Hohenahr-Erda: Mülltonnenbrand beschädigt Garage

Anwohner der Gartenstraße meldeten am Donnerstag (21. April) gegen 15.45 Uhr den Brand einer ihrer Mülltonnen. Bevor die Freiwillige Feuerwehr Hohenahr den Brand löschte, hatte das Feuer bereits eine weitere Mülltonne, die Fassade und das Dach der Garage am Einfamilienhaus beschädigt.

Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest, Personen verletzten sich nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Herborn-Schönbach: Schultoilette beschädigt

Unbekannte beschädigten eine Toilettentür der Schule in der Rother Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wirkten die Personen mit massiver Gewalt und mit Hilfe eines Steins auf die Tür ein. Den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro stellten Zeugen am Mittwoch (20. April) gegen 12 Uhr fest.

Am Mittwoch der letzten Woche war die Tür noch unbeschädigt. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 470-50) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum Personen auf dem Schulgelände gesehen? Wem sind verdächtige Geräusche aufgefallen?

Wetzlar: Garagen durchsucht

Ohne Diebesgut flüchteten Diebe, nachdem sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./ 22. April) zwischen 22 und 9 Uhr mehrere Garagen in der Nauborner Straße durchsucht hatten.

Dafür beschädigten sie die vorhandenen Schlösser und verursachten einen Schaden in 3-stelliger Höhe. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Dillenburg-Manderbach: E-Bikes entwendet

Zwei hochwertige Fahrräder der Marke “Haibike” entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Sechsheldener Straße. Zwischen 15.30 Uhr am Samstag (15. April) und 21.30 Uhr am folgenden Samstag nahmen die Diebe die angeschlossenen Räder im Wert von jeweils mehreren tausend Euro an sich.

Die Kripo in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges in der Sechsheldener Straße beobachtet? Wer hat Personen mit schwarzen E-Bikes mit auffallend dicken Reifen hantieren oder wegfahren sehen?

Braunfels: Stühle weg

Eine Bäckerei in der Fürst-Ferdinand-Straße vermisst seit Donnerstagmorgen um 7 Uhr (21. April) drei Stühle im Gesamtwert von 240 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass Unbekannte sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von der Terrasse entwendeten. Gegen 23 Uhr waren sie noch da.

Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Nacht Personen mit Stühlen oder das Verladen der Stühle beobachtet?

Solms-Oberndorf: Scheinwerfer ausgebaut

Diebe entwendeten im Eichendorffring die zwei Frontscheinwerfer eines geparkten Porsche. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (21. April) und 12.30 Uhr am Freitag bauten sie die etwa 5000 Euro wertvolle Beute aus dem Panamera aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Mittenaar-Offenbach: Hakenkreuze gesprüht

An eine Gartenmauer am Fußweg zwischen dem Ortskern und verschiedenen Einkaufsmärkten an der B2565 sprühten Unbekannte mehrere kleine Hakenkreuze. Zeugen stellten dies am Montag (18. April) fest.

Wann genau die Schmierereien entstanden, ist nicht bekannt. Ebenso liegen bislang keine Angaben zum entstandenen Schaden vor. Die Kripo in Wetzlar, Tel.06441/918-110 bittet um Zeugenhinweise.

