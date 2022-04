68-Jährigen ins Gesicht geschlagen

Bad Hersfeld (ots) – Ein Pärchen geriet am Mittwoch 20.04.2022 gegen 17.50 Uhr, in der Straße “Hinterer Steingraben” in Streit. Ein 68-jähriger Bad Hersfelder wurde darauf aufmerksam und ging dazwischen, um den Streit zu schlichten und wurde durch den streitenden Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Der 68-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Täterbeschreibung:

männlich, ca 25 Jahre alt, 160-165 Zentimeter groß, schwarze kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild. Er trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Jacke.

Seine ca 20-jährige Begleiterin hatte lange, dunkle Haare und war mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld aus Geschäft gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter drückten zwischen Mittwochmittag (20.04.) und Donnerstagmorgen (21.04.) die Glasschiebetür eines Geschäftes in der Marktstraße aus der Führung. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Blumenladen

Künzell. Indem sie die Umzäunung eines Firmengeländes überwanden und ein Bürofenster gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mittwochabend (20.04.) und Donnerstagmorgen (21.04.) Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Dr.-Dietz-Straße. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse und entwendeten eine mit Münzen gefüllte Flasche sowie zwei Trinkgeldkassen.

Im weiteren Verlauf gelangten sie auf bislang unbekannte Weise durch ein Treibhaus zu einem Arbeitsbereich, wo sie einen Aufbewahrungsschrank mit Schlüsseln für Gebäude sowie Fahrzeuge entwendeten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Die unbekannten Täter flüchteten und hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einfamilienhaus durchwühlt

Petersberg. Gewaltsam brachen Unbekannte zwischen Dienstag (19.04.) und Donnerstag (21.04.) eine Metalltür im Keller eines Einfamilienhauses im Heinrich-Heine-Weg auf. Allerdings war hierdurch ein Zutritt zu den Wohnräumen nicht möglich, weshalb vermutlich auf der Rückseite der Terrasse ein weiteres Fenster aufgebrochen wurde.

Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume und flüchteten durch ein weiteres Fenster unerkannt. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Petersberg. Ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann versuchte am Mittwoch (21.04.), gegen 22.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus im “Stiffrollerweg” einzubrechen. Der Täter hebelte mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Küchenfenster auf. Eine Hausbewohnerin wurde auf den Einbruch aufmerksam.

Als der Täter diese bemerkte, flüchtete er ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit E-Bike

Poppenhausen (ots) – Am Samstag 16.04.2022 gegen 18:45 Uhr kam es auf der L 3307 zwischen Tränkhof und Abzweig Poppenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike. Ein Vater und sein 13-jähriger Sohn waren mit einem E-Bike auf der L 3307 aus Richtung Tränkhof zum Sportplatz in Poppenhausen unterwegs. Kurz vor Poppenhausen kam ihnen ein unbekannter dunkelblauer Pkw entgegen.

Der Fahrradfahrer kam ins Schlingern und stürzte mit dem E-Bike in den Straßengraben. Sein Sohn, welcher sich auf dem Gepäckträger befand, verletzte sich hierbei so schwer, dass er im Klinikum Fulda operiert werden musste. An dem E-Bike entstand leichter Sachschaden.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem vermeintlichen blauen Pkw geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders, Telefon 06681/9612-0.

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen im Autobahntunnel Neuhof

Neuhof (ots) – Am Donnerstag 21.04.2022 gegen 16:15 Uhr kam es im Tunnel der BAB 66 bei Neuhof zu einem Auffahrunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. In der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Fulda war zum Unfallzeitpunkt eine Tagesbaustelle zur Durchführung von Reparaturen an der Fahrbahndecke eingerichtet.

Deshalb wurde die Fahrbahn von zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen verengt. Im Feierabendverkehr bildete sich hierdurch ein Rückstau innerhalb des Tunnels. Eine 21-jährige Fahrerin eines Paketlieferdienstes erkannte dies nach jetzigem Ermittlungsstand zu spät und fuhr in der Folge auf das Stauende auf. Wegen der Wucht des Aufpralles wurden insgesamt 4 Fahrzeuge in der Fahrzeugschlange aufeinander geschoben.

Neben der aus dem Landkreis Bad Kissingen stammenden Unfallverursacherin wurden 3 weitere Fahrzeuginsassen leicht verletzt. 2 der 4 Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch örtliche Abschleppdienste aus dem Tunnel geborgen werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im mittleren 5-stelligen Bereich.

Da der Verkehr nur noch auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen konnte, erweiterte sich der Rückstau nochmals, weshalb es bis zum Abschluss der Abschleppmaßnahmen sowohl innerhalb des Tunnels als auch in der Ortslage Neuhof und der ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

