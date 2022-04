Exhibitionist belästigt 23-Jährige

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Am Donnerstag 21.04.2022 gegen 23.50 Uhr, befand sich eine 23-jährige Frau mit ihrem Auto in der Waldschmidtstraße, in Höhe der Hausnr 98. Dort trat ein dunkelhäutiger Mann an ihren Pkw heran und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Zunächst gelang es der Geschädigten, den Mann zum Weggehen zu bewegen. Nur wenige Augenblicke später zeigte er sich ihr jedoch erneut.

Als sich ein anderes Auto der Örtlichkeit näherte, flüchtete der Mann in die Rhönstraße.

Der Täter wird beschrieben als 20-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkle Hautfarbe. Trug einen Hoodie, eine dunkle Hose und eine blaue medizinische Maske.

Ladendiebstahl endet vor dem Haftrichter

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen am Donnerstagmittag 21.04.2022, zwei Männer nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl in einer Drogerie am Hauptbahnhof Frankfurt fest.

Die 40- sowie 48-jährigen Täter entwendeten Waren im Gesamtwert von 15 Euro und wurden hierbei durch den Ladendetektiv mittels Videoanlage beobachtet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der wohnsitzlose 40-jährige Täter aufgrund diverser Straftaten vollziehbar ausreisepflichtig ist.

Aufgrund dieser Anordnung und der erneut begangenen Straftat wird er heute dem Haftrichter vorgeführt.Der 48-jährige Mittäter wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen.

Festnahme nach Handydiebstahl

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Eine 17-Jährige befand sich am Donnerstag 21.04.2022 gegen 20.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 72 wurde sie von einem Unbekannten eingeholt, der ihr das Smartphone aus der Jackentasche entwendete und in Richtung der Moselstraße flüchtete.

Die Tathandlung wurde von einem Zeugen beobachtet, der später die Polizeibeamten auf den 41-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam machte und so dessen Festnahme ermöglichte.

Diebstahl von Buntmetall

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle Kupferkabel im Wert von rund 25.000 EUR. Gewaltsam drangen die Täter am Donnerstag 21.04.2022 gegen 22.45 Uhr, auf das Gelände der Baustelle in der Morsestraße ein.

Danach hebelten sie die Tür zur Trafostation auf und entwendeten daraus das Kabel mittels eines Bolzenschneiders, den sie am Tatort zurückließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75511100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Frankfurt-Westend (ots)-(fue) – Am Donnerstag 21.04.2022 gegen 22.45 Uhr, befuhr ein Funkstreifenwagen der Frankfurter Polizei den linken von drei Fahrstreifen der Miquelallee in Richtung Adickesallee. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Audi A5 den rechten von drei Fahrstreifen der Adickesallee in Richtung der BAB 66.

Der 36-jährige Fahrer des Polizei-Vito missachtete offenbar die durch Richtungspfeil vorgegebene Fahrtrichtung und versuchte, in die Eschersheimer Landstraße, Richtung Polizeimeister-Kaspar-Straße, abzubiegen.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, es entstand Sachschaden von zusammen etwa 5.000 EUR an den beteiligten Fahrzeugen.

