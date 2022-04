Polizei Eschwege

Unfall beim Rückwärtsfahren

Um 10:48 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 76-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw im Lindenweg in Wanfried rückwärts in eine Einfahrt einzufahren. Dabei übersah der Fahrer einen dahinterstehenden Pkw, der von einem 57-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Sachschaden: ca. 3.500 EUR.

Unfallfluchten

Auf dem Parkdeck des Herkules-Baumarktes in der Augustastraße in Eschwege ereignete sich zwischen dem 19.04.22, 10:00 Uhr und dem 21.04.22, 09:50 Uhr eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein roter Peugeot 108 im linken Heckbereich beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Wohrastraße in Eltmannshausen gemeldet. Zwischen dem 14.04.22, 17:00 Uhr und dem 20.04.22, 15:00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Pkw Nissan auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Offensichtlich wurde der Schaden durch einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer verursacht. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Gegen Mitternacht befuhr eine 24-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die K 49 zwischen Völkershausen und Weißenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die Fuldaer Straße in Sontra in Richtung B 27. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 11:30 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die Straße “Am Stieg” in Witzenhausen und beabsichtigte nach links auf die Kasseler Landstraße (B 451) abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 23-Jährigen aus Witzenhausen, der stadteinwärts unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der B 80 in Höhe von Unterrieden. Um 14:20 Uhr beabsichtigte ein 31-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf im Einmündungsbereich zur B 27 nach rechts in Richtung Bad Sooden-Allendorf abzubiegen. Dabei musste er verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 80-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 2.500 EUR.

Körperverletzung, häusliche Gewalt

Im Rahmen einer Trennung kam es gestern in Witzenhausen zu einem körperlichen Übergriff eines 31-Jährigen gegenüber seiner ehemaligen 33-jährigen Lebensgefährtin. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde die Geschädigte zu Boden geworfen, wodurch sie sich leicht verletzte.

Körperverletzung

Um 21:40 Uhr musste gestern Abend die Polizeistreife in ein Wohnheim in der Straße “Am Frauenmarkt” in Witzenhausen ausrücken, nachdem dort ein 33-Jähriger und ein 19-Jähriger in Streit geraten waren. Dabei wurde der 19-Jährige durch den 33-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, wodurch auch ein Rettungswagen zur Behandlung angefordert werden musste.

Der 33-Jährige hatte sich bereits entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser dann gegen 22:50 Uhr auf dem Witzenhäuser Marktplatz angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille.

Bedrohung mit Messer

Gegen 01:05 Uhr wurde erneut die Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen angefordert. Erneut rief der 19-jährige an und erklärte, dass der 33-Jährige diesmal vor der Zimmertür stehen würde und mit einem Messer drohe, worauf man sich nun eingeschlossen habe.

Die Streife konnte den 33-Jährigen kurz darauf festnehmen und zwei Küchenmesser sicherstellen. Der polizeibekannte 33-Jährige wurde aufgrund psychischer Auffälligkeiten zunächst mit einem Rettungswagen in das ZPP nach Eschwege gebracht.

