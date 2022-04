Müllwerker wird in Vellmar von Auto erfasst und verletzt

Vellmar (ots) – Am Freitagmorgen 22.04.2022 kam es in Vellmar in der Nordstraße/Ecke Kreuzbreite, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 26-jähriger Müllwerker verletzt wurde. Während seiner Tätigkeit war der Mann aus dem Landkreis Kassel gegen 07 Uhr aus dem Heckbereich des Müllwagens auf die Fahrbahn getreten, um eine entleerte Mülltonne auf die andere Straßenseite zu schieben.

Zur gleichen Zeit wollte eine 18-jährige Autofahrerin aus Vellmar an dem stehenden Abfallsammelfahrzeug vorbeifahren und erfasste den 26-Jährigen, der durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube des VW geschleudert wurde.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ist der Müllwerker offenbar nicht schwerer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Nachbar beobachtet Wohnungseinbrecher – 18-Jähriger festgenommen

Kassel-Nord (ots) – Ein schneller Fahndungserfolg gelang der Polizei nach einem versuchten Wohnungseinbruch in der Kasseler Nordstadt am Donnerstagabend 21.04.2022 dank eines aufmerksamen Nachbarn. Er hatte gegen 20:20 Uhr aus dem Fenster seiner Wohnung beobachtet, dass ein mutmaßlicher Einbrecher vom Garten aus auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Holländischen Straße geklettert war. Sofort alarmierte er die Polizei und behielt das Nachbarhaus im Blick.

Kurz vor Eintreffen der hinzugeeilten Streifen ergriff der Täter blitzschnell die Flucht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mithilfe der abgegebenen Beschreibung des Zeugen klickten nur wenige Minuten später in der Rohrwiesenstraße die Handschellen für einen 18-Jährigen. Der festgenommene Mann aus Kassel musste die Polizisten auf das Revier begleiten.

Nach ersten Ermittlungen am Tatort hatte der Einbrecher vergeblich versucht, die Balkontür der Erdgeschosswohnung in Abwesenheit des Bewohners aufzuhebeln. Die weiteren Ermittlungen gegen den 18-Jährigen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Vorsicht falsche Wasserwerker – Zeugen gesucht

Kassel (ots) – Am Donnerstag 21.04.2022 beklauten falsche Wasserwerker in Kassel gleich zwei Mal Senioren in deren Wohnungen. Die Polizei warnt daher vor dieser miesen Masche und sucht in den beiden Fällen, die sich in der Liegnitzer Straße und in der Maybachstr. ereigneten, nach Zeugen. Ob beide Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, kann momentan noch nicht gesagt werden.

Der Senior aus der Maybachstraße meldete sich gestern Mittag bei der Polizei, nachdem er von den Trickdieben bestohlen worden war. Wie er gegenüber der zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord angab, hatte ein Unbekannter gegen 11:40 Uhr an seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und sich als Wasserwerker ausgeben, der eine Trinkwasserüberprüfung durchführen müsse.

Während dieser Mann den Wohnungsbesitzer und dessen Lebensgefährtin in der Küche ablenkte, verschafften sich weitere Personen Zutritt zu der Wohnung und klauten das Portemonnaie vom Wohnzimmertisch. Anschließend verließen alle Männer, es soll sich insgesamt um vier Personen gehandelt haben, die Wohnung wieder. Sie sollen Mitte dreißig gewesen sein, dunkle Haare und ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt und grau abgesetzte Monteuranzüge getragen haben.

Am Freitag 22.04.2022 meldete sich schließlich eine Seniorin aus der Liegnitzer Straße im Stadtteil Waldau, die den Diebstahl heute bemerkte und ebenfalls gestern bestohlen worden war. Wie die Frau gegenüber der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost angab, hatte sich die Tat bei ihr etwa zwischen 10 und 12 Uhr ereignet.

Ein Mann hatte an ihrer Wohnungstür geklingelt und angegeben, in der Nachbarschaft sei bei Bauarbeiten ein Wasserrohr beschädigt worden. Er müsse nun in die Wohnung der Frau, um die Wasserqualität zu überprüfen. Während die Seniorin anschließend verschiedene Wasserhähne auf und zudrehen musste, nutzte der Dieb die geschaffene Ablenkung und klaute Bargeld aus einem Wohnzimmerschrank.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180-185 cm großen, etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit normale Statur, kurzen dunklen Haaren und mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben, der akzentfreies Deutsch sprach. Er trug eine blaue OP-Maske, eine dunkle, eventuell blaue Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Halbschuhe.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraften zum Nachteil älterer Menschen zuständig ist, geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Trickdiebstähle in der Maybachstraße oder der Liegnitzer Straße geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Zum Schutz vor Trickdieben und falschen Wasserwerkern rät die Polizei Folgendes:

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

Lassen Sie nur dann Handwerker in die Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt wurden.

Bezahlen Sie keinen Handwerker in bar, sondern verlangen Sie eine Rechnung, die Sie per Banküberweisung begleichen.

Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

